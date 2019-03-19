Президент «Урала»: «Погребняк никого не оскорбил»

Президент «Урала» Григорий Иванов поддержал форварда команды Павла Погребняка, который считает смешным, что за сборную России выступают темнокожие футболисты.
Да я все уже в принципе обозначил по этому эпизоду. Паша ничего плохого не сказал. Я его поддерживаю. Я не знаю, зачем Комитет по этике будет рассматривать его слова. Людям заняться что ли нечем? Теряюсь в догадках.
Ну что плохого сказал Паша? Погребняк никого не оскорбил. Кого он обидел? Мы живем в свободной стране. Это его мнение. Он что, не может его выразить? Ему смешно. Кому-то не смешно.
Возможная дисквалификация? Это тогда антифутбол. Один сказал – его наказали. Другого не тронули. Как так? Где справедливость? Таким образом, можно, получается, влиять на спортивный результат?! Дисквалифицировал человека на 10 матчей за слова и ослабил команду… Что это за манипулирование?!
Играл в Европе,а там много смуглых футболистов и в расизме Павел не замечен...
Играл в Европе,а там много смуглых футболистов и в расизме Павел не замечен...
А оппоненту ничего приобщить в свою пользу не получится. Вот так .
В апелляции та сторона дополнит пакет доков, а этой стороне отказуха.
А оппоненту ничего приобщить в свою пользу не получится. Вот так .
В апелляции та сторона дополнит пакет доков, а этой стороне отказуха.
И это правильно . Даже если отвечает всем своим имуществом.
Порой, как доводят до банкротства, мне тоже доподлинно известно.
Движением средств на счете и ложными показаниями не должностных лиц.
И это правильно . Даже если отвечает всем своим имуществом.
Порой, как доводят до банкротства, мне тоже доподлинно известно.
Движением средств на счете и ложными показаниями не должностных лиц.
уже в логистике, с Гражданским и Налоговым правом,
хотя до этого особо не сталкивался ни с тем, ни с другим.
И могу сказать, что они меж собой так повязаны, что это
просто жесть . Не рекомендую углубляться в дебри НК,
если ты не на стороне бюджетника. Жесть, считай что
ты начинаешь тяжбу с форой соперника , Однозначно.
уже в логистике, с Гражданским и Налоговым правом,
хотя до этого особо не сталкивался ни с тем, ни с другим.
И могу сказать, что они меж собой так повязаны, что это
просто жесть . Не рекомендую углубляться в дебри НК,
если ты не на стороне бюджетника. Жесть, считай что
ты начинаешь тяжбу с форой соперника , Однозначно.
сударь -вы дурак, но вы не обижайтесь. ) Я в силу
возраста и уважения к тебе не стал бы такого делать.
сударь -вы дурак, но вы не обижайтесь. ) Я в силу
возраста и уважения к тебе не стал бы такого делать.
в первоначальное " это знает любой студент юр. фака ". Согласись,
что с твоей стороны прилетел первоначальный пафос ) Я и ответил )
в первоначальное " это знает любой студент юр. фака ". Согласись,
что с твоей стороны прилетел первоначальный пафос ) Я и ответил )
надо и прецедент приводить, идентичный с высказываниями Погреба,
максимально приближенный, и с вынесенным решением суда Лозанны.
Но так как переливать из пустого порожнее не хочется, давай каждый
останется при своем мнении. А время покажет, кто дальновиднее. )
надо и прецедент приводить, идентичный с высказываниями Погреба,
максимально приближенный, и с вынесенным решением суда Лозанны.
Но так как переливать из пустого порожнее не хочется, давай каждый
останется при своем мнении. А время покажет, кто дальновиднее. )
И немного, гражданским. Я хоть и моложе, но могу дать
один хороший совет : стаж- не значит, что слепой опыт,
ты уверен, и я уверен, а расследование по делу покажет,
кто из нас прав в этом деле. Повторюсь, не за что цепляться.
Если по серьезному . Ты утверждаешь обратное. Посмотрим )
И немного, гражданским. Я хоть и моложе, но могу дать
один хороший совет : стаж- не значит, что слепой опыт,
ты уверен, и я уверен, а расследование по делу покажет,
кто из нас прав в этом деле. Повторюсь, не за что цепляться.
Если по серьезному . Ты утверждаешь обратное. Посмотрим )
Жиго еще форму набирать... есть негативный пример Ромуло, но есть и позитивные - Джикия и Зобнин.
Жиго еще форму набирать... есть негативный пример Ромуло, но есть и позитивные - Джикия и Зобнин.
превращается в подобие вынесенного в последующем идентичного решения.
Далеко ходить не надо. Те же Летние и Зимние Олимпийские Игры -16 и 18 .
превращается в подобие вынесенного в последующем идентичного решения.
Далеко ходить не надо. Те же Летние и Зимние Олимпийские Игры -16 и 18 .