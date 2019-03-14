Мелкадзе не сможет помочь «Спартаку» в поединке с «Зенитом»

Сообщается, что полузащитник «Спартака» Георгий Мелкадзе не сможет принять участия в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом».
Несмотря на то, что обследование не выявило у игрока серьёзных повреждений, тренерский штаб «красно-белых» решил поберечь футболиста.
Напомним, что Мелкадзе получил повреждение в матче 19-го тура с «Динамо» (1:0).
Его наверное только там и знают )))
Его наверное только там и знают )))
Целее будет.
Целее будет.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
кто же будет Луневу отгружать?
кто же будет Луневу отгружать?