Бавин: «Зырянов - феерический, идеальный футболист и человек такой же»

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин, который успел поиграть с Константином Зыряновым за «Зенит-2», рассказал о своем отношении к бывшему футболисту сборной России.

С Радимовым до сих пор на связи, это мой человек. До сих пор с ним и Гришиным советуюсь по любым вопросам — футбольным, семейным, бытовым.

Называю ли Зырянова по отчеству? На обеде за столом всегда «на вы». На поле — «на ты», но только «Георгич», никак не Костя. Феерический, идеальный футболист и человек такой же. Всегда мало говорил и много делал. Но когда говорил, никто не смел вставить слова поперек. Когда плохо играл, перед ним даже неудобно становилось.