Рейнгольд: «Заменить Кутепова и Зобнина будет не так просто»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о травмах защитника Ильи Кутепова и полузащитника Романа Зобнина, которые пропустят матчи отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.
Заменить Илью Кутепова и Романа Зобнина будет не так просто. Но у Станислава Черчесова есть выбор игроков на эти позиции. Я бы не сказал, что отсутствие Кутепова – большая потеря для сборной. Илья только учится играть в футбол. Ему не хватает опыта, он очень неосторожно играет в штрафной площади. Роман Зобнин – трудяга. Он пашет от штрафной до штрафной. Напоминает молодого Игоря Денисова. Таких игроков мало. Жаль, что пропустит эти две игры.
Они бы помогли сборной.
Они бы помогли сборной.
Да ему летом уже 26 лет будет, а он оказывается ещё учится играть в футбол. Ну к 35 видать научится и сразу закончит с футболом.
Да ему летом уже 26 лет будет, а он оказывается ещё учится играть в футбол. Ну к 35 видать научится и сразу закончит с футболом.
Ну на счет Ромки согласен
Кутепов легко меняется на Жиго
Ну на счет Ромки согласен
Кутепов легко меняется на Жиго
И ЧТО В ЭТОМ МАТЧЕ ДЕЛАЛИ ГАЛАВИН И ЭРНАНДЕС?
И ЧТО В ЭТОМ МАТЧЕ ДЕЛАЛИ ГАЛАВИН И ЭРНАНДЕС?