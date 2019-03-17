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Ребко: «Не должно быть никакой дисквалификации Погребняка»

вчера, 15:42

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Алексей Ребко прокомментировал высказывание нападающего «Урала» Павла Погребняка о натурализованных игроках в российской сборной.

Не думаю, что Паша имел в виду что-то плохое. Наверняка он просто говорил, что лучше бы наши ребята играли, русские. Знаю, что он точно не расист, а хороший порядочный парень. И не задумывался (о плохом), когда говорил. Думаю, это бред. Не должно быть никакой дисквалификации. Паша выскажется в свою защиту — и все нормально будет.

Естественно, хотел бы, чтобы за сборную России играли только русские ребята. Но если есть такой футболист, как Марио Фернандес, который на голову выше всех, то почему бы и нет? Но, повторюсь, я за то, чтобы играли свои.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
   462 / 1120
вчера в 17:29
Все правильно, украинец Ребко! Долой из российской сборной грузина Джикию, украино-чуваша Дзюбу, татар Ахметова и Кузяева, еврея Газинского, ингуша Оздоева, белорусов Миранчуков,)
grazie100
grazie100
   219 / 1120
вчера в 17:00
Когда в 15 лет игрок Зенита, (а я уверен , что так и тем более в богатой Москве), пацан гоняет на Астин Мартине, к и разбив его в центре города ,убегает, до той порыу нас не будет хороших игроков. Этих недорослей привозят папы и мамы на ,,поршах" и ,,майбахах" им некуда стремиться , как тем же ребятишкам из Аргентины и Бразилии , Испаниии др.До той пора у нас не будет футбола. Все наши звёзды как Стрельцов и Бутусов , Деменьтев , Численко , и мнлгие други пришли из бедных или простых семей , как и во всём мире.
gentlewolf
gentlewolf
   687 / 1120
вчера в 16:55
Капец Ребко, его задним числом дисквальнут за расизм и зачеркнут слово футболист в трудовой книжке:)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   345 / 1120
вчера в 16:41
Да, бревно подняло волну.
Leha-ha50
Leha-ha50
   25 / 1120
вчера в 16:21
Еще одна деревяшка нарисовалась!!!
handreb
handreb
   48 / 1120
вчера в 15:57
Свиньи устроят, они за зулусов любого захрюкают.
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