Нигматуллин: «Россия может играть с Бельгией на равных»

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин считает, что сборная России способна на равных сыграть с командой Бельгии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.
Соперник очень серьезный, у бельгийской команды в составе традиционно много сильных игроков, которые выступают на ведущих ролях в европейских клубах. Этим, конечно, команда опасна. История наших встреч, особенно на финальных этапах чемпионатов мира, не в нашу пользу. Хотелось бы, чтобы сейчас российские футболисты поквитались за неудачные матчи в истории наших встреч, я считаю, что сборная России сейчас может сыграть с бельгийцами на равных.
Ранее полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 со сборной Бельгии.
С победы начнём отборочный турнир!
Желаем нашей сборной ПОБЕДИТЬ.
С победы начнём отборочный турнир!
Желаем нашей сборной ПОБЕДИТЬ.
Редкие всплески толковой игры сборной, чаще сменяются невзрачными поединками...
Дело даже не в победе... Хотелось бы, действительно равной игры с командами такого уровня...
Редкие всплески толковой игры сборной, чаще сменяются невзрачными поединками...
Дело даже не в победе... Хотелось бы, действительно равной игры с командами такого уровня...
- Какая вероятность победы сборной России над Бельгией?
- 50%
- Какая вероятность победы сборной России над Бельгией?
- 50%