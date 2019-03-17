Сульшер: «Это был худший матч МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в 1/4 финала Кубка Англии.
Мы начали слишком медленно, что помогло сопернику. Разочарован тем, что мы владели мячом не лучшим образом и недостаточно быстро. У нас было большое преимущество во владении в первой половине, однако мы зачастую теряли мяч и нарывались на контратаки соперника.
У нас был отличный отрезок, а сейчас мы потерпели два поражения подряд. Но если в игре с «Арсеналом» мы просто не сумели забить, то эта игра была плохой. Худший матч МЮ.
Люк Шоу и Эшли Янг лучшие из красного Манчестера.
Люк Шоу и Эшли Янг лучшие из красного Манчестера.