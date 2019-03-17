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Лунёв пропустил тренировку «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

вчера, 14:32
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Это означает, что Лунёв, получивший недавно травму, почти наверняка не сыграет в поединке 20-го тура РПЛ со «Спартаком». Место в воротах «Зенита» в таком случае займет Михаил Кержаков. Что касается участия Лунёва в ближайших играх сборной, то ясность по этому вопросу наступит чуть позднее.

Нападающий Артем Дзюба, пропустивший последний матч «Зенита» в Лиге Европы против «Вильярреала», полностью готов и должен начать игру против «красно-белых» с первых минут.

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Все комментарии
112910415
112910415
   77 / 1120
вчера в 16:50
судьба такая
Константин Белых
Константин Белых
   588 / 1120
вчера в 16:02
Мишка Кержаков-для Адриано-булка с маслом!!
Хороший Малый
Хороший Малый
   159 / 1120
вчера в 15:49
Удачи Кержу в воротах,Луневу здоровья!
Balanenok
Balanenok
   79 / 1120
вчера в 14:58
Здоровья Луневу!
grazie100
grazie100 ответил hardpony
   219 / 1120
вчера в 14:57
Сегодня ваши надежды испарятся.
Гавроша
Гавроша
   55 / 1120
вчера в 14:49
Керажков еще лучше сыграет.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1120
вчера в 14:44
Миша против середняка и так отстоит на ноль. Гыгыгы
hardpony
hardpony
   230 / 1120
вчера в 14:43
отмазался от позора
Питермен
Питермен
   56 / 1120
вчера в 14:40
Да какая разница кто на воротах, хоть Дзюба, пупсиковый автобус все равно со своей половины поля не выйдет
гыгыгггыгыгыыыы
FROLL 001
FROLL 001
   88 / 1120
вчера в 14:38
Не плохо и Кержаков отстоит на ноль. Гыгыгы
FILL3286
FILL3286
   69 / 1120
вчера в 14:36
Лучше бы этот клоун отвильяреаленный стоял бы в рамке людей смешил!!!
parallels
parallels
   2 / 1120
вчера в 14:35
главное, чтобы у папуасов стоял семинольный, как и хотел рейгольд.
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