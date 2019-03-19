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Зобнин: «До последнего надеялся, что смогу играть»

вчера, 13:40

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин прокомментировал информацию о том, что он не сможет помочь национальной команде в матчах отбора на Евро-2020 против Бельгии и Казахстана. 

К сожалению, травма не позволит мне принять участие в играх против Бельгии и Казахстана. До последнего надеялся, что смогу играть. Желаю удачи и победы команде в предстоящих матчах.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
   248 / 1106
вчера в 18:32
Надеялся? Не верю.
Don trambon
Don trambon ответил Василий Кулик
   94 / 1106
вчера в 16:38
Иуда в сборной только один - акинфеев
115 комментов.
Акинфеев в сборной?

Омг. Не нужно меня оскорблять своими глупыми обращениями ко мне, бот.
Т34
Т34
   59 / 1106
вчера в 16:12
Ты-то до последнего надеялся, а тебя в симулянты записали некоторые губошлепы.
Василий Кулик
Василий Кулик ответил Footbolista
   86 / 1106
вчера в 15:58
Потому что в Лиге Наций были Швеция и Турция. Равные соперники вместо Эстонии, Латвии, Израиля, Словении, Словакии, Ирландии, Северной Ирландии, Кореи, Алжира, Молдавии, Мексики, Уругвая, Хорватии, к которым дыркин привык
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   6 / 1106
вчера в 15:51
Среди поросят мужества не бывает там есть губошлёпы.
Дырофей вообще из Сборной слился)...рекордсмен ваш конский...
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 15:42
Среди поросят мужества не бывает там есть губошлёпы.
Василий Кулик
Василий Кулик ответил Don trambon
   86 / 1106
вчера в 15:24
Иуда в сборной только один - акинфеев
kust07
kust07
   304 / 1106
вчера в 15:13
Здоровья тебе
Don trambon
Don trambon ответил Крестовский баклан
   94 / 1106
вчера в 14:44
А у конебомжей паника. Теперь в случае позора уже спихнуть не на кого и отмыться не получится аххах.
та наоборот рады что этих иуд не будет.
Крестовский баклан
Крестовский баклан ответил Don trambon
   169 / 1106
вчера в 14:16
фердун решил устроить бойню за 5е место жестокую. уже 2й хрюндель симулирует травму и покидает сборную. предают сборную, как и их создатель(
А у конебомжей паника. Теперь в случае позора уже спихнуть не на кого и отмыться не получится аххах.
Sunny.
Sunny.
   95 / 1106
вчера в 13:59
минус два
Footbolista
Footbolista
   6 / 1106
вчера в 13:51
Конбомжи хотели сыграть без спартачей...ну что же, посмотрим на результат)...
Удачи Сборной!...
FROBI
FROBI
   84 / 1106
вчера в 13:49
Отскочил. Не будет участвовать в позоре, особенно в центральной зоне.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1106
вчера в 13:44
брат держись,без тебя будет туго,ведь опорник ты лучший в стране
Don trambon
Don trambon
   94 / 1106
вчера в 13:42
фердун решил устроить бойню за 5е место жестокую. уже 2й хрюндель симулирует травму и покидает сборную. предают сборную, как и их создатель(
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