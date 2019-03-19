Санчес: «Я бы хотел помочь добыть трофей для МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес признался, что по-прежнему верен английскому клубу. Ранее ходило множество слухов, что форвард может покинуть команду.

Я хочу и дальше проявлять свою любовь к футболу. Я знаю, на что я способен. Я верю в собственные силы.

МЮ - большой клуб, не только для Англии, но и на глобальном уровне. Я бы хотел помочь добыть трофей для своей команды.

Очевидно, что я хочу сделать фанатов «Ман Юнайтед» по-настоящему счастливыми. Я хочу забивать голы. Я хочу приносить радость.