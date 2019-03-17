Ребко: «Не должно быть никакой дисквалификации Погребняка»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Алексей Ребко прокомментировал высказывание нападающего «Урала» Павла Погребняка о натурализованных игроках в российской сборной.

Не думаю, что Паша имел в виду что-то плохое. Наверняка он просто говорил, что лучше бы наши ребята играли, русские. Знаю, что он точно не расист, а хороший порядочный парень. И не задумывался (о плохом), когда говорил. Думаю, это бред. Не должно быть никакой дисквалификации. Паша выскажется в свою защиту — и все нормально будет.

Естественно, хотел бы, чтобы за сборную России играли только русские ребята. Но если есть такой футболист, как Марио Фернандес, который на голову выше всех, то почему бы и нет? Но, повторюсь, я за то, чтобы играли свои.