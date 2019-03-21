Хенесс: «Когда Гвардиоле нужен игрок за 100 млн евро, он идет к шейхам»

Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал, как главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола просит руководство купить ему новичков.

Гвардиола ранее тренировал «Баварию», и, видимо, у него с Хенессом остались приятельские отношения.

Мой друг Гвардиола рассказал, что происходит, когда ему нужен игрок за 100 млн евро. Он берет нарезку видео с игрой футболиста и летит на встречу с шейхом Мансуром.

После этого следует роскошный обед, просмотр видеозаписей, и шейх переводит необходимую сумму. А на следующий день он на несколько миллиметров подкрутит вентиль с газом, и эти деньги вновь к нему возвращаются.

Я горжусь, что «Бавария» в таких случаях обращается не в кредитный отдел, а в отдел фиксированных доходов.