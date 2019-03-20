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Эдегор: «Возвращение Зидана хорошо как для „Реала“, так и для меня»

вчера, 04:03

Полузащитник «Витесса» Мартин Эдегор, права на которого принадлежат «Реалу», прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридской команды.

Думаю, это очень хорошо. У Зидана было несколько успешных сезонов, и он хорошо знает клуб и игроков. Его тоже все знают, и у него хорошие отношения с командой. Так что я считаю, что всё замечательно.

Для меня это тоже позитивный момент, ведь я хорошо его знаю, и у нас с ним хорошие отношения. Он долго время был моим тренером, как в главной команде, так и в «Кастилье».

Недавно сообщалось о том, что «Аякс» хочет выкупить у «Реала» права на Эдегора.

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Все комментарии
KIENDGIN 1
KIENDGIN 1 ответил Incredulous
   861 / 1081
вчера в 19:21
Извини, пацан, но ты не тянешь уровень Реала, независимо от того Зидан у руля или кто-то другой.
Пока на глора Мадрида ты тоже не тянешь....Слишком высокомерный...

Аха-ха)
Artuom
Artuom ответил Incredulous
   195 / 1081
вчера в 11:23
Извини, пацан, но ты не тянешь уровень Реала, независимо от того Зидан у руля или кто-то другой.
Да нормально он играет, уверен стата была бы не меньше чем у Асенсио или Васкеса
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   369 / 1081
вчера в 10:17
Надо посмотреть, может это будет провал.
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 09:21
Возвращение Зидана вообще три шага вперёд.
Incredulous
Incredulous
   138 / 1081
вчера в 07:03
Извини, пацан, но ты не тянешь уровень Реала, независимо от того Зидан у руля или кто-то другой.
ДАША Д
ДАША Д
   239 / 1081
вчера в 06:54
Хоть Зидан, хоть кто, если не тянешь в состав не попадешь.
Comench
Comench
   107 / 1081
вчера в 06:42
К чему бы это сказал?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   397 / 1081
вчера в 04:49
В прошлом у тебя было хорошее будущее.
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