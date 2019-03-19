Ал. Миранчук: «С Бельгией будет, думаю, интересный матч»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 со сборной Бельгии.

Фаворит ли Бельгия? Мы все прекрасно знаем эту команду, там много звёзд. В целом они одни из фаворитов. Но в конкретном матче против нас я бы не стал так говорить. Мы все спортсмены, все максималисты, хотим всегда выигрывать и побеждать. С Бельгией будет, думаю, интересный матч. Уже играли с ними, надеюсь, в этот раз всё сложится в нашу пользу. Но вообще мне без разницы, с кем и где начинать. Так сложился календарь, что играем с Бельгией – пусть.



У них в сборной кого ни возьми, каждый выделяется какими-то качествами. Бессмысленно даже кого-то конкретно обсуждать. На каждой позиции выступают футболисты, которых все прекрасно знают.



Синяк у меня под глазом? Да, многие про него спрашивают. Хотя со мной всё нормально. В игре с «Крыльями Советов» как-то попали по лицу, вроде бы даже не сильный удар был. Только после матча заметил, что там лопнул сосуд или что-то такое. Выскочил «фонарик». Для людей, думаю, даже удобнее, когда я с такой штукой ходил – различали прекрасно нас с братом. Но со мной всё нормально: жив, здоров, готов.