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Абель Эрнандес не хочет уходить из ЦСКА

вчера, 21:32

Нападающий Абель Эрнандес не намерен уходить из ЦСКА. Об этом сообщил источник, близкий к футболисту.

Информация о том, что Эрнандес собирается вернуться в Италию — неправда. Абель хочет вернуться на поле как можно скорее и продолжить карьеру в ЦСКА по окончании сезона. Это большая команда, которая выступала и будет выступать в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon
   109 / 1081
сегодня в 08:52
Если бы не травмы, то топ для нашего чемпа. А так что есть, что нет.. Уйдёт, многое не потеряем, а так посмотрим.

Позор спаму.
valt134
valt134
   155 / 1081
сегодня в 08:33
Оборотился,Оборотень... Чур меня,чур... Изыди Нечистая Сила.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   43 / 1081
сегодня в 07:58
Заднюю заставили включить ;)
Ща и Ахметов скажет, что его неправильно поняли насчет Миранчука. Но штраф уже нарисован, у главбуха не забалуешь...
ОПС
ОПС
   378 / 1081
сегодня в 06:25
Чего ему уходить с прикормленного места?
112910415
112910415
   69 / 1081
сегодня в 06:10
полезнейший парень, пусть останется
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил Багров-брат
   3 / 1081
сегодня в 05:40
Вляпался в пищевик :)
Багров-брат
Багров-брат ответил ЦCКА навсегда
   153 / 1081
сегодня в 05:12
Пожизненно Дениска Глушаков будет в пищевике, сейчас как игрок, дальше как физрук :)
Поддерживаю. Вряд ли Дениске кто ещё руку протянет, она же у него по локоть в...)))
ermak6848
ermak6848
   207 / 1081
сегодня в 04:01
это как контракт продлят в ген штабе на рекрута Абель...
cska plus
cska plus ответил Mauricio Gugelmin
   13 / 1081
сегодня в 03:21
Обратись к фану маньяков, он статейку напишет, как Зе Луиш круче Агуэро, который забивает только Кардиффам и Суонси, зато Бонифаций... а кому он забивал?))) PS Нефиг в игнор ставить, раз ты эксперт, изволь давать людям высказаться в ответ
У него все в игноре, не обижайся на него, его бог обидел он даже не наполовину клоун а всего 25%.
cska plus
cska plus
   13 / 1081
сегодня в 03:16
Хрусталёк ты наш а кто играть то ьудет за тебя.
Санчо Панса
Санчо Панса
   100 / 1081
сегодня в 03:02
А играл бы он за Спартак, то очень бы хотел покинуть этот слабый клуб) В составе ЦСКА он еще не всем все доказал и не выиграл трофеев, поэтому вполне логично, что он хочет тут остаться!
mugik1973
mugik1973
   591 / 1081
сегодня в 01:24
Естественно уйти не может, паспорт ведь забрали
Гавроша
Гавроша
   36 / 1081
сегодня в 01:08
Стыдно за тарасовку.
Sergey Z
Sergey Z
   274 / 1081
сегодня в 00:07
Пусть ещё поиграет!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил saha100
   3 / 1081
вчера в 23:41
Пожизненно Дениска Глушаков будет в пищевике, сейчас как игрок, дальше как физрук :)
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 1081
вчера в 23:39
Надо посмотреть на сколько его хватит весной??? Если опять "заболеет" надо прощаться. Хватит нам Гонсалеса, Эльма, Думбия ,Дзагоева. Последний то свой в доску, пусть доигрывает. Но больше "подранков" иметь не хотелось бы!!!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил SHMEL
   3 / 1081
вчера в 23:37
Он не читатель, он писатель :)
Ваня лучший
Ваня лучший ответил SHMEL
   26 / 1081
вчера в 23:36
Читать-то хорошо умеешь?Хотя бы заголовок прочти...
    saha100
    saha100
       308 / 1081
    вчера в 23:35
    Пожизненно его оставить в конюшне
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       33 / 1081
    вчера в 23:32
    Лучше бы его ушли. ИМХО.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответил Mauricio Gugelmin
       33 / 1081
    вчера в 23:27
    Обратись к фану маньяков, он статейку напишет, как Зе Луиш круче Агуэро, который забивает только Кардиффам и Суонси, зато Бонифаций... а кому он забивал?))) PS Нефиг в игнор ставить, раз ты эксперт, изволь давать людям высказаться в ответ
    Да какой он эксперт? Не пришей кобыле хвост вот и вся его экспертиза, а по игнорам он мастак, когда крыть нечем. Иго, го,го.
    SHMEL
    SHMEL ответил saha100
       65 / 1081
    вчера в 23:23
    Крысы побежали с конского баркаса
    Читать-то хорошо умеешь?Хотя бы заголовок прочти...
    RIR68
    RIR68
       224 / 1081
    вчера в 23:18
    мне первая новость про Эрнандеса как то больше понравилась)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Mauricio Gugelmin
       11 / 1081
    вчера в 23:16
    ок ,уберу из игнора
    serh62
    serh62
       559 / 1081
    вчера в 23:12
    а потом пресса обижается что игроки ЦСКА плюют на журналюг и не дают интервью....правильно делают. нужно напрочь игнорировать все издания...они лживы и смешны.
    Sunny.
    Sunny.
       85 / 1081
    вчера в 22:55
    Вот теперь правильно
    Mauricio Gugelmin
    Mauricio Gugelmin ответил time out
       83 / 1081
    вчера в 22:52
    Ну конечно, Ромашки нет, глушаков живёт со всеми в мире и гармонии, а те, кто на него из фратрии бочку катит, те гинеровцы и провокаторы! Рейнгольд, Гаврилов, Ловчев, Кафельников, Мостовой, Панов, Назаров, Червиченко в унисон довольны политикой великого Федуна=)
    pomor45
    pomor45 ответил Гоша Тамбовский
       184 / 1081
    вчера в 22:52
    Парень просто передумал.
    Ему это, как пластинку перевернуть.
    Mauricio Gugelmin
    Mauricio Gugelmin ответил 25процентный клоун
       83 / 1081
    вчера в 22:50
    Обратись к фану маньяков, он статейку напишет, как Зе Луиш круче Агуэро, который забивает только Кардиффам и Суонси, зато Бонифаций... а кому он забивал?)))

    PS Нефиг в игнор ставить, раз ты эксперт, изволь давать людям высказаться в ответ
    saha100
    saha100
       308 / 1081
    вчера в 22:47
    Крысы побежали с конского баркаса
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