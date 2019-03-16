Колосков: «Новый формат клубного ЧМ - абсурд»

Вице-президент ФИФА с 1980 по 1996 год Вячеслав Колосков считает, нынешние формат и структура клубного чемпионата мира по футболу четко ясны и понятны, а новый регламент турнира, который будет введен с 2021 года, является абсурдом.

Я категорически против реформы клубного чемпионата мира. Мне Блаттер (бывший президент ФИФА - прим.) в свое время поручил разработать структуру проведения клубного чемпионата мира. Мы со своим комитетом подготовили предложение, которое до сих пор и работает. Сам формат, структура, количество и состав участников четко ясны и понятны.

Клубный чемпионат мира сейчас приносит хороший доход, не нагружает ведущие европейские клубы. Они и так приезжают на полуфинал и финал, а летом, когда пора отпусков, - это совершенно другой цикл. Это абсурд, я четко понимаю, что Европа будет категорически против.