ГлавнаяНовости

Бавин: «Я всегда был верен ЦСКА»

вчера, 11:32

Полузащитник «Урала» Юрий Бавин вспомнил о дальних путешествиях в составе детских, юношеских и молодежных команд ЦСКА. Хавбек является воспитанником московского клуба.

Я всегда был верен ЦСКА, потому что мы воспитывались на армейских традициях. До сих пор с теплотой вспоминаю о времени в ЦСКА. 13 лет клуб меня одевал, кормил, обучал и показал полмира. И это не метафора, поездок у нас было очень много. В Италию раз пять ездили, играли со всеми топ-клубами. Выделю Мексику, где побывали на стадионе, который расположен на 3000 метров над уровнем моря. И так тяжело, а соперники — мексиканцы из «Пачуки», будущие чемпионы мира U-18 — отвозили нас 1:6. Даже не успели потрогать соперника.

Причем по Мехико мы передвигались с охраной на закрытом автобусе. И так город небезопасный, а мы попали прямо в самый разгар клановых войн. Зато съездили с экскурсией на пирамиды Майя.

Когда нам было лет по 13, ездили в Южную Корею. Играли там с местными, с «Вильярреалом». В один из дней поужинали в ресторане, а официант только потом сказал, что это собака. А мне показалось — говядина и говядина. А потом три парня заболели в Корее свиным гриппом, их даже на карантин оставляли.

Ранее Бавин рассказал про футбол в Португалии. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Агент: «Еременко сможет выступать в РПЛ до 38 лет»
Сегодня, 11:19 Комментарии0
Газинский: «Все мысли только о матче с „Локомотивом“»
Сегодня, 10:55 Комментарии1
Грозный: «Продолжаю считать Ракицкого игроком очень высокого класса»
Сегодня, 10:36 Комментарии5
Белоус: «Азмун готов играть в любом топ-клубе мира»
Сегодня, 10:21 Комментарии7
Панов: «Если проиграем „Зениту“, о чемпионстве можно забыть»
Сегодня, 09:38 Комментарии36
Аленичев: «Какой Кутьин мастер, если он с метра не попадает по воротам»
Сегодня, 08:59 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   64 / 1092
вчера в 13:44
Воспитанники академии ЦСКА всегда с теплотой вспоминают свою молодость.
Удачи Юра в Урале ( но только не сегодня)))))).
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   32 / 1092
вчера в 12:57
Насыщенная житуха у мальчугана была в конюшне.
Через всё прошёл,собаку съел.
Выжил.
Союзник противников
Союзник противников
   121 / 1092
вчера в 12:50
    cska plus
    cska plus
       16 / 1092
    вчера в 12:21
    ЦСКА кызница кадров.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       14 / 1092
    вчера в 12:11
    Ну разве это не здОрово, ребята с малых лет путешествуют, играют с командами из лучших футбольных стран? Это очень обогащает!👍👍👍
    handreb
    handreb
       63 / 1092
    вчера в 11:56
    Был бы в спартаке, то кроме скандалов, и вспомнить бы нечего было.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100