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Зидан хочет продать Бэйла

вчера, 14:54

По данным из СМИ, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет продать полузащитника Гарета Бэйла

Однако отмечается, что сделать это будет не так уж и просто, так как футболист обладает очень высокой заработной платой. Игрока будет необходимо убедить в том, что он должен перейти в другую команду. 

Ранее сообщалось, что у «Тоттенхэма» есть право обратного выкупа Бэйла.

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Все комментарии
Neymar 10
Neymar 10
   458 / 1090
вчера в 21:06
в Сибири лес закончился ? кому он нужен то . из него только лавки делать
bublikyo
bublikyo
   142 / 1090
вчера в 20:38
Если не захочет в другой клуб перейти - згноить в запасе, какая цаца нашлась, свои деньги он уже отработал, теперь только в минус команде идёт.
shur
shur
   519 / 1090
вчера в 19:51
...последние 5 минут в Лиге,наступили Бэйлу на ногу,так и простоял имитируя
игровой процесс,хрустальный ты наш,продавать однозначно!!!
Agamaga
Agamaga
   342 / 1090
вчера в 19:20
Ишь чего захотел лысый))
No problem
No problem
   60 / 1090
вчера в 19:00
Убить его на***,и все дела.
Задолбал уже шимпанзе.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Ragnar_Lodbrok
   352 / 1090
вчера в 18:30
Бэйл считался большим талантом, но не смог его раскрыть. Теперь он вряд ли понадобится топ клубам, даже Тоттенхэм не захочет его возвращать
пацанчик просто сезон удачно провел
ekliziast
ekliziast
   307 / 1090
вчера в 18:20
Зенька приготовьтесь, 70-80мл и порядок.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Happyboy Barca
   57 / 1090
вчера в 18:13
Хм. Ну согласись пожалуйста , ведь он реальная замена Рибери. А если серьезно то он не замена Рибери или Роббену, зато лучший игрок одного сезона в апл
Бэйл считался большим талантом, но не смог его раскрыть. Теперь он вряд ли понадобится топ клубам, даже Тоттенхэм не захочет его возвращать
League1
League1 ответил Don trambon
   181 / 1090
вчера в 17:50
Загнать в дубль, довести до ручки, штрафовать за любой неправильный взгляд, пригласить Жиго с глушаком, пусть с ним поработают.
А также штрафовать его за каждую травму. Вот тогда заиграет... может быть
Hamman
Hamman
   346 / 1090
вчера в 17:29
А я думаю Зидан даст всем шанс до конца сезона. Ближе к концу уже будет абсолютно ясно кто балласт.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Ragnar_Lodbrok
   352 / 1090
вчера в 17:28
Роббен тоже в финале забил
Хм. Ну согласись пожалуйста , ведь он реальная замена Рибери. А если серьезно то он не замена Рибери или Роббену, зато лучший игрок одного сезона в апл
Ми Ша
Ми Ша ответил Ragnar_Lodbrok
   241 / 1090
вчера в 17:27
Лучше поздно, чем никогда)).
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Ми Ша
   57 / 1090
вчера в 17:21
Возможно. Пару лет назад ведь ходили такие слухи, что Бавария интересуется Бэйлом
Ми Ша
Ми Ша ответил Ragnar_Lodbrok
   241 / 1090
вчера в 17:16
Роббену с Рибери по 35, а Бейла на перспективу в самый раз. Думаю вписался бы в коллектив Баварии.
Inside91
Inside91
   336 / 1090
вчера в 17:07
В Челси с доплатой на Азара самое то
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Ми Ша
   57 / 1090
вчера в 17:06
Роббен тоже в финале забил
Ми Ша
Ми Ша ответил Ragnar_Lodbrok
   241 / 1090
вчера в 16:59
За то в финалах забивает, ни это ли главный критерий?
Ruslan3132
Ruslan3132
   81 / 1090
вчера в 16:48
Уверен, Бейл тоже уже хочет уйти, как и клуб и Зидан и болельщики...Это то расставание, которое всех удовлетворит.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Евгений Макрушин
   57 / 1090
вчера в 16:36
И что,в 30 не футболист что-ли???Вот Рон в 34 феерит....
Бейл хуже, не раскрыл свой талант полностью
NOVA
NOVA
   571 / 1090
вчера в 16:24
надо-надо!! а вместо него азара лучше взять!!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Ragnar_Lodbrok
   71 / 1090
вчера в 16:21
И что,в 30 не футболист что-ли???Вот Рон в 34 феерит....
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Ми Ша
   57 / 1090
вчера в 16:18
Моложе Рибери с Роббеном.
Моложе, но только он такой же хрустальный, как Роббен
Ми Ша
Ми Ша ответил Ragnar_Lodbrok
   241 / 1090
вчера в 16:14
Моложе Рибери с Роббеном.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Ми Ша
   57 / 1090
вчера в 15:58
Отличный игрок, пусть Бавария забирает. Победный гол в финале ЛЧ гарантированно забьет.
Ему уже почти 30 лет
cevin cigan
cevin cigan
   59 / 1090
вчера в 15:54
Так Зидан с Перцем за это и сцепились! Зидан настаивал за то,чтобы продать хрусталя и всеми способами удержать Рона! Вот только старый маразматик решил по своему,полностью наоборот! Что из этого вышло.....вчера все видели! Юве прёт дальше,благодаря Перца косяку,а Реал в балалайку играет с Бэйлом! Ух ц.у.к.а зла не хватает!
obana777
obana777
   292 / 1090
вчера в 15:50
Чистка будет. Зидан места освобождает под выделенное Пересом бабло.
Ми Ша
Ми Ша ответил Ragnar_Lodbrok
   241 / 1090
вчера в 15:42
Отличный игрок, пусть Бавария забирает. Победный гол в финале ЛЧ гарантированно забьет.
Groove000
Groove000
   160 / 1090
вчера в 15:33
Бэйл как Санчес, отработал уже свое
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   220 / 1090
вчера в 15:28
Бэил походу тоже этого хочет.
Caniggia
Caniggia
   31 / 1090
вчера в 15:17
Такой дорогостоящий, старый и постоянно ломающийся хлам вряд ли кого заинтересует.
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