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Сульшер: «Это был худший матч МЮ»

вчера, 09:11
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон2 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) в 1/4 финала Кубка Англии.

Мы начали слишком медленно, что помогло сопернику. Разочарован тем, что мы владели мячом не лучшим образом и недостаточно быстро. У нас было большое преимущество во владении в первой половине, однако мы зачастую теряли мяч и нарывались на контратаки соперника. 

У нас был отличный отрезок, а сейчас мы потерпели два поражения подряд. Но если в игре с «Арсеналом» мы просто не сумели забить, то эта игра была плохой. Худший матч МЮ.

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Все комментарии
Andy Rush
Andy Rush ответил Igo0rek
   1050 / 1120
вчера в 13:52
Отказываться от кубка Англии, было бы гдупо. С учетом того, что МЮ ни на что не претендует в этом сезоне АПЛ.
Да влезут в лигу
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   264 / 1120
вчера в 13:00
Да это был обычный нормальный матч МЮ. Просто эйфория от ухода Жозика кончилась.
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb ответил cska plus
   612 / 1120
вчера в 11:43
Бери пример у Пепа, он честно признался, что гол забили с офсайда а ты Сульшер признайся, что слили.
Основным составом матчи не сливают...
Брулин
Брулин
   66 / 1120
вчера в 11:41
Не создали ни одного голевого момента за матч(гол на последних секундах не в счет- уже ни для кого не имело значения).
kotmyshka
kotmyshka
   240 / 1120
вчера в 11:14
это точно
Igo0rek
Igo0rek ответил ДСА
   192 / 1120
вчера в 10:54
Отказываться от кубка Англии, было бы гдупо. С учетом того, что МЮ ни на что не претендует в этом сезоне АПЛ.
obana777
obana777 ответил Lucho Gonzalez
   220 / 1120
вчера в 10:29
Этот матч показал истинный уровень как мю, так и тренера
Чтобы делать такие выводы надо хоть чуть-чуть соображать в футболе.
alexamit
alexamit
   543 / 1120
вчера в 10:14
Просто-играли плохо.Катание мяча без ударов и быстрых атак,бредятина для английского футбола.
Roman73
Roman73
   262 / 1120
вчера в 10:12
Люк Шоу трепыхнулся под конец и забили, единственное светлое пятно.
Люк Шоу и Эшли Янг лучшие из красного Манчестера.
cska plus
cska plus
   16 / 1120
вчера в 09:59
Бери пример у Пепа, он честно признался, что гол забили с офсайда а ты Сульшер признайся, что слили.
ДСА
ДСА
   238 / 1120
вчера в 09:44
Просто отказались от Кубка
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   41 / 1120
вчера в 09:31
Этот матч показал истинный уровень как мю, так и тренера
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