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Колосков: «Новый формат клубного ЧМ - абсурд»

вчера, 12:16

Вице-президент ФИФА с 1980 по 1996 год Вячеслав Колосков считает, нынешние формат и структура клубного чемпионата мира по футболу четко ясны и понятны, а новый регламент турнира, который будет введен с 2021 года, является абсурдом.

Я категорически против реформы клубного чемпионата мира. Мне Блаттер (бывший президент ФИФА - прим.) в свое время поручил разработать структуру проведения клубного чемпионата мира. Мы со своим комитетом подготовили предложение, которое до сих пор и работает. Сам формат, структура, количество и состав участников четко ясны и понятны.

Клубный чемпионат мира сейчас приносит хороший доход, не нагружает ведущие европейские клубы. Они и так приезжают на полуфинал и финал, а летом, когда пора отпусков, - это совершенно другой цикл. Это абсурд, я четко понимаю, что Европа будет категорически против.

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Bjuik
Bjuik
   52 / 1092
вчера в 14:09
Пустое.
Bjuik
Bjuik
   52 / 1092
вчера в 13:04
Не стоит внимания, это не наше, разве что спартак лет через 50 там обрадует.
311
311
   58 / 1092
вчера в 13:02
Колоскову то что? Российским клубам это ничем не угрожает!)
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