Сантуш: «Португалия собирается обыграть Украину»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш пообщался с журналистами перед матчем с Украиной в рамках отбора к Евро-2020.

Будем разочарованы, если не победим, но это касается всех наших матчей. Мы собираемся выиграть. Думаю, нас можно назвать фаворитами, потому что мы играем дома. Нас ждет встреча с сильной командой, у которой есть быстрые и техничные футболисты. У Украины много игроков из «Шахтера», который тренирует всем нам известный Паулу Фонсека. Мы хорошо знаем характеристики Украины. Но также и то, что должны делать на поле мы.

Я полностью верю в своих игроков, потому что у нас за спиной будут 50 тысяч болельщиков. Прошу прийти их пораньше, чтобы спеть с нами гимн.