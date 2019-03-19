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Санчес: «Я бы хотел помочь добыть трофей для МЮ»

вчера, 15:32

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес признался, что по-прежнему верен английскому клубу. Ранее ходило множество слухов, что форвард может покинуть команду.

Я хочу и дальше проявлять свою любовь к футболу. Я знаю, на что я способен. Я верю в собственные силы. 

МЮ - большой клуб, не только для Англии, но и на глобальном уровне. Я бы хотел помочь добыть трофей для своей команды. 

Очевидно, что я хочу сделать фанатов «Ман Юнайтед» по-настоящему счастливыми. Я хочу забивать голы. Я хочу приносить радость.

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Все комментарии
t2k
t2k
вчера в 19:18
Я бы тоже хотел помогать добывать трофеи манчестер Юнайтед , но я люблю пиво
Inside91
Inside91
   397 / 1106
вчера в 18:37
Еще б зарплатную ведомость захотел бы разгрузить-цены б ему не было)
hardpony
hardpony
   163 / 1106
вчера в 17:12
Ну ,на пианино сыграет гимн МЮ. Перед матчами. И хватит с него. Тот ещё помощник
Soccer2016
Soccer2016
   360 / 1106
вчера в 16:29
Санчес, я бы хотел дальше полировать лавку и ослаблять команду когда выхожу на поле и получать 500к £😂
Ruslik1982
Ruslik1982
   76 / 1106
вчера в 16:24
деревянные медали должны получить, лучше чем ничего
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   295 / 1106
вчера в 16:12
Помогай!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   494 / 1106
вчера в 15:56
Мечтатель, тебе надо клуб попроще искать.
Red_team
Red_team
   235 / 1106
вчера в 15:51
Пока его даже тенью прежнего Санчеса назвать язык не поворачивается. Если до лета не начнет играть в футбол, то нужно сливать хоть куда, такую зарплату дармоед кушает, что мурашки по коже
КЭТиК
КЭТиК
   174 / 1106
вчера в 15:41
Помимо желания нужно и мастерство.
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