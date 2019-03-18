Жирков: «Приношу свои извинения»

Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков принес извинения за свое поведение в матче 20-го тура чемпионата России против «Спартака».
Приношу свои извинения, что не совладал с эмоциями!
Во втором тайме Себастьян Дриусси упал в борьбе с Максимом Глушенковым, после чего Жирков ударил по мячу и попал в спину футболиста «Спартака». Игрок «Зенита» за это не был наказан даже желтой карточкой.
Юрий Жирков: «Меня всегда удаляли за неспортивное поведение»
Юрий Жирков: «Меня всегда удаляли за неспортивное поведение»
Вышел на поле аксакал, весь в титулах, а его попытался обскакать какой-то сынок... вот и взыграло. Пора понять, что скоро мячем будешь пинать не с юношами, а в ветеранских матчах ) Диалектика жизни.
Вышел на поле аксакал, весь в титулах, а его попытался обскакать какой-то сынок... вот и взыграло. Пора понять, что скоро мячем будешь пинать не с юношами, а в ветеранских матчах ) Диалектика жизни.
А карточку судья был обязан показать...
А карточку судья был обязан показать...
вроде, на мясокомбинате одни ангелы...
вроде, на мясокомбинате одни ангелы...