ГлавнаяНовости

РПЛ опубликовала календарь на оставшиеся туры РПЛ

вчера, 18:06

РПЛ назвала даты оставшихся матчей чемпионата России нынешнего сезона. Время начала игр указано московское.

3 апреля (среда)

Матч 16 тура
«Оренбург» - «Крылья Советов» 17:00

3, 4 апреля (среда, четверг)

Матчи 1/2 финала Кубка России 2018/19 гг.

22 тур 

6 апреля (суббота)

«Анжи» - «Динамо» 14:00
«Краснодар» - «Крылья Советов» 16:30
«Спартак» – ЦСКА 19:00

7 апреля (воскресенье)

«Уфа» - «Ростов» 11:30
«Урал» - «Енисей» 14:00
«Рубин» - «Арсенал» 16:30
«Локомотив» - «Зенит» 19:00

8 апреля (понедельник)

«Оренбург» - «Ахмат» 17:00

23 тур

12 апреля (пятница)

«Крылья Советов» - «Рубин» 18:30

13 апреля (суббота)

«Енисей» - «Уфа» 11:30
«Арсенал» - «Урал» 14:00
ЦСКА - «Оренбург» 16:30
«Ахмат» - «Локомотив» 19:00

14 апреля (воскресенье)

«Динамо» - «Краснодар» 14.00
«Зенит» - «Анжи» 16:30
«Ростов» - «Спартак» 19:00

24 тур

19 апреля (пятница)

«Анжи» - «Ахмат» 19:30

20 апреля (суббота)

«Уфа» - «Арсенал» 11:30
«Оренбург» - «Ростов» 14:00
«Динамо» - «Крылья Советов» 16:30
«Локомотив» – ЦСКА 19:00
«Краснодар» - «Зенит» 21:00

21 апреля (воскресенье)

«Урал» - «Рубин» 16:30
«Спартак» - «Енисей» 19:00

25 тур

24 апреля (среда)

«Ростов» - «Локомотив» 19:00
«Рубин» - «Уфа» 19:30
«Ахмат» - «Краснодар» 19:00
ЦСКА - «Анжи» 19:30
«Зенит» - «Динамо» 21:00

25 апреля (четверг)

«Енисей» - «Оренбург» 16:00
«Крылья Советов» - «Урал» 18:30
«Арсенал» - «Спартак» 20:30

26 тур

27 апреля (суббота)

«Анжи» - «Ростов» 16:30
«Динамо» - «Ахмат» 19:00

28 апреля (воскресенье)

«Уфа» - «Урал» 11:30
«Спартак» - «Рубин» 14:00
«Зенит» - «Крылья Советов» 16:30
«Краснодар» – ЦСКА 19:00
«Локомотив» - «Енисей» 21:00

29 апреля (понедельник)

«Оренбург» - «Арсенал» 17:00

27 тур

3 мая (пятница)

«Енисей» - «Анжи» 14:00
«Рубин» - «Оренбург» 16:30

4 мая (суббота)

«Урал» - «Спартак» 14:00
«Ахмат» - «Зенит» 16:30
«Арсенал» - «Локомотив» 19:00

5 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» - «Уфа» 14:00
ЦСКА - «Динамо» 16:30
«Ростов» - «Краснодар» 19:00

28 тур

10 мая (пятница)

«Оренбург» - «Урал» 11:30
«Динамо» - «Ростов» 14:00
«Анжи» - «Арсенал» 16:30
«Локомотив» - «Рубин» 19:00

11 мая (суббота)

«Енисей» - «Краснодар» 14:00
«Ахмат» - «Крылья Советов» 16:30

12 мая (воскресенье)

«Спартак» - «Уфа» 16:30
«Зенит» – ЦСКА 19:00

15, 16 мая (среда, четверг)

Матчи 1/2 финала Кубка России 2018/19 гг.

29 тур

18 мая (суббота)

«Уфа» - «Оренбург» 14:00
ЦСКА - «Ахмат» 16:30
«Крылья Советов» - «Спартак» 19:00

19 мая (воскресенье)

«Урал» - «Локомотив» 11:30
«Енисей» - «Динамо» 14:00
«Арсенал» - «Краснодар» 16:30
«Ростов» - «Зенит» 19:00

20 мая (понедельник)

«Рубин» - «Анжи» 19:00

22 мая (среда)

Финальный матч Кубка России 2018/19 гг.

30 тур

26 мая (воскресенье)

ЦСКА - «Крылья Советов» 14:00
«Ахмат» - «Ростов» 14:00
«Зенит» - «Енисей» 14:00
«Динамо» - «Арсенал» 14:00
«Краснодар» - «Рубин» 14:00
«Анжи» - «Урал» 14:00
«Локомотив» - «Уфа» 14:00
«Оренбург» - «Спартак» 14:00

30 мая, 2 июня (четверг, воскресенье)

Стыковые матчи РПЛФНЛ

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиРасширенный клубный ЧМ может впервые пройти летом 2021 года
13 марта Комментарии8
Первый матч 1/2 финала Кубка «Урал» - «Арсенал» пройдет в Екатеринбурге
13 марта Комментарии11
Матч «Лион» - «Монпелье» перенесен на 17 марта
13 марта Комментарии0
Стало известно, когда обнародуют календарь на конец сезона РПЛ
12 марта Комментарии7
Перенесенный матч «Оренбург» - «Крылья Советов» состоится 3-4 апреля
12 марта Комментарии1
«Локомотив» сыграет против «Ростова» в полуфинале Кубка России
06 марта Комментарии20
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   372 / 1119
сегодня в 05:43
финишная прямая господа. Полетели!
Палыч82
Палыч82
   527 / 1119
вчера в 22:00
Похоже, что чемпион определится еще до финала Кубка и последнего тура, где команды первой пятерки не играют между собой
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   64 / 1119
вчера в 21:22
Свиньям есть шанс с пятого места перейти на шестое.
Wolf77785
Wolf77785 ответил makkie
   57 / 1119
вчера в 21:01
Ну что, теперь черёд коней визжать перед матчем, сколько мячей они Спартаку накидают? Питерские уже "накидали"... да так, что сами еле ноги унесли и один раз в створ ворот пробили за 90 минут :)
унесли вы ноги с помощью чемоданов Москалю! иначе бы 3-0 было, а так спасибо, что очко подарили!
EAGuar As
EAGuar As ответил Рефери
   78 / 1119
вчера в 20:31
Спасибо .
Footbolista
Footbolista
   5 / 1119
вчера в 20:24
12 мая конно-спортивный праздник для бомжей))...
drug01
drug01
   132 / 1119
вчера в 20:09
.. Ещё будут переносы!
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков ответил Олeневод
   61 / 1119
вчера в 20:07
У тарасовки есть все шансы удержаться на 5-м месте
Если их филиал ростовский не подвинет.
Олeневод
Олeневод
   261 / 1119
вчера в 19:49
У тарасовки есть все шансы удержаться на 5-м месте
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   173 / 1119
вчера в 19:27
Приемлимо!
nnb199O
nnb199O
   817 / 1119
вчера в 19:23
и кому это интересно
andrefino13
andrefino13
   578 / 1119
вчера в 19:09
Мне очень нравится весенняя часть нашего чемпионата, она абсолютно не предсказуема. Кто-то думает, что матчи с Енисеем проходные, глубоко заблуждаются, а тем, кому играть с Крылашками, совсем не завидую...
andrefino13
andrefino13 ответил makkie
   578 / 1119
вчера в 19:03
У мастеров учиться надо, а не критиковать, как вы уже не поймёте, спартаковцы...
saha100
saha100
   340 / 1119
вчера в 19:02
    Aндрей Сибиряков
    Aндрей Сибиряков
       61 / 1119
    вчера в 19:00
    Опять всё для свиней писано. Скоро еще и судей для свиней распишут, то москалев, то безбородов, то кукуян.
    Zak11
    Zak11
       248 / 1119
    вчера в 18:59
    Наконец то календарь
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил Рефери
       3 / 1119
    вчера в 18:52
    Переименуйте для единственного болельщика Тулы, с кем Тула будет играть в заголовке :)
    Рефери
    Рефери ответил EAGuar As
       780 / 1119
    вчера в 18:48
    А почему новость просто не назвать : Календарь на оставшиеся туры РПЛ ?
    специально для вас переименовали
    Jum13
    Jum13 ответил makkie
       33 / 1119
    вчера в 18:42
    Ну что, теперь черёд коней визжать перед матчем, сколько мячей они Спартаку накидают? Питерские уже "накидали"... да так, что сами еле ноги унесли и один раз в створ ворот пробили за 90 минут :)
    Забыл уже, как ждал 5 Зениту? Свиное нытьё забавляет )))
    EAGuar As
    EAGuar As
       78 / 1119
    вчера в 18:40
    А почему новость просто не назвать : Календарь на оставшиеся туры РПЛ ?
    ermak6848
    ermak6848
       210 / 1119
    вчера в 18:39
    От этой игры будет зависимость место в турнирной таблице...
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответил makkie
       256 / 1119
    вчера в 18:39
    Вы вначале года обещали разнести гинеровский детсад и т д. Но на деле только ничья плюс ЦСКА тогда играл не хуже спартака
    EAGuar As
    EAGuar As
       78 / 1119
    вчера в 18:38
    Наконец-то календарь вышел.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил makkie
       3 / 1119
    вчера в 18:36
    Филов зато замечал и прочих федунботов :)
    makkie
    makkie ответил ЦCКА навсегда
       28 / 1119
    вчера в 18:34
    До матча свиньи обычно визжат больше всех! И Зеню вы вынесли до матча, а на деле отскок благодаря Москалеву!
    Ты вроде каждый день на сайте, а не замечал хвастливых воплей местной братии из Бакланных войск :)
    makkie
    makkie ответил parallels
       28 / 1119
    вчера в 18:33
    разорвали вас вчера в клочья, и довели бы счёт до нужного, если бы москалёв не свистел по любой причине каждый раз, когда добирались до ваших ворот. пенальти на дзюбе не забудь + чистый гол, который отменили.
    100500-й раз уже одно и то же от ваших читаю... ну придумайте новые отмазки уже!)

    Чистый гол, который отменили... ааа, это где Иванович руками в спину Кутепова уложил?
    А пенальти на Дзюбе - это актёрское мастерство шкафа, который валится как в театре?
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил mangoх12
       3 / 1119
    вчера в 18:32
    Кукуян с Москалевым точно нет, а Лампочкин с Безбородовым очень вероятно! Безбород же не две игры подряд ЦСКА будет свистеть :)
    mangoх12
    mangoх12 ответил ЦCКА навсегда
       40 / 1119
    вчера в 18:28
    Кто в этот раз, Безбородов, или Лампочкин?
    безбородов судил наш последний матч с Уралом , значит отпадает , Москалев судил спартаче значит остается Лапочкин или Кукуян
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда ответил makkie
       3 / 1119
    вчера в 18:28
    До матча свиньи обычно визжат больше всех! И Зеню вы вынесли до матча, а на деле отскок благодаря Москалеву!
    parallels
    parallels ответил makkie
       2 / 1119
    вчера в 18:28
    Ну что, теперь черёд коней визжать перед матчем, сколько мячей они Спартаку накидают? Питерские уже "накидали"... да так, что сами еле ноги унесли и один раз в створ ворот пробили за 90 минут :)
    разорвали вас вчера в клочья, и довели бы счёт до нужного, если бы москалёв не свистел по любой причине каждый раз, когда добирались до ваших ворот. пенальти на дзюбе не забудь + чистый гол, который отменили.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100