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Жирков: «Приношу свои извинения»

вчера, 17:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков принес извинения за свое поведение в матче 20-го тура чемпионата России против «Спартака». 

Приношу свои извинения, что не совладал с эмоциями!

Во втором тайме Себастьян Дриусси упал в борьбе с Максимом Глушенковым, после чего Жирков ударил по мячу и попал в спину футболиста «Спартака». Игрок «Зенита» за это не был наказан даже желтой карточкой.

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Все комментарии
Zayac_65
Zayac_65
   940 / 1119
сегодня в 05:15
У Жиркова постоянно башню сносит...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил tolctoy
   3 / 1119
вчера в 23:25
Это не игрок, это провокатор и симулянт!
beefs
beefs
   309 / 1119
вчера в 23:14
Футболисты Зенита давно имеют свободу своему поведению и судьи смотрят на это сквозь пальцы...
Metropolis
Metropolis
   1087 / 1119
вчера в 23:11
Мда, в таком возрасте не прилично себя вести, он должен быть примером для молодежи. Хотя это его натура такая.
Юрий Жирков: «Меня всегда удаляли за неспортивное поведение»
drug01
drug01
   132 / 1119
вчера в 22:13
Нервишки сдали....
hardpony
hardpony
   187 / 1119
вчера в 22:09
Вот так вот. До перехода в 51ю,был норм парнем. А после все. Уже в спину бьёт. Ну как и все там подлецы собираются под крышей проклеванной бакланами. Других не держат
EAGuar As
EAGuar As
   78 / 1119
вчера в 21:59
Вот и хорошо .
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:49
Старый,ты что это? Не делай того,чего не сделал бы в некоторых городах и стадионах России.Этот пацан от страха и так дрожал.
FROBI
FROBI
   137 / 1119
вчера в 21:42
В принципе обычный конфликт из категории "Отцы и дети".
Вышел на поле аксакал, весь в титулах, а его попытался обскакать какой-то сынок... вот и взыграло. Пора понять, что скоро мячем будешь пинать не с юношами, а в ветеранских матчах ) Диалектика жизни.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   282 / 1119
вчера в 21:28
Обычно перед свиньями не извиняются.
tolctoy
tolctoy ответил ЦCКА навсегда
   307 / 1119
вчера в 21:21
Ну подожди немного, он только попал в пищевик! Скоро его обучат этому мастера из тарасовки, Джикие и Луис Абезьяно!
Молодой человек,похоже по вашему комментарию что Абезьяно это вы.Культурный человек никогда не позволит себе столь хамский комментарий по отношению к чернокожему игроку.
karna-vera
karna-vera ответил proezd2
   136 / 1119
вчера в 21:18
Подлец и негодяй в спину сзади стрелять.
Ты же только вчера говорил, что РПЛ не смотришь. Это из серии "не читал, но осуждаю"?
Finn88
Finn88 ответил cska1948
   632 / 1119
вчера в 21:08
Согласен. За такое нужно вообще удалять и 3 матча дисква. А он- извинете. "ПЁС"
cska1948
cska1948
   226 / 1119
вчера в 20:52
Глушенков, находясь спиной к Жиркову, наступил Юре на ногу. Вот он и не сдержался от боли и в сердцах ударил по мячу, который угодил в Глушенкова. Если бы бил специальн в Глушенкова, то обязательно бы промазал. Но получилось, как получилось. Жирков публично извинился, инцидент исчерпан.
ermak6848
ermak6848
   210 / 1119
вчера в 20:46
Да уже проехали...
Aris
Aris
   681 / 1119
вчера в 20:42
Хам! Крыша поехала от бабла газового!
ошалевший
ошалевший ответил grazie100
   301 / 1119
вчера в 20:37
Пенальти даже Хусаинов 500%подтвердил. И как поставили на эту игру судью , который получил неуд .за первую?Вы всё знающие спартаковские ,,правдорубы" как на это ответите,???Молча?Когда надо ответить по делу, у вас голос уходит ниже поясов.
я где то написал что пенальти не было? пенальти и два удаления
Mi6
Mi6
   676 / 1119
вчера в 20:34
Это не эмоции, это глупость. Взрослый ведь человек
tolctoy
tolctoy
   307 / 1119
вчера в 20:34
Как говорил Станиславский-не верю.Перед кем извинился жирков,не понятно.((Приношу свои извинения, что не совладал с эмоциями!))Похоже извинился сам перед собой.Нехороший он человек,честное слово.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   173 / 1119
вчера в 20:30
Жирков не виноват,это всё нога!
Wolf77785
Wolf77785
   57 / 1119
вчера в 20:29
Ну не знаю, вряд ли ты целился в него, иначе бы промахнулся) просто момент до конца доигрывал
Дед Мазая
Дед Мазая ответил Caniggia
   823 / 1119
вчера в 20:22
Набыдлячил Жирок позорно, а потом выдавил из себя извинения через не могу. Впрочем, такое психозное поведение тамбовского быдла - не новость. Прямая красная по нему плакала. Но испугался судьишка газового проекта. И после этого его вызывать в сборную? Позор!
Скромный парень и работяга Жирков. Эмоции бывают у всех. Извинился и ладно...
А карточку судья был обязан показать...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Байкал-38.
   186 / 1119
вчера в 20:21
Согласен но в данном случае в пустоту, что бы не наказали! А это фикция.
Не нам судить ! К ним в голову не залезешь .
berda2003
berda2003
   812 / 1119
вчера в 20:09
бывает.
вроде, на мясокомбинате одни ангелы...
proezd2
proezd2
   441 / 1119
вчера в 20:05
Подлец и негодяй в спину сзади стрелять.
grisser
grisser
   62 / 1119
вчера в 20:04
Зря он перед свиньей извиняется.
GKN
GKN
   196 / 1119
вчера в 20:02
Старичку всё простительно
Apsny
Apsny
   101 / 1119
вчера в 20:02
Это хорошо.
Caniggia
Caniggia
   36 / 1119
вчера в 19:58
Набыдлячил Жирок позорно, а потом выдавил из себя извинения через не могу. Впрочем, такое психозное поведение тамбовского быдла - не новость. Прямая красная по нему плакала. Но испугался судьишка газового проекта. И после этого его вызывать в сборную? Позор!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Заполярный
   31 / 1119
вчера в 19:40
ПОЧЕМУ ТО НЕ БОРЗЕЛ ЖИРКОВ НА РАВНЫХ ПО ГАБАРИТАМ ИЛИ ВОЗРАСТУ, НАШЕЛ САМОГО МОЛОДОГО ПАРЕНЬКА, ТУТ ГЕРОЙ. СПРАВИЛСЯ. КАК ТО НЕ ПО МУЖСКИ. ТАК ТОЛЬКО В ЗЕНИТЕ ДЕЛАЮТ. И СУДЕЙКА СВИСТОК ПРОГЛОТИЛ.
Так , а я не оправдываю Жиркова, его надо было наказывать! Все претензии к судье. Свистун явно растерялся в этом матче , но косячил то он в обе стороны.
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