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Черданцев: «Матч „Спартак“ - „Зенит“ не должен быть каким-то феерическим»

вчера, 15:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Российский комментатор Георгий Черданцев дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ «Спартак» - «Зенит».

«Зенит» на фоне усталости. Они только прилетели в пятницу из Испании, два перелета. По сути дела команда выходит на матч с корабля на бал, без целенаправленной подготовки конкретно к этому матчу. У «Спартака» свои проблемы, потому что есть серьезные изменения в составе. Несмотря на победу, их матч с «Динамо» не убедил, что «Спартак» движется в правильном направлении с точки зрения какой-то новой игры.

Для Кононова этот матч важен с той точки зрения, чтобы в первую очередь не проиграть. Потому что поражение на своем поле от „Зенита“ очень сильно ударит по его репутации и дальнейшим перспективам. То же касается и Семака. Думаю, что ничья на таком выезде — это хороший результат. Мне кажется, что какой-то феерической эта игра не должна быть.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
   121 / 1120
вчера в 19:37
Отличный матч - смотрибельный!
Klаsse
Klаsse
   296 / 1120
вчера в 18:02
пьяный чердак просто фееричный клоун.
Гус Пойет
Гус Пойет
   384 / 1120
вчера в 17:25
Отфедорим лазурное сборище как последнюю Б вот и вся феерия
Палыч82
Палыч82 ответил Мишка Бигдан
   462 / 1120
вчера в 17:23
Почему такую игру по бесплатному матч тв не показывают,они там все о**ели!
Потому и не показывают, что матч кассовый,) Бизнесмены,)
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1120
вчера в 17:20
Значит голов будет достаточно!
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
   547 / 1120
вчера в 17:05
Почему такую игру по бесплатному матч тв не показывают,они там все о**ели!
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков ответил Морозовский
   65 / 1120
вчера в 17:02
"зеня" феерит в каждой игре - сегодня тоже смешно будет!
А пупсики смешат, особенно, в кубке опять.
Морозовский
Морозовский
   6 / 1120
вчера в 17:00
"зеня" феерит в каждой игре - сегодня тоже смешно будет!
kotmyshka
kotmyshka
   240 / 1120
вчера в 16:41
Ну, значит, будет все с точностью до наоборот...
Alprish
Alprish
   440 / 1120
вчера в 16:23
Чердак отчасти прав.
Glodor
Glodor
   83 / 1120
вчера в 16:04
Феерично спартаку будет проиграть.
Balanenok
Balanenok
   79 / 1120
вчера в 16:00
Удачи Зениту, несмотря на все препятствия, которые устроили свиньи и РФС.
Denkuz
Denkuz
   116 / 1120
вчера в 15:55
Для спартака самый фееричный матч только с Мурой из Мурской Соботицы.
Footbolista
Footbolista ответил Хороший Малый
   5 / 1120
вчера в 15:54
Какое совпадение))...Спартаку тоже надо брать 3 очка...
Хороший Малый
Хороший Малый
   159 / 1120
вчера в 15:50
Зениту надо брать 3 очка.
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
   478 / 1120
вчера в 15:49
"По сути дела команда выходит на матч с корабля на бал, без целенаправленной подготовки конкретно к этому матчу." - можно подумать, что и к другим матчам у команды есть хоть какая-то подготовка. По игре что-то не видно, один безыдейный сумбур.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1120
вчера в 15:45
Этот матч не будет феерическим. Он будет рядовым и рутинным. Отхватят свиньи по многолетней привычке свою пятихаточку и уЗбагоятся. Гыгыгы
Nikola45
Nikola45
   9 / 1120
вчера в 15:41
Жорик та еще Ванга!
RMUKMU
RMUKMU
   173 / 1120
вчера в 15:39
Значит будет зрелищный матч с как минимум 4 забитыми мячами.
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