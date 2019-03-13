Зидан хочет продать Бэйла

вчера, 14:54

По данным из СМИ , главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет продать полузащитника Гарета Бэйла.

Однако отмечается, что сделать это будет не так уж и просто, так как футболист обладает очень высокой заработной платой. Игрока будет необходимо убедить в том, что он должен перейти в другую команду.

Ранее сообщалось, что у «Тоттенхэма» есть право обратного выкупа Бэйла.