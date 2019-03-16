Бавин: «Зырянов - феерический, идеальный футболист и человек такой же»

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин, который успел поиграть с Константином Зыряновым за «Зенит-2», рассказал о своем отношении к бывшему футболисту сборной России.
С Радимовым до сих пор на связи, это мой человек. До сих пор с ним и Гришиным советуюсь по любым вопросам — футбольным, семейным, бытовым.
Называю ли Зырянова по отчеству? На обеде за столом всегда «на вы». На поле — «на ты», но только «Георгич», никак не Костя. Феерический, идеальный футболист и человек такой же. Всегда мало говорил и много делал. Но когда говорил, никто не смел вставить слова поперек. Когда плохо играл, перед ним даже неудобно становилось.
Ранее Бавин рассказал про футбол в Португалии.
Агент Батшуайи отметил, что такой вариант событий возможен, так как питерский клуб ставит перед собой самые высокие задачи, а чемпионат России в последнее время прогрессирует.
Питерский клуб готов заплатить "Челси" за переход Батшуайи 35 миллионов евро. Российская команда надеется, что с приходом Батшуайи проблемы в атаке наладятся.
"Зенит" летом готов расстаться с Заболотным и Дзюбой, а Азмуну придется конкурировать с Батшуайи за место в стартовом составе.
Господи хоть бы этот трансфер у бомжей получился,второй негр был бы у проекта
Агент Батшуайи отметил, что такой вариант событий возможен, так как питерский клуб ставит перед собой самые высокие задачи, а чемпионат России в последнее время прогрессирует.
Питерский клуб готов заплатить "Челси" за переход Батшуайи 35 миллионов евро. Российская команда надеется, что с приходом Батшуайи проблемы в атаке наладятся.
"Зенит" летом готов расстаться с Заболотным и Дзюбой, а Азмуну придется конкурировать с Батшуайи за место в стартовом составе.
Господи хоть бы этот трансфер у бомжей получился,второй негр был бы у проекта