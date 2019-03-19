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Ал. Миранчук: «С Бельгией будет, думаю, интересный матч»

вчера, 13:34
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 22:45 Не начался

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 со сборной Бельгии.

Фаворит ли Бельгия? Мы все прекрасно знаем эту команду, там много звёзд. В целом они одни из фаворитов. Но в конкретном матче против нас я бы не стал так говорить. Мы все спортсмены, все максималисты, хотим всегда выигрывать и побеждать. С Бельгией будет, думаю, интересный матч. Уже играли с ними, надеюсь, в этот раз всё сложится в нашу пользу. Но вообще мне без разницы, с кем и где начинать. Так сложился календарь, что играем с Бельгией – пусть. 

У них в сборной кого ни возьми, каждый выделяется какими-то качествами. Бессмысленно даже кого-то конкретно обсуждать. На каждой позиции выступают футболисты, которых все прекрасно знают. 

Синяк у меня под глазом? Да, многие про него спрашивают. Хотя со мной всё нормально. В игре с «Крыльями Советов» как-то попали по лицу, вроде бы даже не сильный удар был. Только после матча заметил, что там лопнул сосуд или что-то такое. Выскочил «фонарик». Для людей, думаю, даже удобнее, когда я с такой штукой ходил – различали прекрасно нас с братом. Но со мной всё нормально: жив, здоров, готов. 

Ранее полузащитник сборной России Магомед Оздоев также прокомментировал предстоящий матч отборочного турнира Евро-2020 с командой Бельгии.

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Все комментарии
Balanenok
Balanenok
   85 / 1106
вчера в 19:38
Бельгия против нас не фаворит. - Демагогия чистой воды.
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   231 / 1106
вчера в 15:22
Избивание младенца.
ДСА
ДСА
   194 / 1106
вчера в 14:38
Основной вопрос: сколько минут продержится. Хотелось бы весь матч.
FROBI
FROBI
   84 / 1106
вчера в 14:20
Вот если бельгийцы сочтут матч "интересным", то огребёте мама-не-горюй.
Лучше бы они считали сбР неинтересной, может, тогда на их расслабоне нам что-то обломится...
Саламыч сильному сопернику может противопоставить только автобус, причем Миранчуки не бог весть какие бойцы, поэтому в таких матчах сидят на лавке. Оттуда действительно смотреть интересно )
Брулин
Брулин
   45 / 1106
вчера в 13:59
Бельгия фаворит потому что за них играют - Азар , Лукаку , Витсель, Куртуа , Компани и другие - друг , покажись к психиатру пожалуйста!
LOpp
LOpp
   18 / 1106
вчера в 13:53
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