Калачев должен через две недели вернуться в общую группу «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии полузащитника Тимофея Калачева, который продолжает восстановление после травмы мениска.

С точки зрения травм всё неплохо, помимо Калачева и Новосельцева, который не сыграет из-за перебора карточек. Все остальные здоровы и могут играть. Теперь надо правильно выбрать стартовый состав на эту игру.

Будем надеяться, что через две недели Калачев может быть в общей группе, хотя ожидали его возвращение к возобновлению чемпионата России. С такими непредвиденными травмами случился небольшой отскок назад. Будем надеяться, что в ближайшем будущем сможем Калачева использовать.