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Зидан: «Безусловно, летом мы обновим состав» 

вчера, 00:21
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что летом клуб будет активно работать на трансферном рынке.

Безусловно, летом мы обновим состав. Большего, к сожалению, сказать не могу. Кто-то покинет команду, а кто-то придет, но все эти решения будут приниматься непосредственно летом.

Напомним, что сегодня Зидан одержал первую победу у руля «Реала» после возвращения.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Neymar 10
   78 / 1120
вчера в 12:34
чалханоглу , сусо , тадич может быть вернут озила . Вот и все что есть для реала в ближайшем будущем . Все суперстары , ньюстары и просто перспективные игроки будут рваться в ПСЖ , Барселона , Мансити , Мю , ливерпуль , Атлетико , Аякс .
в ПСЖ 66 ли рваться? )))))))) ради золота чемпионата Франции? Большего им не дано.
Neymar 10
Neymar 10
   508 / 1120
вчера в 12:13
чалханоглу , сусо , тадич может быть вернут озила . Вот и все что есть для реала в ближайшем будущем . Все суперстары , ньюстары и просто перспективные игроки будут рваться в ПСЖ , Барселона , Мансити , Мю , ливерпуль , Атлетико , Аякс .
Comench
Comench
   336 / 1120
вчера в 10:40
Всех скупим, кто шевелится.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   290 / 1120
вчера в 09:44
Пока лысый сливочный физрук будет держать Бенза в основе, ничего не поменяется :)
spartach091
spartach091 ответил 95-shishani-95
   228 / 1120
вчера в 09:20
Милитао уже приобрёл же Реал,
КЭТиК
КЭТиК
   165 / 1120
вчера в 08:32
До конца сезона можно уже доигрывать. Цель - остаться в призёрах чемпионата.
Степка питерский
Степка питерский
   310 / 1120
вчера в 08:01
Щас опять весь шлак скупят
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   264 / 1120
вчера в 07:25
Все клубы Европы и мира потирают руки в ожидании баблища. Ща из-за Реала опять будет скачок цен на трансферном рынке. Как это было с Барсой, когда они бегали как в 63 раненные и скупали всякое гуно.
cevin cigan
cevin cigan
   40 / 1120
вчера в 07:21
Солари уже его обновлял состав,из того что было. Мы хотим знать,какое усиление нас ждёт!
95-shishani-95
95-shishani-95
   233 / 1120
вчера в 07:17
А прикиньте, если он неожиданно для всех, вернёт Роналду, продаст Бэйла, и купит несколько игроков, и сразу же выиграет ЛЧ))) Вот прикольно было бы.

Но а если серьезно, то первым делом надо избавиться от Бэйла, продать Дыртуа, если не согласен на роль запасного, купить минимум пару забивных напов, усилить цз

Короче, большая перестройка
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   47 / 1120
вчера в 06:51
Лямов за 200 вернут Нырялду, и сосстав укомплектован ;) Ы-ы-ы-ы
cska plus
cska plus
   16 / 1120
вчера в 05:27
Конечно над составом надо поработать.
mangoх12
mangoх12
   32 / 1120
вчера в 05:22
пару тройку судей подпишите
Краснодар-65
Краснодар-65
   858 / 1120
вчера в 04:56
Будут одни зулусы.
амурец
амурец
   140 / 1120
вчера в 02:52
Давно надо было это сделать
juvenale
juvenale
   18 / 1120
вчера в 01:14
да траты будут серьезные
EAGuar As
EAGuar As
   81 / 1120
вчера в 01:07
Будет интересно .
ULTRASteam
ULTRASteam
вчера в 01:01
Без кр7 реал отстой
gfrasulov
gfrasulov ответил STVA 1
   611 / 1120
вчера в 00:38
Реал ждет перестройка по ходу знатная!
В добрый час)
STVA 1
STVA 1
   105 / 1120
вчера в 00:25
Реал ждет перестройка по ходу знатная!
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