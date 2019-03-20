Абель Эрнандес не хочет уходить из ЦСКА

Нападающий Абель Эрнандес не намерен уходить из ЦСКА. Об этом сообщил источник, близкий к футболисту.
Информация о том, что Эрнандес собирается вернуться в Италию — неправда. Абель хочет вернуться на поле как можно скорее и продолжить карьеру в ЦСКА по окончании сезона. Это большая команда, которая выступала и будет выступать в Лиге чемпионов.
Позор спаму.
Позор спаму.
Ща и Ахметов скажет, что его неправильно поняли насчет Миранчука. Но штраф уже нарисован, у главбуха не забалуешь...
Ща и Ахметов скажет, что его неправильно поняли насчет Миранчука. Но штраф уже нарисован, у главбуха не забалуешь...
PS Нефиг в игнор ставить, раз ты эксперт, изволь давать людям высказаться в ответ
PS Нефиг в игнор ставить, раз ты эксперт, изволь давать людям высказаться в ответ