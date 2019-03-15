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Калачев должен через две недели вернуться в общую группу «Ростова»

вчера, 20:36

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии полузащитника Тимофея Калачева, который продолжает восстановление после травмы мениска.

С  точки зрения травм всё неплохо, помимо Калачева и Новосельцева, который не сыграет из-за перебора карточек. Все остальные здоровы и могут играть. Теперь надо правильно выбрать стартовый состав на эту игру.

Будем надеяться, что через две недели Калачев может быть в общей группе, хотя ожидали его возвращение к возобновлению чемпионата России. С такими непредвиденными травмами случился небольшой отскок назад. Будем надеяться, что в ближайшем будущем сможем Калачева использовать.

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Все комментарии
drive45
drive45
   649 / 1082
сегодня в 09:31
Верим ждём- Тимофей мы всегда с тобой.
nautilus163
nautilus163
   315 / 1082
вчера в 22:16
Тимофею выздоровления и удачи! Самара его помнит и любит!
Аксинья
Аксинья ответил handreb
   53 / 1082
вчера в 21:39
Уйдет Калачев и Ростов с Волерою и новосельцевым годен будет только для пердива.
Калач в отличии от питерских пешеходов еще не один годик побегает...Долго ждать тебе придётся...
cska plus
cska plus
   16 / 1082
вчера в 21:15
Тимофею надо завязывать с этим делом.
handreb
handreb
   71 / 1082
вчера в 21:12
Уйдет Калачев и Ростов с Волерою и новосельцевым годен будет только для пердива.
Шуnя771
Шуnя771
   219 / 1082
вчера в 21:05
Одно присутствие на поле Тимофея вселяет надежду...
Аксинья
Аксинья
   53 / 1082
вчера в 20:51
Тимоха!!! Возвращайся скорее!!! Ты еще не сказал своего последнего слова!!!
Морозовский
Морозовский
   7 / 1082
вчера в 20:45
ЖДЁМ!!!
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