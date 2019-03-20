Эдегор: «Возвращение Зидана хорошо как для „Реала“, так и для меня»

Полузащитник «Витесса» Мартин Эдегор, права на которого принадлежат «Реалу», прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера мадридской команды.

Думаю, это очень хорошо. У Зидана было несколько успешных сезонов, и он хорошо знает клуб и игроков. Его тоже все знают, и у него хорошие отношения с командой. Так что я считаю, что всё замечательно.

Для меня это тоже позитивный момент, ведь я хорошо его знаю, и у нас с ним хорошие отношения. Он долго время был моим тренером, как в главной команде, так и в «Кастилье».