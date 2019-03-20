Абель Эрнандес не хочет уходить из ЦСКА

Нападающий Абель Эрнандес не намерен уходить из ЦСКА . Об этом сообщил источник, близкий к футболисту.

Информация о том, что Эрнандес собирается вернуться в Италию — неправда. Абель хочет вернуться на поле как можно скорее и продолжить карьеру в ЦСКА по окончании сезона. Это большая команда, которая выступала и будет выступать в Лиге чемпионов.