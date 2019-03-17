Зидан: «Безусловно, летом мы обновим состав» 

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что летом клуб будет активно работать на трансферном рынке.
Безусловно, летом мы обновим состав. Большего, к сожалению, сказать не могу. Кто-то покинет команду, а кто-то придет, но все эти решения будут приниматься непосредственно летом.
Напомним, что сегодня Зидан одержал первую победу у руля «Реала» после возвращения.
Но а если серьезно, то первым делом надо избавиться от Бэйла, продать Дыртуа, если не согласен на роль запасного, купить минимум пару забивных напов, усилить цз
Короче, большая перестройка
Но а если серьезно, то первым делом надо избавиться от Бэйла, продать Дыртуа, если не согласен на роль запасного, купить минимум пару забивных напов, усилить цз
Короче, большая перестройка