ГлавнаяНовости

Сантуш: «Португалия собирается обыграть Украину»

вчера, 22:47
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия-:-Логотип футбольный клуб УкраинаУкраина22:45 Не начался

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш пообщался с журналистами перед матчем с Украиной в рамках отбора к Евро-2020.

Будем разочарованы, если не победим, но это касается всех наших матчей. Мы собираемся выиграть. Думаю, нас можно назвать фаворитами, потому что мы играем дома. Нас ждет встреча с сильной командой, у которой есть быстрые и техничные футболисты. У Украины много игроков из «Шахтера», который тренирует всем нам известный Паулу Фонсека. Мы хорошо знаем характеристики Украины. Но также и то, что должны делать на поле мы.

Я полностью верю в своих игроков, потому что у нас за спиной будут 50 тысяч болельщиков. Прошу прийти их пораньше, чтобы спеть с нами гимн.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дешам: «Однажды Зидан возглавит сборную Франции»
Сегодня, 19:11 Комментарии12
Руни: «Ван Гал - один из лучших тренеров в тактическом плане»
Сегодня, 18:36 Комментарии5
Льорис: «Без приобретений „Тоттенхэму“ будет сложно выйти на новый уровень»
Сегодня, 18:23 Комментарии6
Лукаку: «Ибрагимович многому меня научил»
Сегодня, 17:33 Комментарии8
Пирес: «„Арсеналу“ стоит попытаться подписать Бэйла»
Сегодня, 17:14 Комментарии10
Лизаразю: «Люди увидели бы другого Гризманна в „Барселоне“»
Сегодня, 16:52 Комментарии11
Обсудить
Все комментарии
Doktor S
Doktor S
   146 / 1015
вчера в 23:44
Португалии удачи!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100