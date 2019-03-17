Черданцев: «Матч „Спартак“ - „Зенит“ не должен быть каким-то феерическим»

Российский комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит».

«Зенит» на фоне усталости. Они только прилетели в пятницу из Испании, два перелета. По сути дела команда выходит на матч с корабля на бал, без целенаправленной подготовки конкретно к этому матчу. У «Спартака» свои проблемы, потому что есть серьезные изменения в составе. Несмотря на победу, их матч с «Динамо» не убедил, что «Спартак» движется в правильном направлении с точки зрения какой-то новой игры.

Для Кононова этот матч важен с той точки зрения, чтобы в первую очередь не проиграть. Потому что поражение на своем поле от „Зенита“ очень сильно ударит по его репутации и дальнейшим перспективам. То же касается и Семака. Думаю, что ничья на таком выезде — это хороший результат. Мне кажется, что какой-то феерической эта игра не должна быть.