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Врачи «Зенита» не посещали Кокорина в СИЗО

вчера, 16:10

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников сообщил, что врачи «Зенита» не посещали в СИЗО нападающего Александра Кокорина.

Врачи из «Зенита» Кокорина так и не посещали. Я связался с адвокатами Александра, а именно с Андреем Ромашовым, донёс до него, что дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Сейчас все процессуальные решения принимает прокуратура, в том числе касаемо доступа медиков. И также я попросил оперативно направить необходимые обращения как в прокуратуру, так и в следствие, с просьбой принять процессуальное решение о доступе медицинского работника футбольного клуба «Зенит», а также предоставить информацию ОНК Москвы. После этого я оперативно готов всячески содействовать в направлении обращения в прокуратуру города Москвы. Будем обращаться с просьбой всё-таки допустить спортивного врача в СИЗО. 

К сожалению, в УИС (Уголовно Исполнительная Система) отсутствуют медицинские работники, специализирующиеся на спортивных травмах. Любой человек в рамках конституции Российской Федерации имеет право на здоровье, в том числе на необходимое медицинское обслуживание. 

Ранее Александр заявлял нам, что после проведения операции клубные врачи занимались его вопросами, связанные с его восстановлением. Они знают его травму, как никто другой. Они ему нужны для получения квалифицированной медицинской помощи. 

После нашего обращения сотрудники медицинской части СИЗО заверили нас, что готовы пойти нам навстречу и предоставить нам медицинский кабинет. В нём может быть проведён необходимый осмотр для получения рекомендаций по лечению. Повторюсь, всё это будет сделано после получения разрешения профильного учреждения, за которым числится дело Александра. На данный момент – это прокуратура. Не сомневаюсь, что прокуратура, как орган, который должен следить за исполнением законов РФ, займёт конструктивную позицию по данному вопросу.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Т34
   243 / 1106
сегодня в 14:03
Скорее чудь голубозадая, истерично-нервная на все красно-белое
" Голубозадая" - это серьезнее, конечно, белоглазой, но сути не меняет.
Т34
Т34 ответил сулейман шлагбаум
   59 / 1106
сегодня в 12:17
Какая тебе Прибалтика ?! Чудь белоглазая, неужто не видно ?
Скорее чудь голубозадая, истерично-нервная на все красно-белое
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Т34
   243 / 1106
сегодня в 11:45
Ответ grazie 100 А ты откуда? С Прибалтики?
Какая тебе Прибалтика ?! Чудь белоглазая, неужто не видно ?
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Морозовский
   243 / 1106
сегодня в 11:44
СЭкономили бакланы на таблетках для Кокорина - и так жить будет!
Спецом не пустили! Знали, гады, что ко дню рождения лепилы Сашку напильник в торте подгонят !
Морозовский
Морозовский
   7 / 1106
вчера в 20:39
СЭкономили бакланы на таблетках для Кокорина - и так жить будет!
mat73
mat73
   233 / 1106
вчера в 18:47
Вся страна (стадо баранов по Кокорину) ходит к обычным врачам. Так пусть и самого Сашеньку лечат такие же.
Т34
Т34
   59 / 1106
вчера в 18:23
Ответ grazie 100

А ты откуда? С Прибалтики?
grazie100
grazie100
   153 / 1106
вчера в 18:10
Ьольшенство фанатов Спартака пишущих здесь видимо из Западной Украины, их слова исполнены часто зл...ой и особой не ...стью к игрокам и болельщикам других клубов.Видно их труд щедро одаривается и они денно и нощно здесь как прикованные сидят на ветке Зенита и без конца пишут о том, как они нена ..дят Зенит и другие клубы.У них это самая главная задача всей их жизни. Молодцы .
grazie100
grazie100 ответил Василий Кулик
   153 / 1106
вчера в 17:55
В Ангарске скорее всего шампанское не в чести , там у вас пьют свои домашний самогон. От шампанского дорогой изжога и газы ... понимаешь.. пер дутто.
grazie100
grazie100 ответил Василий 50
   153 / 1106
вчера в 17:51
Ну и забудь и не переживай.Тут проблема только в том, что для некоторых, возвращение Кокорина в клуб после осидки полгода в СИЗО (А этот срок идёт уже за за 1 год тюрьмы), нежелательно. Боятся ,что не увидят себя в призёрах, остальное , это песни , радость и крокодиловы слёзы Рейнгольда, лирика и игры в справедливость ,которая всеми забыта...А Коеорину , как никому уже есть ,что и кому доказывать , забитыми мячами и своей игрой...
Василий 50
Василий 50
   381 / 1106
вчера в 17:35
Пора о Кокорине забыть.
Т34
Т34 ответил Литейный 4
   59 / 1106
вчера в 17:19
Чем Кокорин в крытке отличается от других сидельцев? Ясно было, что врачей не пустят.
Отличается только тем, что симулянт. А врачи к симулянтам не хотят идти.
LOpp
LOpp
   18 / 1106
вчера в 17:13
Пулково-2
Степка, я к Украине никакого отношения не имею.
если я вчера отписался в новости про Крым, это не значит что я с Украины.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1106
вчера в 17:10
Чем Кокорин в крытке отличается от других сидельцев? Ясно было, что врачей не пустят.
Василий Кулик
Василий Кулик
   86 / 1106
вчера в 17:09
Думаю, что Какаеву врачи не нужны. Ему каждый день шампанское из Монако несут. Хорошо устроился.))
Footbolista
Footbolista
   6 / 1106
вчера в 16:45
Врачи зенита: Кокорин? Не, не слышали )...
КЭТиК
КЭТиК
   174 / 1106
вчера в 16:42
Когда выйдет, тогда врачи Зенита и подумают, а стоит ли вообще лечить.
Пулково-2
Пулково-2 ответил LOpp
   156 / 1106
вчера в 16:32
Подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, может быть предоставлено не более двух свиданий в месяц с родственниками и иными лицами продолжительностью до трех часов каждое. Разрешение действительно только на одно свидание. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- видимо Кокорин уже исчерпал лимит на посещения.
Это на твоей Украине так принято?
Project Pandora
Project Pandora
   647 / 1106
вчера в 16:28
А что такое кокорин, что про это в главных новостях футбольный сайт пишет? Я слышал, что уголовник такой есть, но это ведь из криминальной области.
МКС
МКС
   116 / 1106
вчера в 16:26
Значит так нужен

Уж кто, кто а Газ Пром

Может легко ногой открывать любые двери
LOpp
LOpp
   18 / 1106
вчера в 16:20
Подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, может быть предоставлено не более двух свиданий в месяц с родственниками и иными лицами продолжительностью до трех часов каждое. Разрешение действительно только на одно свидание.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
видимо Кокорин уже исчерпал лимит на посещения.
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