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Нигматуллин: «Россия может играть с Бельгией на равных»

вчера, 14:14
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 22:45 Не начался

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин считает, что сборная России способна на равных сыграть с командой Бельгии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.

Соперник очень серьезный, у бельгийской команды в составе традиционно много сильных игроков, которые выступают на ведущих ролях в европейских клубах. Этим, конечно, команда опасна. История наших встреч, особенно на финальных этапах чемпионатов мира, не в нашу пользу. Хотелось бы, чтобы сейчас российские футболисты поквитались за неудачные матчи в истории наших встреч, я считаю, что сборная России сейчас может сыграть с бельгийцами на равных.

Ранее полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 со сборной Бельгии.

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Все комментарии
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   243 / 1106
сегодня в 09:43
А бельгийцы об этом знают ? Если нет - надо срочно сообщить, пусть помандражируют, вражины !
Alladins
Alladins
   80 / 1106
вчера в 21:13
Чушь полная, объективным нужно быть.
112910415
112910415
   69 / 1106
вчера в 20:03
это шутка, и крайне неудачная
kotmyshka
kotmyshka
   226 / 1106
вчера в 17:52
Вот прямо именно сейчас может?
Ленинград за Рубин
Ленинград за Рубин
вчера в 17:13
I have a dream...
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   231 / 1106
вчера в 16:22
Не может она ничего, хватит врать.
Sysanin101
Sysanin101
   903 / 1106
вчера в 16:21
От матча Бельгия - Россия ждём только хорошее - ПОБЕДЫ.
С победы начнём отборочный турнир!
Желаем нашей сборной ПОБЕДИТЬ.
Mangur
Mangur
   378 / 1106
вчера в 15:53
Россия обязана побеждать.
beefs
beefs
   310 / 1106
вчера в 15:49
Мечты, мечты где ваша сладость...
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1106
вчера в 15:35
Скоро увидим!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
   491 / 1106
вчера в 15:22
Да, может, но если сборная Бельгии не выйдет на поле
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   295 / 1106
вчера в 15:11
Может, но почему-то проигрывает
15511551
15511551
   36 / 1106
вчера в 15:08
Не может. О первом месте не надо мечтать. Надо бороться за второе место, где есть реальный шанс занять это второе вип-место)
Denkuz
Denkuz
   57 / 1106
вчера в 14:59
Даже отсутствие свиных не дает нам большого шанса.
Чист
Чист
   645 / 1106
вчера в 14:52
если смотреть внутреннии чемпионат и капитана Дзьюба ничего хорошего ожидать не приходится - надо реально смотреть на вещи а надеяться на авось как на чемпионат Мира это не всегда проходит побеждают реально подготовленная команда - что у нас улущилось после Мира абсалютно ничего - лучше бы вылетели тогда занимались бы а так мы сильны мы Испанию обули это только во вред
амурец
амурец
   164 / 1106
вчера в 14:52
Только не с уссатымм
Чист
Чист
   645 / 1106
вчера в 14:46
самоё главноё прпятствие для нашей команды это не наши судьи - а раз Нигматуллин сказал будем играть на равных а счёт не главноё
За адекватность
За адекватность
   48 / 1106
вчера в 14:41
Не столь важно, как сыграют с Бельгией, хотя за какие-то очки зацепиться желательно, главное с остальными не налажать. ИМХО.
Kresi frok
Kresi frok
   268 / 1106
вчера в 14:38
Вполне возможно, вот только как сделать так, чтоб 5 бельгийцев удалили? Написать путену письмо?
ДАША Д
ДАША Д
   213 / 1106
вчера в 14:34
Класс Бельгии сейчас намного повыше, тут бы ничьей добиться.
particular
particular
   4 / 1106
вчера в 14:34
Пока, для подобного оптимизма нет предпосылок...
Редкие всплески толковой игры сборной, чаще сменяются невзрачными поединками...
Дело даже не в победе... Хотелось бы, действительно равной игры с командами такого уровня...
Jum13
Jum13
   24 / 1106
вчера в 14:27
Блондинку спрашивают:
- Какая вероятность победы сборной России над Бельгией?
- 50%
GKN
GKN
   182 / 1106
вчера в 14:22
Молодец Руслан! Правильный настрой - это уже половина успеха! Надо всегда верить в свою команду, а не НЮ-НЮ-ни распускать. Иначе и смысла в болении нет.
FROBI
FROBI
   84 / 1106
вчера в 14:22
ДиДжей с композицией "Может"? Ню-ню )
Leha-ha50
Leha-ha50
   28 / 1106
вчера в 14:21
Руслан с утра выпил кофейку и решил поворожить на кофейной гуще.
sir_Alex
sir_Alex
   47 / 1106
вчера в 14:20
Только во сне Руслана!
drug01
drug01
   118 / 1106
вчера в 14:19
Не уверен!!!! Игра покажет?
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