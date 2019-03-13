Зидан хочет продать Бэйла

По данным из СМИ, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет продать полузащитника Гарета Бэйла.
Однако отмечается, что сделать это будет не так уж и просто, так как футболист обладает очень высокой заработной платой. Игрока будет необходимо убедить в том, что он должен перейти в другую команду.
Ранее сообщалось, что у «Тоттенхэма» есть право обратного выкупа Бэйла.
игровой процесс,хрустальный ты наш,продавать однозначно!!!
игровой процесс,хрустальный ты наш,продавать однозначно!!!
Задолбал уже шимпанзе.
Задолбал уже шимпанзе.