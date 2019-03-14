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Мелкадзе не сможет помочь «Спартаку» в поединке с «Зенитом»

вчера, 15:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит17.03.2019 в 19:00 Не начался

Сообщается, что полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе не сможет принять участия в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом».

Несмотря на то, что обследование не выявило у игрока серьёзных повреждений, тренерский штаб «красно-белых» решил поберечь футболиста.

Напомним, что Мелкадзе получил повреждение в матче 19-го тура с «Динамо» (1:0).

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Все комментарии
ЧиП
ЧиП
   661 / 1074
вчера в 23:38
Что дальше делать?) Как быть?)
Aчиститель
Aчиститель
   81 / 1074
вчера в 21:32
Зениту победы!
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   74 / 1074
вчера в 20:55
Спартаку может ничего не помочь.
Jum13
Jum13 ответил ziborock
   28 / 1074
вчера в 20:13
Для всех фубольных "экспертов" (а их здесь как посморю много!) с глупыми вопросами "Кто это?", сообщаю: Мелкадзе - это лучший бомбардир Сборной России U 21! А также серебрянный призер Чемпионата Европы U 19!
О - да. Чудо-бомбардир 6 из 7 голов забил Гибралтару и Македонии. Не, ну а что - уровень!
Его наверное только там и знают )))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ziborock
   21 / 1074
вчера в 18:42
Батюшки светы! Как бронзового призёра Евро-2008 и обладателя Кубка УЕФА 2005 называть всякими гадостными эпитетами и статейки гнусные писать, так ничего страшного, а тут аж самый серебряный призёр юношеского чемпионата, ух какая важная фигура, низзя трогать!)))
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   34 / 1074
вчера в 17:41
Если уж основательно поберечь,то до конца сезона надо.
Целее будет.
blitz
blitz
   180 / 1074
вчера в 17:35
Вообще не потеря.
ziborock
ziborock ответил Scuderia Ferrari
   59 / 1074
вчера в 16:42
Асхабадзе, Ананидзе, Мелкадзе легенды спартака!
Сейду, Дуду, Бекао, Какао - легенды Центрального Спортивного Клуба Африки!)))
ziborock
ziborock
   59 / 1074
вчера в 16:36
Для всех фубольных "экспертов" (а их здесь как посморю много!) с глупыми вопросами "Кто это?", сообщаю: Мелкадзе - это лучший бомбардир Сборной России U 21! А также серебрянный призер Чемпионата Европы U 19!
Miaf
Miaf
   16 / 1074
вчера в 16:29
все происки бомжей
grisser
grisser
   64 / 1074
вчера в 16:11
Мелкадзе правоприемник Джано.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Jum13
   21 / 1074
вчера в 15:53
Правнук Луиса Адриано и отец федуна
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   21 / 1074
вчера в 15:52
Асхабадзе, Ананидзе, Мелкадзе легенды спартака!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Жан-Кристоф Буйон
   9 / 1074
вчера в 15:33
лидер Спартак Москва ,техничнее аргентинских ноунэймов
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил Литейный 4
   89 / 1074
вчера в 15:27
Это кто? Гыгыгы
ЭТО ПРИЕМНИК АНАНИДЗЕ !

ГЫ-ГЫ
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 1074
вчера в 15:25
Это кто? Гыгыгы
makkie
makkie
   49 / 1074
вчера в 15:23
Найдем кем заменить, Мелкадзе здоровья - с Динамо неплохо боролся и обострял в атаке. Но пока не готов к футболу на высоком уровне.
Jum13
Jum13
   28 / 1074
вчера в 15:23
Кто это?
LOpp
LOpp ответил ЦCКА навсегда
   41 / 1074
вчера в 15:15
У Федуна ставка на Москалева!
не расстраивай Леонида!

Жан-Кристоф Буйон
Жан-Кристоф Буйон ответил 25процентный клоун
вчера в 15:15
А кто это?
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   38 / 1074
вчера в 15:14
Пэдро и Сонька спасут тарасовских от глобального позора.
Mekrash
Mekrash
   208 / 1074
вчера в 15:13
Вся ответственность ляжет на Луиску.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил LOpp
   9 / 1074
вчера в 15:13
Ханни
Footbolista
Footbolista ответил LOpp
   5 / 1074
вчера в 15:12
Дзюба)...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил LOpp
   6 / 1074
вчера в 15:11
Зе Луиша не будет, Мелкадзе не будет. кто же будет Луневу отгружать?
У Федуна ставка на Москалева!
LOpp
LOpp
   41 / 1074
вчера в 15:11
Зе Луиша не будет, Мелкадзе не будет.

кто же будет Луневу отгружать?
AfrikSimon
AfrikSimon
   102 / 1074
вчера в 15:10
Грузины неплохо доят спартак на народные ворованные деньги.
Footbolista
Footbolista
   5 / 1074
вчера в 15:08
Куда его беречь?...играть кто будет?...если с зенитом можно без него играть при наличии проблем с составом, нафиг он вообще нужен?)...
1-й парень
1-й парень
   51 / 1074
вчера в 15:07
Ситуация напоминает ситуацию с Ананидзе.
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