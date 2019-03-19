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Рейнгольд - о словах Погребняка: «Наша сборная – не проходной двор»

вчера, 16:00

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал слова форварда «Урала» Павла Погребняка о темнокожих игроках в национальной сборной.

В первую очередь, в сборной должны играть наши ребята. Первый лозунг для нашей сборной – державность и патриотизм. Павел Погребняк сказал о том, что в сборной должны играть русские – это не расизм. Что в сборной делают Маринато Гильерме, Ари? Наша сборная – не проходной двор. Не понимаю, почему в сборной нет Александра Селихова. Вызов Вячеслава Караваева — для меня большая загадка. Никто не видел его игры. В приоритете за сборную должны выступать люди, которых мы видим в игре нашего чемпионата.

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Leningrad 84
   177 / 1106
сегодня в 13:20
Ничего ты, Барселона, не понимаешь, космополит несчастный... Явно нигде не служил, армию откосил, для тебя Родина - там, где теплее... Болей за свою любимую сборную Испании...
Служил в армии больше двух лет и там не видел от русских любви к родине а видел ненависть друг к другу.Русские мамы,папы отправляют единствнных сыновей в армию а в армии другие русские над ними год издеваются,унижают превращая их в рабов.
Я не русский,я русских молодых солдат зашищал от русских "дедов" а когда настал дембель молодые русские солдаты толпой проводили меня до вертолета.Даже просили русские деды,чтобы я продавал русских солдат на работы,которые им поручил командир.
Ты вообще о чем говоришь,где тут патриотизм,родина?Созрешь любого бедолагу русского из за копейки.Уважают достойных русских и всех людей,но ненавижу неционалистов и из свой нации.Моя родина это родина благородных людей,если они есть.Если ты патриот выступи против тех не русских в России(все их знают)которые русских привели к нищете,к мусорным ящикам.
На словах вы все патриоты а не деле пустое место и ненавидите друг друга.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ALBA BARCELONA 21
   98 / 1106
вчера в 22:23
Я то понимаю,но националистами,как ты не о чем дискутировать.У русских лучший футбол,громят всех на своем пути и нет равных им-этим живите!
Ничего ты, Барселона, не понимаешь, космополит несчастный...
Явно нигде не служил, армию откосил, для тебя Родина - там, где теплее...
Болей за свою любимую сборную Испании...
Duke_dp
Duke_dp ответил cska1948
   768 / 1106
вчера в 21:50
+1

Все нам всю жизнь пытаются навязать мнение что если в России ты отстаиваешь права русских, то по определению ты расист или националист.
Охренели все что ли?)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Leningrad 84
   177 / 1106
вчера в 20:07
Это абсолютно разные вещи - клубы и сборная! В сборной люди бьются за честь своей Родины, Государственный Гимн, Флаг... Если ты этого не понимаешь, то бесполезно объяснять. И расизм здесь не при чем!
Я то понимаю,но националистами,как ты не о чем дискутировать.У русских лучший футбол,громят всех на своем пути и нет равных им-этим живите!
cska1948
cska1948 ответил Байкал-38.
   157 / 1106
вчера в 19:54
Ты не жил в те времена и многого не знаешь. В паспорте была графа национальность! А сейчас такой графы нет. Не путай такие понятия как гражданин страны и национальность, это две большие разницы. Национальности советский человек никогда не было и вряд ли будет. Кстати всех русскими считали раньше только иностранцы, им не было разницы, дагестанец ты или якут, азербайджанец ты или хохол, для них это были просто русскими.
Начну с того, что я родился в 1948 и прожил всю свою жизнь, до развала Союза, в СССР. Даже в Иркутске, в Красных казармах, на 5-й Советской пожил. Я не случайно взял в кавычки "по национальности", имея ввиду, что Рейнгольд по духу, по менталитету советский человек и все советские люди для него условно русские. А советский паспорт я получил в 1964 году и прекрасно помню, что там была графа в которой было написано РУССКИЙ.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил cska1948
   71 / 1106
вчера в 19:26
Рейнгольд "по национальности" советский человек, а в СССР всех считали русскими.
Ты не жил в те времена и многого не знаешь.
В паспорте была графа национальность! А сейчас такой графы нет.
Не путай такие понятия как гражданин страны и национальность, это две большие разницы.
Национальности советский человек никогда не было и вряд ли будет.
Кстати всех русскими считали раньше только иностранцы, им не было разницы, дагестанец ты или якут, азербайджанец ты или хохол, для них это были просто русскими.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ALBA BARCELONA 21
   98 / 1106
вчера в 18:58
Тогда признай,что в рос клубах тоже должны играть те,кто родились в России.С таким национализмом рос футбол останется дном,как и был.
Это абсолютно разные вещи - клубы и сборная!
В сборной люди бьются за честь своей Родины, Государственный Гимн, Флаг...
Если ты этого не понимаешь, то бесполезно объяснять.
И расизм здесь не при чем!
cska1948
cska1948 ответил ALBA BARCELONA 21
   157 / 1106
вчера в 18:48
Не считали русскими,не ври.Когда например кавказцы называли себя русскими?
За рубежом и посей день всех жителей России называют русскими. А в советское время тем более. Естественно, каждый, индивидуально, считал, считает и по праву себя грузином, украинцем, татарином и т.д.. Но когда об СССР говорили как о стране в целом, то говорили русские.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил cska1948
   177 / 1106
вчера в 18:41
Рейнгольд "по национальности" советский человек, а в СССР всех считали русскими.
Не считали русскими,не ври.Когда например кавказцы называли себя русскими?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Leningrad 84
   177 / 1106
вчера в 18:38
В российской сборной должны играть парни, родившиеся в России! (а не в Бразилии!)
Тогда признай,что в рос клубах тоже должны играть те,кто родились в России.С таким национализмом рос футбол останется дном,как и был.
cska1948
cska1948 ответил Байкал-38.
   157 / 1106
вчера в 18:35
Маразматик Рейнгольд, хоть бы читал интервью, а не разжигал бы сам расизм! "Павел Погребняк сказал о том, что в сборной должны играть русские – это не расизм." Так вот Погребняк такого не говорил!!! Он говорил только про темнокожих футболистов, но никак, что в сборной должны играть только русские. Дед получается против спартача грузина Джикии? А если посмотреть на национальности других игроков, то можем не набрать вообще игроков. Кстати Рейнгольд сам то, кто по национальности, неужели смеет себя русским называть?
Рейнгольд "по национальности" советский человек, а в СССР всех считали русскими.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил ALBA BARCELONA 21
   98 / 1106
вчера в 18:13
В сборных Франции,Англии и других европейскх стран и в их клубах должны играть все расы и нации и побеждать и побеждают.В сборной России и в клубах России должны играть только чистокровные русские и чемпион России-например Зенит должен проигрывать середняку Испании и пролететь,как пробка.И футбольные аналитики должны быть чисто русские-Бубнов,Ловчев итд а не еврей Рейнгольд. Русская нефть русским,Русский газ итд русским,поэтому все миллионеры. Маразматики.
В российской сборной должны играть парни, родившиеся в России!
(а не в Бразилии!)
Leningrad 84
Leningrad 84
   98 / 1106
вчера в 18:09
И Погребняк, и Рейнгольд абсолютно правы!
На ... нам в сборной всякие Ари и Гильерме?
Это позор! Мы не Франция, где играют одни негры, и не Германия, где играют турки.
Есть нормальные российские ребята, ничуть не менее талантливые и при этом родившиеся в России!!!
cska plus
cska plus
   14 / 1106
вчера в 18:09
Нет, рейнгольд, ты давай нам зубы не заговаривай, расскажи про спартак или Кононов вали из спартака.
Лакшери
Лакшери
   282 / 1106
вчера в 18:04
Вызов Караваева большая загадка ахахахахах
Никто не видел его игры говорит . Тренер видел значит , раз вызвал . Что за аут ? В приоритете игроки из нашего чемпионата ... Совсем у*бался ?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   177 / 1106
вчера в 18:02
В сборных Франции,Англии и других европейскх стран и в их клубах должны играть все расы и нации и побеждать и побеждают.В сборной России и в клубах России должны играть только чистокровные русские и чемпион России-например Зенит должен проигрывать середняку Испании и пролететь,как пробка.И футбольные аналитики должны быть чисто русские-Бубнов,Ловчев итд а не еврей Рейнгольд.
Русская нефть русским,Русский газ итд русским,поэтому все миллионеры.
Маразматики.
RIR68
RIR68
   274 / 1106
вчера в 17:43
опа! Караваев - негр)))
time out
time out ответил parallels
   62 / 1106
вчера в 17:25
сборная практически без спартачей показала лучший результат на чм. позор спартаку!
Уж кому позор, так питерскому бомжевику, который не имея своих воспитанников гребет со всех клубов, а потом выпендривается, что от него игроки в сборной играют.
Байкал-38.
Байкал-38.
   71 / 1106
вчера в 17:24
Маразматик Рейнгольд, хоть бы читал интервью, а не разжигал бы сам расизм!
"Павел Погребняк сказал о том, что в сборной должны играть русские – это не расизм."
Так вот Погребняк такого не говорил!!! Он говорил только про темнокожих футболистов, но никак, что в сборной должны играть только русские.
Дед получается против спартача грузина Джикии?
А если посмотреть на национальности других игроков, то можем не набрать вообще игроков.

Кстати Рейнгольд сам то, кто по национальности, неужели смеет себя русским называть?
За адекватность
За адекватность
   48 / 1106
вчера в 16:47
"Что в сборной делают Маринато Гильерме, Ари?" То же что и Марио Фернандес, защищают спортивную честь страны, гражданами которой они являются Ладно хоть от папуасов отстал. ИМХО.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   243 / 1106
вчера в 16:42
Насчет того, что наша сборная " не проходной двор". Трудно не согласиться со старичком ! Только потому, что самого Рейнгольда НИКОГДА ДАЖЕ НЕ ВЫЗЫВАЛИ В СБОРНУЮ СССР! Очевидно, что тренеры сборной свято следовали заветам самого Рейнгольда о том. что " сборная - не проходной двор".
Alprish
Alprish
   251 / 1106
вчера в 16:36
Про Селихова, очевидно, была злая ирония.
AfrikSimon
AfrikSimon
   113 / 1106
вчера в 16:30
Рейнгольд бы еще максимшку с его курьезноголовостью порекомендовал.
ziborock
ziborock ответил parallels
   55 / 1106
вчера в 16:27
сборная практически без спартачей показала лучший результат на чм. позор спартаку!
А теперь назови сколько там было воспитанников Питерского футбола!)))
Cпартачей я тебе назову: Кутепов, Самедов, Семенов, да даже Миранчук и как это ни прискорбно - Дзюба!
Плюс еще 5-7 футболистов прошедших Спартаковскую школу!
chekon
chekon ответил Denkuz
вчера в 16:17
    Коллекционер пупсиков
    Коллекционер пупсиков
       217 / 1106
    вчера в 16:15
    Гейнгольд что Караваева приписал к зулуссам?
    chekon
    chekon
    вчера в 16:12
    Вот же собаки расистские. Что Погребняк, что Рейнгольд. Черные им не нравятся, двуличные SLUTs. У нас пол страны не русские, какая разница бразилец/дагестанец/азербайджанец? В совковой сборной сколько русских было, псы?
    parallels
    parallels
       5 / 1106
    вчера в 16:07
    сборная практически без спартачей показала лучший результат на чм. позор спартаку!
    Comench
    Comench
       137 / 1106
    вчера в 16:07
    Старый опять интервью раздает о величии спартака на пятом месте.
    pavkur
    pavkur
       32 / 1106
    вчера в 16:03
    Семинулевым не место в Сборной.
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