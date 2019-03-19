Рейнгольд - о словах Погребняка: «Наша сборная – не проходной двор»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал слова форварда «Урала» Павла Погребняка о темнокожих игроках в национальной сборной.
В первую очередь, в сборной должны играть наши ребята. Первый лозунг для нашей сборной – державность и патриотизм. Павел Погребняк сказал о том, что в сборной должны играть русские – это не расизм. Что в сборной делают Маринато Гильерме, Ари? Наша сборная – не проходной двор. Не понимаю, почему в сборной нет Александра Селихова. Вызов Вячеслава Караваева — для меня большая загадка. Никто не видел его игры. В приоритете за сборную должны выступать люди, которых мы видим в игре нашего чемпионата.
Я не русский,я русских молодых солдат зашищал от русских "дедов" а когда настал дембель молодые русские солдаты толпой проводили меня до вертолета.Даже просили русские деды,чтобы я продавал русских солдат на работы,которые им поручил командир.
Ты вообще о чем говоришь,где тут патриотизм,родина?Созрешь любого бедолагу русского из за копейки.Уважают достойных русских и всех людей,но ненавижу неционалистов и из свой нации.Моя родина это родина благородных людей,если они есть.Если ты патриот выступи против тех не русских в России(все их знают)которые русских привели к нищете,к мусорным ящикам.
На словах вы все патриоты а не деле пустое место и ненавидите друг друга.
Я не русский,я русских молодых солдат зашищал от русских "дедов" а когда настал дембель молодые русские солдаты толпой проводили меня до вертолета.Даже просили русские деды,чтобы я продавал русских солдат на работы,которые им поручил командир.
Ты вообще о чем говоришь,где тут патриотизм,родина?Созрешь любого бедолагу русского из за копейки.Уважают достойных русских и всех людей,но ненавижу неционалистов и из свой нации.Моя родина это родина благородных людей,если они есть.Если ты патриот выступи против тех не русских в России(все их знают)которые русских привели к нищете,к мусорным ящикам.
На словах вы все патриоты а не деле пустое место и ненавидите друг друга.
Явно нигде не служил, армию откосил, для тебя Родина - там, где теплее...
Болей за свою любимую сборную Испании...
Явно нигде не служил, армию откосил, для тебя Родина - там, где теплее...
Болей за свою любимую сборную Испании...
Все нам всю жизнь пытаются навязать мнение что если в России ты отстаиваешь права русских, то по определению ты расист или националист.
Охренели все что ли?)
Все нам всю жизнь пытаются навязать мнение что если в России ты отстаиваешь права русских, то по определению ты расист или националист.
Охренели все что ли?)
В паспорте была графа национальность! А сейчас такой графы нет.
Не путай такие понятия как гражданин страны и национальность, это две большие разницы.
Национальности советский человек никогда не было и вряд ли будет.
Кстати всех русскими считали раньше только иностранцы, им не было разницы, дагестанец ты или якут, азербайджанец ты или хохол, для них это были просто русскими.
В паспорте была графа национальность! А сейчас такой графы нет.
Не путай такие понятия как гражданин страны и национальность, это две большие разницы.
Национальности советский человек никогда не было и вряд ли будет.
Кстати всех русскими считали раньше только иностранцы, им не было разницы, дагестанец ты или якут, азербайджанец ты или хохол, для них это были просто русскими.
В сборной люди бьются за честь своей Родины, Государственный Гимн, Флаг...
Если ты этого не понимаешь, то бесполезно объяснять.
И расизм здесь не при чем!
В сборной люди бьются за честь своей Родины, Государственный Гимн, Флаг...
Если ты этого не понимаешь, то бесполезно объяснять.
И расизм здесь не при чем!
(а не в Бразилии!)
(а не в Бразилии!)
На ... нам в сборной всякие Ари и Гильерме?
Это позор! Мы не Франция, где играют одни негры, и не Германия, где играют турки.
Есть нормальные российские ребята, ничуть не менее талантливые и при этом родившиеся в России!!!
На ... нам в сборной всякие Ари и Гильерме?
Это позор! Мы не Франция, где играют одни негры, и не Германия, где играют турки.
Есть нормальные российские ребята, ничуть не менее талантливые и при этом родившиеся в России!!!
Никто не видел его игры говорит . Тренер видел значит , раз вызвал . Что за аут ? В приоритете игроки из нашего чемпионата ... Совсем у*бался ?
Никто не видел его игры говорит . Тренер видел значит , раз вызвал . Что за аут ? В приоритете игроки из нашего чемпионата ... Совсем у*бался ?
Русская нефть русским,Русский газ итд русским,поэтому все миллионеры.
Маразматики.
Русская нефть русским,Русский газ итд русским,поэтому все миллионеры.
Маразматики.
"Павел Погребняк сказал о том, что в сборной должны играть русские – это не расизм."
Так вот Погребняк такого не говорил!!! Он говорил только про темнокожих футболистов, но никак, что в сборной должны играть только русские.
Дед получается против спартача грузина Джикии?
А если посмотреть на национальности других игроков, то можем не набрать вообще игроков.
Кстати Рейнгольд сам то, кто по национальности, неужели смеет себя русским называть?
"Павел Погребняк сказал о том, что в сборной должны играть русские – это не расизм."
Так вот Погребняк такого не говорил!!! Он говорил только про темнокожих футболистов, но никак, что в сборной должны играть только русские.
Дед получается против спартача грузина Джикии?
А если посмотреть на национальности других игроков, то можем не набрать вообще игроков.
Кстати Рейнгольд сам то, кто по национальности, неужели смеет себя русским называть?
Cпартачей я тебе назову: Кутепов, Самедов, Семенов, да даже Миранчук и как это ни прискорбно - Дзюба!
Плюс еще 5-7 футболистов прошедших Спартаковскую школу!
Cпартачей я тебе назову: Кутепов, Самедов, Семенов, да даже Миранчук и как это ни прискорбно - Дзюба!
Плюс еще 5-7 футболистов прошедших Спартаковскую школу!