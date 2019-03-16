ГлавнаяНовости

Бавин: «Зырянов - феерический, идеальный футболист и человек такой же»

вчера, 11:40

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин, который успел поиграть с Константином Зыряновым за «Зенит-2», рассказал о своем отношении к бывшему футболисту сборной России. 

С Радимовым до сих пор на связи, это мой человек. До сих пор с ним и Гришиным советуюсь по любым вопросам — футбольным, семейным, бытовым.

Называю ли Зырянова по отчеству? На обеде за столом всегда «на вы». На поле — «на ты», но только «Георгич», никак не Костя. Феерический, идеальный футболист и человек такой же. Всегда мало говорил и много делал. Но когда говорил, никто не смел вставить слова поперек. Когда плохо играл, перед ним даже неудобно становилось.

Ранее Бавин рассказал про футбол в Португалии.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент: «Еременко сможет выступать в РПЛ до 38 лет»
Сегодня, 11:19 Комментарии0
Газинский: «Все мысли только о матче с „Локомотивом“»
Сегодня, 10:55 Комментарии1
Грозный: «Продолжаю считать Ракицкого игроком очень высокого класса»
Сегодня, 10:36 Комментарии5
Белоус: «Азмун готов играть в любом топ-клубе мира»
Сегодня, 10:21 Комментарии7
Панов: «Если проиграем „Зениту“, о чемпионстве можно забыть»
Сегодня, 09:38 Комментарии36
Аленичев: «Какой Кутьин мастер, если он с метра не попадает по воротам»
Сегодня, 08:59 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   143 / 1092
вчера в 16:22
Приятно вспомнить такого футболиста.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   40 / 1092
вчера в 12:12
Жаль, что это не профессия.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   97 / 1092
вчера в 11:42
Питерский "Зенит" хочет приобрести нападающего сборной Бельгии и лондонского "Челси" Миши Батшуайи.

Агент Батшуайи отметил, что такой вариант событий возможен, так как питерский клуб ставит перед собой самые высокие задачи, а чемпионат России в последнее время прогрессирует.

Питерский клуб готов заплатить "Челси" за переход Батшуайи 35 миллионов евро. Российская команда надеется, что с приходом Батшуайи проблемы в атаке наладятся.

"Зенит" летом готов расстаться с Заболотным и Дзюбой, а Азмуну придется конкурировать с Батшуайи за место в стартовом составе.
Господи хоть бы этот трансфер у бомжей получился,второй негр был бы у проекта
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100