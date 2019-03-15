Жиго: «Дзюба мне не звонил»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о восстановлении после травмы, которую он получил в столкновении с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.

Сейчас идёт процесс восстановления. Я пропустил шесть месяцев и теперь неспешно набираю форму. Думаю, скоро буду уже в строю. Во всяком случае, надеюсь на это. Футбол – непредсказуемая вещь, невозможно сказать, что будет завтра. Но я работаю каждый день, занимаюсь индивидуально в зале. И надеюсь, на скорое возвращение на поле.

В прошлом у меня было одно повреждение, когда я был совсем юн, но плохо помню тот момент. Так что, можно сказать, что да, это первое моё серьезное повреждение, из-за которого я так много пропустил.

На Дзюбу не обижаюсь. Это футбол. Это контактный вид спорта. Поэтому никаких обид на Артёма у меня нет. Дзюба мне не звонил. Некоторым игрокам важно, чтобы перед ними извинились. Но лично я не нуждался в этом. Я пожму ему руку. Не вижу в этом никаких проблем. Не думаю, что тогда он вступал в борьбу с желанием нанести мне травму.

Сейчас я начинаю заниматься в общей группе. Когда я на поле, то не думаю об этом. Но за его пределами я часто думаю о той травме. Сейчас мне нужно работать, тренироваться на поле. Когда полноценно вернусь, то уже будет легче.

Сразу после операции в Риме, ко мне приехала моя семья, чтобы поддержать меня. Они сказали важные и нужные слова. Это также было хорошей поддержкой для меня. Но в то же время, для меня это было трудно, потому что я не хотел, чтобы родные видели меня в таком состоянии. Мне было некомфортно. Лучше, когда твои близкие видят тебя в хорошие моменты.