Рейнгольд: «Заменить Кутепова и Зобнина будет не так просто»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о травмах защитника Ильи Кутепова и полузащитника Романа Зобнина, которые пропустят матчи отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.

Заменить Илью Кутепова и Романа Зобнина будет не так просто. Но у Станислава Черчесова есть выбор игроков на эти позиции. Я бы не сказал, что отсутствие Кутепова – большая потеря для сборной. Илья только учится играть в футбол. Ему не хватает опыта, он очень неосторожно играет в штрафной площади. Роман Зобнин – трудяга. Он пашет от штрафной до штрафной. Напоминает молодого Игоря Денисова. Таких игроков мало. Жаль, что пропустит эти две игры.