Бавин: «Я всегда был верен ЦСКА»

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин вспомнил о дальних путешествиях в составе детских, юношеских и молодежных команд ЦСКА . Хавбек является воспитанником московского клуба.

Я всегда был верен ЦСКА , потому что мы воспитывались на армейских традициях. До сих пор с теплотой вспоминаю о времени в ЦСКА . 13 лет клуб меня одевал, кормил, обучал и показал полмира. И это не метафора, поездок у нас было очень много. В Италию раз пять ездили, играли со всеми топ-клубами. Выделю Мексику, где побывали на стадионе, который расположен на 3000 метров над уровнем моря. И так тяжело, а соперники — мексиканцы из «Пачуки», будущие чемпионы мира U-18 — отвозили нас 1:6. Даже не успели потрогать соперника.

Причем по Мехико мы передвигались с охраной на закрытом автобусе. И так город небезопасный, а мы попали прямо в самый разгар клановых войн. Зато съездили с экскурсией на пирамиды Майя.

Когда нам было лет по 13, ездили в Южную Корею. Играли там с местными, с «Вильярреалом». В один из дней поужинали в ресторане, а официант только потом сказал, что это собака. А мне показалось — говядина и говядина. А потом три парня заболели в Корее свиным гриппом, их даже на карантин оставляли.