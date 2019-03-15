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Жиго: «Дзюба мне не звонил»

вчера, 12:32
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 19:00 Не начался

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о восстановлении после травмы, которую он получил в столкновении с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Сейчас идёт процесс восстановления. Я пропустил шесть месяцев и теперь неспешно набираю форму. Думаю, скоро буду уже в строю. Во всяком случае, надеюсь на это. Футбол – непредсказуемая вещь, невозможно сказать, что будет завтра. Но я работаю каждый день, занимаюсь индивидуально в зале. И надеюсь, на скорое возвращение на поле.

В прошлом у меня было одно повреждение, когда я был совсем юн, но плохо помню тот момент. Так что, можно сказать, что да, это первое моё серьезное повреждение, из-за которого я так много пропустил.

На Дзюбу не обижаюсь. Это футбол. Это контактный вид спорта. Поэтому никаких обид на Артёма у меня нет. Дзюба мне не звонил. Некоторым игрокам важно, чтобы перед ними извинились. Но лично я не нуждался в этом. Я пожму ему руку. Не вижу в этом никаких проблем. Не думаю, что тогда он вступал в борьбу с желанием нанести мне травму.

Сейчас я начинаю заниматься в общей группе. Когда я на поле, то не думаю об этом. Но за его пределами я часто думаю о той травме. Сейчас мне нужно работать, тренироваться на поле. Когда полноценно вернусь, то уже будет легче.

Сразу после операции в Риме, ко мне приехала моя семья, чтобы поддержать меня. Они сказали важные и нужные слова. Это также было хорошей поддержкой для меня. Но в то же время, для меня это было трудно, потому что я не хотел, чтобы родные видели меня в таком состоянии. Мне было некомфортно. Лучше, когда твои близкие видят тебя в хорошие моменты.

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Все комментарии
Abverin
Abverin
   109 / 1082
вчера в 18:29
Дзюба не Моисеев.
Санчо Панса
Санчо Панса
   113 / 1082
вчера в 18:17
А должен был? Тем более, что Артем тебе ничего не обещал! Так что успокойся и готовься к худшему)
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   161 / 1082
вчера в 17:06
Жиго даже перед Дзюбой не извинился.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   73 / 1082
вчера в 15:50
Дзюба таким не звонит.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   161 / 1082
вчера в 14:57
Звонил только Моисеев Борис, сочувствовал.
makkie
makkie ответил Scuderia Ferrari
   37 / 1082
вчера в 14:51
Нытик. Я впервые слышу, чтобы футболист намекал тому, кто его травмировал, на извинения так много месяцев спустя.
– Сам Дзюба не выходил с вами на связь, чтобы извиниться?

– Нет, Дзюба мне не звонил. Некоторым игрокам важно, чтобы перед ними извинились. Но лично я не нуждался в этом.
_______________________________

Ты до сих пор не в курсе, что игроки отвечают на вопросы журналистов?
handreb
handreb
   71 / 1082
вчера в 14:47
Дзюба что должен всем звонить, кто к нему домогался?
112910415
112910415
   110 / 1082
вчера в 14:29
редкая удача, отличный защитник!
kotmyshka
kotmyshka
   243 / 1082
вчера в 14:19
это футбол...
a3r3v3
a3r3v3
   472 / 1082
вчера в 13:59
Дзюба-ссыкун и балабол по жизни.Строящий из себя рубаху - парня.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   45 / 1082
вчера в 13:57
Это футбол. Боишься травм - иди в шахматы. И то "ухи, ухи!" могут сделать ;)
Байкал-38.
Байкал-38.
   54 / 1082
вчера в 13:37
Дзюба всяким ....... не звонит!
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил 25процентный клоун
   183 / 1082
вчера в 13:36
Если Каррера заменил его сразу после столкновения с дзюбой возможно он не пропустил бы 6-7 месяцев.
Pronto
Pronto
вчера в 13:34
"И надеюсь, на скорое возвращение на поле."

Запятая здесь не нужна.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   258 / 1082
вчера в 13:23
Дзюбе лыжи маловаты ! Будет кому звонить - не берите трубку !
Serg3.12
Serg3.12
   12 / 1082
вчера в 13:22
Провокационный заголовок, и пакостники тут как тут

Ждём появления на поле, Самуэль, и в прежних кондициях
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 1082
вчера в 13:18
Здоровья,брат!
если бы ни эта травма то Каррера бы работал сейчас в команде,ты наш Ван Дейк
Miaf
Miaf ответил FROBI
   15 / 1082
вчера в 13:09
В Барселону Дзюбиньо тоже не звонил ) и не сказать, чтоб там нуждались )
Зато Медведев звонил в барселону насчет матча с Зенитом.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   17 / 1082
вчера в 13:08
Нытик. Я впервые слышу, чтобы футболист намекал тому, кто его травмировал, на извинения так много месяцев спустя.
FROBI
FROBI
   248 / 1082
вчера в 13:05
В Барселону Дзюбиньо тоже не звонил ) и не сказать, чтоб там нуждались )
leopit
leopit
   89 / 1082
вчера в 13:02
наглый спартаковский лодырь и симулянт.....
makkie
makkie
   37 / 1082
вчера в 12:53
Выздоравливай, мужик!
Жиго сыграл всего 6 матчей, но уже успел показать свой уровень.
Ждем на поле!
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   105 / 1082
вчера в 12:45
Шланг длинный костолом,головин номер два
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