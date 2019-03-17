Лунёв пропустил тренировку «Зенита» перед матчем со «Спартаком»

вчера, 14:32

Голкипер «Зенита» Андрей Лунёв пропустил сегодняшнюю тренировку команды. Это означает, что Лунёв, получивший недавно травму, почти наверняка не сыграет в поединке 20-го тура РПЛ со «Спартаком». Место в воротах «Зенита» в таком случае займет Михаил Кержаков. Что касается участия Лунёва в ближайших играх сборной, то ясность по этому вопросу наступит чуть позднее.

Нападающий Артем Дзюба, пропустивший последний матч «Зенита» в Лиге Европы против «Вильярреала», полностью готов и должен начать игру против «красно-белых» с первых минут.