Зобнин: «До последнего надеялся, что смогу играть»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин прокомментировал информацию о том, что он не сможет помочь национальной команде в матчах отбора на Евро-2020 против Бельгии и Казахстана.
К сожалению, травма не позволит мне принять участие в играх против Бельгии и Казахстана. До последнего надеялся, что смогу играть. Желаю удачи и победы команде в предстоящих матчах.
Акинфеев в сборной?
Омг. Не нужно меня оскорблять своими глупыми обращениями ко мне, бот.
Акинфеев в сборной?
Омг. Не нужно меня оскорблять своими глупыми обращениями ко мне, бот.
Удачи Сборной!...
Удачи Сборной!...