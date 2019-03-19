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Рейнгольд: «Заменить Кутепова и Зобнина будет не так просто»

вчера, 15:54

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о травмах защитника Ильи Кутепова и полузащитника Романа Зобнина, которые пропустят матчи отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.

Заменить Илью Кутепова и Романа Зобнина будет не так просто. Но у Станислава Черчесова есть выбор игроков на эти позиции. Я бы не сказал, что отсутствие Кутепова – большая потеря для сборной. Илья только учится играть в футбол. Ему не хватает опыта, он очень неосторожно играет в штрафной площади. Роман Зобнин – трудяга. Он пашет от штрафной до штрафной. Напоминает молодого Игоря Денисова. Таких игроков мало. Жаль, что пропустит эти две игры.

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Все комментарии
1 команда
1 команда
   110 / 1106
вчера в 21:12
Не то опять про спартак говорит Валерий Леонидович.
kotmyshka
kotmyshka
   226 / 1106
вчера в 19:55
да у нас все игроки незаменимые...
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 19:17
Как же этот старый маразматик все достал своими умозаключениями, нормальный человек не может всеръёз воспринимать кутепова как футболиста.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил oncha
   195 / 1106
вчера в 17:54
Лучше бы кутепова вообще не было никогда.
Он что , ограбил твою квартиру ? Откуда столько ненависти ? Добрее надо быть ! ))
RIR68
RIR68
   274 / 1106
вчера в 17:42
факт остается фактом. менять придётся, а они пусть лечатся.
oncha
oncha
   154 / 1106
вчера в 17:41
Лучше бы кутепова вообще не было никогда.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1106
вчера в 17:16
Без Кутепова сборная только сильнее будет. Гыгыгы
Ваня лучший
Ваня лучший ответил МКС
   27 / 1106
вчера в 17:09
Так ведь речь о сборной, где Кутепов легко меняется на Семёновна, Набабкина и даже юного Дивеева
Ваня лучший
Ваня лучший ответил 1-й парень
   27 / 1106
вчера в 17:06
А кто такой Кутепов? По моему 19летний парнишка, пришедший из Уфы в ЦСКА на голову сильнее. Я ошибаюсь?
beefs
beefs
   310 / 1106
вчера в 16:55
Усы найдёт замену...
1-й парень
1-й парень
   73 / 1106
вчера в 16:26
Чем меньше в сборной спартачей, тем она эффективнее.
Sysanin101
Sysanin101
   903 / 1106
вчера в 16:19
Желаем здоровья и скорейшего выздоровления защитнику Илье Кутепову и хавбеку Роману Зобнину.
Они бы помогли сборной.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил parallels
   71 / 1106
вчера в 16:18
продолжай)
Так санга вроде и не останавливался. акки меняются излюбленный почерк остаётся. Никакого разнообразия у человека нет, давно уже скучным стал.
Байкал-38.
Байкал-38.
   71 / 1106
вчера в 16:14
"Илья только учится играть в футбол."

Да ему летом уже 26 лет будет, а он оказывается ещё учится играть в футбол. Ну к 35 видать научится и сразу закончит с футболом.
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков ответил Любитель тухлых побед
   67 / 1106
вчера в 16:13
Причем тут гей Жиго? Рейнгольд о сборной говорит.
У них гей незаменим, везде его пихают.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед ответил МКС
   313 / 1106
вчера в 16:07
Вообще легко Ну на счет Ромки согласен Кутепов легко меняется на Жиго
Причем тут гей Жиго? Рейнгольд о сборной говорит.
handreb
handreb
   40 / 1106
вчера в 16:05
Кутепов хочет в Милан, этим всё сказано.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1106
вчера в 16:03
Ладно про Зобнина дед говорит, но Кутепов? Это же очень слабый футболист, который постоянно фолит! В РПЛ ручные судьи Федуна на это закрывают глаза, в Европе не будут!
Василий Кулик
Василий Кулик ответил parallels
   86 / 1106
вчера в 16:01
Продолжу, тот, кто дырявому в копыто попал, это Яго Аспас, который за карьеру играл в пердивных клубах Испании и ни одного трофея не взял, уровня Канунникова игрок
МКС
МКС
   116 / 1106
вчера в 16:01
Вообще легко

Ну на счет Ромки согласен

Кутепов легко меняется на Жиго
parallels
parallels ответил Василий Кулик
   5 / 1106
вчера в 15:59
Неужели благодаря коняфею, которое пропустило от своего же? Кутепов был каменной стеной, страховавшей игнашевича, а Зобнин не давал испанцам пройти центр поля, у сборной России в атаке совсем ничего не получалось, хоть уравняли. И ЧТО В ЭТОМ МАТЧЕ ДЕЛАЛИ ГАЛАВИН И ЭРНАНДЕС?
продолжай)
Василий Кулик
Василий Кулик ответил parallels
   86 / 1106
вчера в 15:57
Неужели благодаря коняфею, которое пропустило от своего же? Кутепов был каменной стеной, страховавшей игнашевича, а Зобнин не давал испанцам пройти центр поля, у сборной России в атаке совсем ничего не получалось, хоть уравняли.

И ЧТО В ЭТОМ МАТЧЕ ДЕЛАЛИ ГАЛАВИН И ЭРНАНДЕС?
parallels
parallels
   5 / 1106
вчера в 15:55
конечно. ведь сборная именно на этих двух кадрах держалась, и испанию прошли благодаря исключительно им (по версии рейгольда).
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