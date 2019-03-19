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Президент «Урала»: «Погребняк никого не оскорбил»

вчера, 17:08

Президент «Урала» Григорий Иванов поддержал форварда команды Павла Погребняка, который считает смешным, что за сборную России выступают темнокожие футболисты.

Да я все уже в принципе обозначил по этому эпизоду. Паша ничего плохого не сказал. Я его поддерживаю. Я не знаю, зачем Комитет по этике будет рассматривать его слова. Людям заняться что ли нечем? Теряюсь в догадках.

Ну что плохого сказал Паша? Погребняк никого не оскорбил. Кого он обидел? Мы живем в свободной стране. Это его мнение. Он что, не может его выразить? Ему смешно. Кому-то не смешно.

Возможная дисквалификация? Это тогда антифутбол. Один сказал – его наказали. Другого не тронули. Как так? Где справедливость? Таким образом, можно, получается, влиять на спортивный результат?! Дисквалифицировал человека на 10 матчей за слова и ослабил команду… Что это за манипулирование?! 

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   44 / 1106
сегодня в 11:00
Не парься, ваши с конями уже сыграли. Это гинер любит добиваться дисквы перед матчем с ними...
Zayac_65
Zayac_65
   753 / 1106
сегодня в 05:25
Не за что наказывать. Это что, чёрное надо называть белым?)) смех
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny ответил Ваня лучший
   254 / 1106
сегодня в 01:31
Откуда у нас такие безграмотные президенты клубов? РФС входит в ФИФА, где свои законы и порядки. У нас можно назвать Гришу Иванова козлом, а в Европе это оскорбление и моральный вред. В ФИФА нельзя даже намеком обижать темнокожих. Поэтому Пашу будут оценивать по нормам ФИФА, а не по законам Гриши Иванова.. Паша расист будет не хило наказан и Грише надо с этим смириться
Мало ли сколько Вам лет. мало ли, что считаете Газпром - наглыми утырками, а своего Гинера лелеете. Ваня - не лучший, лучший - Кержаков, Как ни крути, в паре с Аршавиным. Со своим пафосом пора заканчивать. А то, что Погребняк сказал свое мнение - Вас это ни коем образом не касается. Ступил, нахлобучил себе на голову. И, кстати, имеет право - за тот же Зенит и Баварии наклепал. Не знаю, как там у Вас с цензурой, но Вани, как и Халка, уже нет и не будет (ИМХО). Может хватит гнать на Питер? Или образовалась основа из 5и очков?
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 23:03
Три матча дисквы и штраф. А по сути лично меня спросить не нужно никого делать россиянами,свои есть,пусть и уровнем чуть хуже,подтянутся.
Sergey Z
Sergey Z
   287 / 1106
вчера в 21:59
Воспользовался свободой слова! А, если бы, у него родились темнокожие дети (бабушка согрешила, передаётся по наследству, через 2-3 поколения)?
ermak6848
ermak6848
   200 / 1106
вчера в 21:58
Зря на Пашу пишут пасквиль
Играл в Европе,а там много смуглых футболистов и в расизме Павел не замечен...
мяч квадратный
мяч квадратный
   643 / 1106
вчера в 21:38
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
       332 / 1106
    вчера в 20:58
    Чистой воды расизм- то есть против белого бразильца он ничего не имеет) Надо умудриться так вляпаться)
    minai
    minai
       337 / 1106
    вчера в 20:49
    Это возмутительно!! Получается,что все негры, которых он оскорбил, ещё и "никто" ?
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил NAZAR 007
       27 / 1106
    вчера в 20:33
    Мы хорошо левье выводим в делах о страховых выплатах, когда ДТП имитируетс я и ущерб наворачиваются, либо его вообще не было. Кстати я юридическое как втрое получил в 90-е,когда техническое стало никому не нужным и кормить перестало. Так что Дагдизель в воспоминаниях остался. Но техническое образование нередко помогает особенно в техногенных делах
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Ваня лучший
       43 / 1106
    вчера в 19:44
    Именно так.
    И доводят левыми показаниями те, кто представляет сторону бюджета.
    А оппоненту ничего приобщить в свою пользу не получится. Вот так .
    В апелляции та сторона дополнит пакет доков, а этой стороне отказуха.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил NAZAR 007
       27 / 1106
    вчера в 19:37
    Это те, что если нет имущества, нет и банкротства ? В курсе. ) И это правильно . Даже если отвечает всем своим имуществом. Порой, как доводят до банкротства, мне тоже доподлинно известно. Движением средств на счете и ложными показаниями не должностных лиц.
    Именно так.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил NAZAR 007
       27 / 1106
    вчера в 19:37
    Так вот если вопрос этики, нельзя писать априори, сударь -вы дурак, но вы не обижайтесь. ) Я в силу возраста и уважения к тебе не стал бы такого делать.
    Я же так не говорил. Все знать невозможно , или ты не в теме. Разве это синоним "ты дурак". Я такого не скажу даже если не уважаю человека. Тебя же я глубоко уважаю, поэтому и вступил в дискуссию.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Ваня лучший
       43 / 1106
    вчера в 19:29
    Речь шла о спортивной этике. Это предмет разбирательства УЕФА и ФИФА, но не суда. Этика общения людей это совсем другая тема. К сожалению , здесь есть вопросы. У нас не все в порядке в общении с людьми, с которыми мы не согласны. Соглашусь с тобой. Арбитраж у меня однажды был. В рамках ДТП. Станция скорой помощи ( бюджетная организация) и коммерческая структура ( Автосервис) . Очень мутное дело. Мне больше нравятся дела о банкротстве.
    Это те, что если нет имущества, нет и банкротства ? В курсе. )
    И это правильно . Даже если отвечает всем своим имуществом.
    Порой, как доводят до банкротства, мне тоже доподлинно известно.
    Движением средств на счете и ложными показаниями не должностных лиц.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил NAZAR 007
       27 / 1106
    вчера в 19:26
    Так вот если вопрос этики, нельзя писать априори, сударь -вы дурак, но вы не обижайтесь. ) Я в силу возраста и уважения к тебе не стал бы такого делать.
    Речь шла о спортивной этике. Это предмет разбирательства УЕФА и ФИФА, но не суда. Этика общения людей это совсем другая тема. К сожалению , здесь есть вопросы. У нас не все в порядке в общении с людьми, с которыми мы не согласны. Соглашусь с тобой. Арбитраж у меня однажды был. В рамках ДТП. Станция скорой помощи ( бюджетная организация) и коммерческая структура ( Автосервис) . Очень мутное дело. Мне больше нравятся дела о банкротстве.
    cska plus
    cska plus
       14 / 1106
    вчера в 19:21
    Пора замять эту тему.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Ваня лучший
       43 / 1106
    вчера в 19:20
    Ты увел в сторону. Я с тобой не согласен, когда ты стал приводить пример с ЕСПЧ. Суть моего ответа в том, что споры на спортивные темы и спортивную мораль не рассматривают суды общей юрисдикции. С этим ты не согласился. Все , что рассматривается в рамках ГК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ, УК РФ и арбитража подсудно и Верховному суду и в аппеляционном порядке может рассматриваться в ЕСПЧ. Пример. Желание адвокатов Кокорина обратиться в ЕСПЧ. Но там не вопросы спортивной морали, а другое. . Я пропустил мимо ушей твой камень в мой огород по поводу моей старости, опыта и стажа. Я же тебе сказал, что вынужден был эти вопросы изучить в рамках дела о хоккейном клубе. До этого не имел понятия о спортивных спорах и спортивной этике. А ты увел в другую сторону.
    Кстати, тоже столкнулся с Гражданским непосредственно
    уже в логистике, с Гражданским и Налоговым правом,
    хотя до этого особо не сталкивался ни с тем, ни с другим.
    И могу сказать, что они меж собой так повязаны, что это
    просто жесть . Не рекомендую углубляться в дебри НК,
    если ты не на стороне бюджетника. Жесть, считай что
    ты начинаешь тяжбу с форой соперника , Однозначно.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Ваня лучший
       43 / 1106
    вчера в 19:14
    Это уже вопрос этики, не имеющий отношения к юриспруденции. Но ключевой момент в нашей дискуссии. ВСЕ знать невозможно. И не надо болезненно реагировать, когда об этом узнаешь. Мне приходится тоже иногда признавать свою неправоту и я не обижаюсь , а благодарю Бога, что он помог мне устранить пробел в моих знаниях.
    Так вот если вопрос этики, нельзя писать априори,
    сударь -вы дурак, но вы не обижайтесь. ) Я в силу
    возраста и уважения к тебе не стал бы такого делать.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил NAZAR 007
       27 / 1106
    вчера в 19:13
    Камень в огород по поводу стажа, старости и прочего был выслан в первоначальное " это знает любой студент юр. фака ". Согласись, что с твоей стороны прилетел первоначальный пафос ) Я и ответил )
    Это уже вопрос этики, не имеющий отношения к юриспруденции. Но ключевой момент в нашей дискуссии. ВСЕ знать невозможно. И не надо болезненно реагировать, когда об этом узнаешь. Мне приходится тоже иногда признавать свою неправоту и я не обижаюсь , а благодарю Бога, что он помог мне устранить пробел в моих знаниях.
    beefs
    beefs
       310 / 1106
    вчера в 19:11
    А что если его к Кокоше??
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Ваня лучший
       43 / 1106
    вчера в 19:09
    Ты увел в сторону. Я с тобой не согласен, когда ты стал приводить пример с ЕСПЧ. Суть моего ответа в том, что споры на спортивные темы и спортивную мораль не рассматривают суды общей юрисдикции. С этим ты не согласился. Все , что рассматривается в рамках ГК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ, УК РФ и арбитража подсудно и Верховному суду и в аппеляционном порядке может рассматриваться в ЕСПЧ. Пример. Желание адвокатов Кокорина обратиться в ЕСПЧ. Но там не вопросы спортивной морали, а другое. . Я пропустил мимо ушей твой камень в мой огород по поводу моей старости, опыта и стажа. Я же тебе сказал, что вынужден был эти вопросы изучить в рамках дела о хоккейном клубе. До этого не имел понятия о спортивных спорах и спортивной этике. А ты увел в другую сторону.
    Камень в огород по поводу стажа, старости и прочего был выслан
    в первоначальное " это знает любой студент юр. фака ". Согласись,
    что с твоей стороны прилетел первоначальный пафос ) Я и ответил )
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил NAZAR 007
       27 / 1106
    вчера в 19:09
    Ты куда-то в сторону ушел ) Если пишешь о спортивном арбитраже, надо и прецедент приводить, идентичный с высказываниями Погреба, максимально приближенный, и с вынесенным решением суда Лозанны. Но так как переливать из пустого порожнее не хочется, давай каждый останется при своем мнении. А время покажет, кто дальновиднее. )
    В сторону ушел ты. САС только после решения УЕФА. Все точка. И то если Погреб не согласится
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил NAZAR 007
       27 / 1106
    вчера в 19:07
    Так вот , дорогой, как раз и занимался КоАП больше ) И немного, гражданским. Я хоть и моложе, но могу дать один хороший совет : стаж- не значит, что слепой опыт, ты уверен, и я уверен, а расследование по делу покажет, кто из нас прав в этом деле. Повторюсь, не за что цепляться. Если по серьезному . Ты утверждаешь обратное. Посмотрим )
    Ты увел в сторону. Я с тобой не согласен, когда ты стал приводить пример с ЕСПЧ. Суть моего ответа в том, что споры на спортивные темы и спортивную мораль не рассматривают суды общей юрисдикции. С этим ты не согласился. Все , что рассматривается в рамках ГК РФ, ГПК РФ, КоАП РФ, УК РФ и арбитража подсудно и Верховному суду и в аппеляционном порядке может рассматриваться в ЕСПЧ. Пример. Желание адвокатов Кокорина обратиться в ЕСПЧ. Но там не вопросы спортивной морали, а другое. . Я пропустил мимо ушей твой камень в мой огород по поводу моей старости, опыта и стажа. Я же тебе сказал, что вынужден был эти вопросы изучить в рамках дела о хоккейном клубе. До этого не имел понятия о спортивных спорах и спортивной этике. А ты увел в другую сторону.
    Caniggia
    Caniggia
       39 / 1106
    вчера в 19:07
    Погребу вообще не надо ничего говорить на людях, так как голова ему дана, потому что он ей ест.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Ваня лучший
       43 / 1106
    вчера в 19:05
    В САС Погреб может идти только для обжалования решения УЕФА о санкциях.Но не для оценки его действий ( высказываний). Пока УЕФА даже не рассматривал этот вопрос. Помнишь , как после игры с МС в ЛЧ , когда игрок МС пожаловался на ухание с трибуны , якобы в его адрес, УЕФА наказал ЦСКА штрафом в 20 000 евро и игрой без зрителей. До САС дело не дошло, т.к. ЦСКА согласился, ибо с САС лучше не связываться. В таких вопросах обычно все решает УЕФА или ФИФА.
    Ты куда-то в сторону ушел ) Если пишешь о спортивном арбитраже,
    надо и прецедент приводить, идентичный с высказываниями Погреба,
    максимально приближенный, и с вынесенным решением суда Лозанны.
    Но так как переливать из пустого порожнее не хочется, давай каждый
    останется при своем мнении. А время покажет, кто дальновиднее. )
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил NAZAR 007
       27 / 1106
    вчера в 19:00
    Одну вещь запомни, дорогой : даже в CAS не всякий судебный прецедент превращается в подобие вынесенного в последующем идентичного решения. Далеко ходить не надо. Те же Летние и Зимние Олимпийские Игры -16 и 18 .
    В САС Погреб может идти только для обжалования решения УЕФА о санкциях.Но не для оценки его действий ( высказываний). Пока УЕФА даже не рассматривал этот вопрос. Помнишь , как после игры с МС в ЛЧ , когда игрок МС пожаловался на ухание с трибуны , якобы в его адрес, УЕФА наказал ЦСКА штрафом в 20 000 евро и игрой без зрителей. До САС дело не дошло, т.к. ЦСКА согласился, ибо с САС лучше не связываться. В таких вопросах обычно все решает УЕФА или ФИФА.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Ваня лучший
       43 / 1106
    вчера в 18:59
    Ошибки бывают у всех. На старуху тоже бывает проруха. Зайди но юрист консультант и получи ответ на вопрос "Подсудность спортивных споров" и получишь ответ. Все знать невозможно. Я занимаюсь уголовным правом, а в гражданском, семейном тонкостей не знаю. Арбитражем не занимаюсь вообще. Спортивное право знаю, т.к. занимался банкротством одного хоккейного клуба, Пришлось познакомится. Мне тоже приходится иногда выслушивать реплики типа "вы не готовились к судебному заседанию", хотя это не так. Я не обижаюсь , в бутылку не лезу.Такая работа.
    Так вот , дорогой, как раз и занимался КоАП больше )
    И немного, гражданским. Я хоть и моложе, но могу дать
    один хороший совет : стаж- не значит, что слепой опыт,
    ты уверен, и я уверен, а расследование по делу покажет,
    кто из нас прав в этом деле. Повторюсь, не за что цепляться.
    Если по серьезному . Ты утверждаешь обратное. Посмотрим )
    makkie
    makkie ответил Ваня лучший
       21 / 1106
    вчера в 18:57
    И Зе Луиш будет ? Время подлечиться есть у Жиго. Любопытно , как он будет выглядеть после полугода. До этого играл классно
    Зе Луиш матч с Зенитом пропустил из-за перебора - так что обнулился :)
    Жиго еще форму набирать... есть негативный пример Ромуло, но есть и позитивные - Джикия и Зобнин.
    Ваня лучший
    Ваня лучший ответил NAZAR 007
       27 / 1106
    вчера в 18:55
    Т.е. ты меня сейчас посчитал еще ниже студента юр. фака ? Спасибо, дорогой ) Латынь учил ? ) Animus injuriandi , пусть ищут )
    Ошибки бывают у всех. На старуху тоже бывает проруха. Зайди но юрист консультант и получи ответ на вопрос "Подсудность спортивных споров" и получишь ответ. Все знать невозможно. Я занимаюсь уголовным правом, а в гражданском, семейном тонкостей не знаю. Арбитражем не занимаюсь вообще. Спортивное право знаю, т.к. занимался банкротством одного хоккейного клуба, Пришлось познакомится. Мне тоже приходится иногда выслушивать реплики типа "вы не готовились к судебному заседанию", хотя это не так. Я не обижаюсь , в бутылку не лезу.Такая работа.
    NAZAR 007
    NAZAR 007 ответил Ваня лучший
       43 / 1106
    вчера в 18:55
    То, что ты не видишь , не значит ровным счетом ничего. Я тоже не вижу ничего страшного в ухании на стадионе ( может так люди болеют) и в бросании банана, но УЕФА за эти вещи карает по полной. Так и здесь. Я тоже ничего не вижу страшного. Погреюу смешно, да ради бога, может у него юмор такой. Но УЕФА на это смотрит иначе.
    Одну вещь запомни, дорогой : даже в CAS не всякий судебный прецедент
    превращается в подобие вынесенного в последующем идентичного решения.
    Далеко ходить не надо. Те же Летние и Зимние Олимпийские Игры -16 и 18 .
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