Нигматуллин: «Россия может играть с Бельгией на равных»

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин считает, что сборная России способна на равных сыграть с командой Бельгии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.

Соперник очень серьезный, у бельгийской команды в составе традиционно много сильных игроков, которые выступают на ведущих ролях в европейских клубах. Этим, конечно, команда опасна. История наших встреч, особенно на финальных этапах чемпионатов мира, не в нашу пользу. Хотелось бы, чтобы сейчас российские футболисты поквитались за неудачные матчи в истории наших встреч, я считаю, что сборная России сейчас может сыграть с бельгийцами на равных.