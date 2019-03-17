Зидан: «Безусловно, летом мы обновим состав» 

вчера, 00:21

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что летом клуб будет активно работать на трансферном рынке.

Безусловно, летом мы обновим состав. Большего, к сожалению, сказать не могу. Кто-то покинет команду, а кто-то придет, но все эти решения будут приниматься непосредственно летом.

Напомним, что сегодня Зидан одержал первую победу у руля «Реала» после возвращения.