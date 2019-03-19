Рейнгольд - о словах Погребняка: «Наша сборная – не проходной двор»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал слова форварда «Урала» Павла Погребняка о темнокожих игроках в национальной сборной.

В первую очередь, в сборной должны играть наши ребята. Первый лозунг для нашей сборной – державность и патриотизм. Павел Погребняк сказал о том, что в сборной должны играть русские – это не расизм. Что в сборной делают Маринато Гильерме, Ари? Наша сборная – не проходной двор. Не понимаю, почему в сборной нет Александра Селихова. Вызов Вячеслава Караваева — для меня большая загадка. Никто не видел его игры. В приоритете за сборную должны выступать люди, которых мы видим в игре нашего чемпионата.