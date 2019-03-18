Жирков: «Приношу свои извинения»

вчера, 17:48

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков принес извинения за свое поведение в матче 20-го тура чемпионата России против «Спартака».

Приношу свои извинения, что не совладал с эмоциями!

Во втором тайме Себастьян Дриусси упал в борьбе с Максимом Глушенковым, после чего Жирков ударил по мячу и попал в спину футболиста «Спартака». Игрок «Зенита» за это не был наказан даже желтой карточкой.