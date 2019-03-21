Хенесс: «Когда Гвардиоле нужен игрок за 100 млн евро, он идет к шейхам»

Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал, как главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола просит руководство купить ему новичков.
Гвардиола ранее тренировал «Баварию», и, видимо, у него с Хенессом остались приятельские отношения.
Мой друг Гвардиола рассказал, что происходит, когда ему нужен игрок за 100 млн евро. Он берет нарезку видео с игрой футболиста и летит на встречу с шейхом Мансуром.
После этого следует роскошный обед, просмотр видеозаписей, и шейх переводит необходимую сумму. А на следующий день он на несколько миллиметров подкрутит вентиль с газом, и эти деньги вновь к нему возвращаются.
Я горжусь, что «Бавария» в таких случаях обращается не в кредитный отдел, а в отдел фиксированных доходов.
Ранее Хенесс анонсировал крупные инвестиции в трансферы со стороны «Баварии».
Соглашусь только по Вернеру и Аллану, РБ упрётся в 60 млн, а Аллан топ игрок. Причём эти двое, возможно, приоритетные цели. Вернер важен для идентичности, а Аллана необходимо брать так как летом его обязательно вывезут из Неаполя конкуренты.
Конечно можно не рисковать с перспективными игроками и брать лучших, но конкуренция за них гораздо выше. Вот кто из элиты будет годов к переезду летом? И почему они должны выбирать Мюнхен, а не Мадрид, Барселону, АПЛ или Париж с Турином? И стоит ли подбирать тех кого за ненадобностью выбрасывают другие топ клубы?
Соглашусь только по Вернеру и Аллану, РБ упрётся в 60 млн, а Аллан топ игрок. Причём эти двое, возможно, приоритетные цели. Вернер важен для идентичности, а Аллана необходимо брать так как летом его обязательно вывезут из Неаполя конкуренты.
Конечно можно не рисковать с перспективными игроками и брать лучших, но конкуренция за них гораздо выше. Вот кто из элиты будет годов к переезду летом? И почему они должны выбирать Мюнхен, а не Мадрид, Барселону, АПЛ или Париж с Турином? И стоит ли подбирать тех кого за ненадобностью выбрасывают другие топ клубы?
Гайя, Фирпо, Орье, Аллан, Зийех, Сарр, Кьеза, Пепе, Депай, Вернер, Икарди, Франкфуртская тройка. Главное тренера правильно подобрать и совместно с ним выбирать новичков.
Гайя, Фирпо, Орье, Аллан, Зийех, Сарр, Кьеза, Пепе, Депай, Вернер, Икарди, Франкфуртская тройка. Главное тренера правильно подобрать и совместно с ним выбирать новичков.
Купят каких-нибудь Товенов с перспективными зулусами из Франции или Англии, лишь бы фанаты отъе34ись. Уж поверь, они не будут тратиться на игроков уровня "Роббери", просто зажмотятся. Будут также уничтожать Майнцы с Вольфсбургами.
Купят каких-нибудь Товенов с перспективными зулусами из Франции или Англии, лишь бы фанаты отъе34ись. Уж поверь, они не будут тратиться на игроков уровня "Роббери", просто зажмотятся. Будут также уничтожать Майнцы с Вольфсбургами.
В том и состоит некая прелесть Баварии, что они не разбрасываясь деньгами имеют отличный состав.уровня 1/2 ЛЧ. Да, уже который раз руководство Баварии не в состоянии пригласить подходящего тренера, да жёстко прокололись с Саншешом и да, начав обновление состава почему то оставили стариков на лишние 2 года, но на фоне других топов трансферная политика Баварии кажется эффектной, хоть и не совсем эффективной.
Вот проводят летом Роббена, Рибери, Рафинью и никчёмного португала, купят фланговых защей, атакеров, опорника и напа (причём потратив на 6 игроков около 200 млн), наймут Конте и выиграют ЛЧ.
В том и состоит некая прелесть Баварии, что они не разбрасываясь деньгами имеют отличный состав.уровня 1/2 ЛЧ. Да, уже который раз руководство Баварии не в состоянии пригласить подходящего тренера, да жёстко прокололись с Саншешом и да, начав обновление состава почему то оставили стариков на лишние 2 года, но на фоне других топов трансферная политика Баварии кажется эффектной, хоть и не совсем эффективной.
Вот проводят летом Роббена, Рибери, Рафинью и никчёмного португала, купят фланговых защей, атакеров, опорника и напа (причём потратив на 6 игроков около 200 млн), наймут Конте и выиграют ЛЧ.
МС не выложит за одного игрока сотку или больше. Вон даже при Пепке столько за одного игрока не тратит. Самая дорогая покупка при нем за 3 года - 65 млн (Ляпорт).
Отдел фиксированных доходов, смешно. Руководство жмотится потратить больше 30-35 лямов. Самый дорогой трансфер Баварии - Толиссо (35 млн). Продолжай дальше скупать по дешевке у конкурентов (хотя какие они уже конкуренты), при этом показывать футбол среднего уровня.
Скупать молодняк из США и при этом требовать у Анчи и Ковача топ-результата в ЛЧ может только жмот-консерватор.
Просто этот старый пес сдулся, поэтому ноет.
МС не выложит за одного игрока сотку или больше. Вон даже при Пепке столько за одного игрока не тратит. Самая дорогая покупка при нем за 3 года - 65 млн (Ляпорт).
Отдел фиксированных доходов, смешно. Руководство жмотится потратить больше 30-35 лямов. Самый дорогой трансфер Баварии - Толиссо (35 млн). Продолжай дальше скупать по дешевке у конкурентов (хотя какие они уже конкуренты), при этом показывать футбол среднего уровня.
Скупать молодняк из США и при этом требовать у Анчи и Ковача топ-результата в ЛЧ может только жмот-консерватор.
Просто этот старый пес сдулся, поэтому ноет.