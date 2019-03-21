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Хенесс: «Когда Гвардиоле нужен игрок за 100 млн евро, он идет к шейхам»

вчера, 21:27

Президент «Баварии» Ули Хенесс рассказал, как главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола просит руководство купить ему новичков.

Гвардиола ранее тренировал «Баварию», и, видимо, у него с Хенессом остались приятельские отношения.

Мой друг Гвардиола рассказал, что происходит, когда ему нужен игрок за 100 млн евро. Он берет нарезку видео с игрой футболиста и летит на встречу с шейхом Мансуром. 

После этого следует роскошный обед, просмотр видеозаписей, и шейх переводит необходимую сумму. А на следующий день он на несколько миллиметров подкрутит вентиль с газом, и эти деньги вновь к нему возвращаются.

Я горжусь, что «Бавария» в таких случаях обращается не в кредитный отдел, а в отдел фиксированных доходов.

Ранее Хенесс анонсировал крупные инвестиции в трансферы со стороны «Баварии». 

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Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил KaiserRM
   57 / 1015
сегодня в 17:59
Бомбит у старого уголовника,ты бы сам подкручивал с удовольствием эти вентили будь они у тебя.
У него есть эти вентили
RMUKMU
RMUKMU ответил shlifen
   158 / 1015
сегодня в 11:41
Не 200 так 300 млн, это всё равно в текущей ситуации немного. Я думаю каждого из тех кого я перечислил можно купить не отдав больше 50 млн. Ведь почти все они по статусу не звёзды и за плечами у них не больше 1-1,5 праймого периода. Аллан, Зийех, Вернер и Икарди исключения, но Икарди летом пойдёт на рынок с огромной скидкой, Зийех играет в деревенском чемпионате и, возможно, захочет повышения и запросит трансфер.
Соглашусь только по Вернеру и Аллану, РБ упрётся в 60 млн, а Аллан топ игрок. Причём эти двое, возможно, приоритетные цели. Вернер важен для идентичности, а Аллана необходимо брать так как летом его обязательно вывезут из Неаполя конкуренты.
Конечно можно не рисковать с перспективными игроками и брать лучших, но конкуренция за них гораздо выше. Вот кто из элиты будет годов к переезду летом? И почему они должны выбирать Мюнхен, а не Мадрид, Барселону, АПЛ или Париж с Турином? И стоит ли подбирать тех кого за ненадобностью выбрасывают другие топ клубы?
Ливерпулище
Ливерпулище ответил allemz
сегодня в 08:05
Ты общую сумму возьми . За два года , Хосеп потратил около 600 лямов евро
shlifen
shlifen ответил RMUKMU
   953 / 1015
сегодня в 07:26
Я извиняюсь конечно, но каких именно 6-ых из описанных тобой можно купить за 200, или пусть даже 250 млн.? За Вернера и Икарди по сотке попросят, за Пепе, Йовича и Кьезу не меньше чем по 70, Аллана Наполи тоже дёшево не отдаст, а Зийех и Орье ещё не факт что усиление для уровня Баварии. Думаю фанаты баварцев были бы рады трем но хорошим трансферам, а не скупке игроков по 30 млн в надежде на поиск алмазов в углях. Не того уровня клуб чтобы не искать готовых и качественных. Просто кажется что руководство клуба застряло где-то в прошлом
RMUKMU
RMUKMU ответил allemz
   158 / 1015
сегодня в 01:05
Кого они купят? 210 млн за шестерых - поможет скинуть Боруссию, не более. Купят каких-нибудь Товенов с перспективными зулусами из Франции или Англии, лишь бы фанаты отъе34ись. Уж поверь, они не будут тратиться на игроков уровня "Роббери", просто зажмотятся. Будут также уничтожать Майнцы с Вольфсбургами.
Да масса у них качественных вариантов по умеренной цене, бери не хочу. Усилить состав можно не только Гризманнами и Де Брюйнами.
Гайя, Фирпо, Орье, Аллан, Зийех, Сарр, Кьеза, Пепе, Депай, Вернер, Икарди, Франкфуртская тройка. Главное тренера правильно подобрать и совместно с ним выбирать новичков.
Pervomaez
Pervomaez
   361 / 1015
вчера в 23:21
Та хоть 200 гвардиола и рубиться за все трофеи, ныне такой футбол, а Баварии ещё долго ничего не светит в Европе
Neymar 10
Neymar 10
   354 / 1015
вчера в 23:14
Пеп со жмотами и нищебродами работать не обязан . это топ тренер и вокруг него все должно быть топ .
allemz
allemz ответил RMUKMU
   37 / 1015
вчера в 22:59
Хённес всё по делу сказал, хоть и назвал условную цифру за которую вы все зацепились. В том и состоит некая прелесть Баварии, что они не разбрасываясь деньгами имеют отличный состав.уровня 1/2 ЛЧ. Да, уже который раз руководство Баварии не в состоянии пригласить подходящего тренера, да жёстко прокололись с Саншешом и да, начав обновление состава почему то оставили стариков на лишние 2 года, но на фоне других топов трансферная политика Баварии кажется эффектной, хоть и не совсем эффективной. Вот проводят летом Роббена, Рибери, Рафинью и никчёмного португала, купят фланговых защей, атакеров, опорника и напа (причём потратив на 6 игроков около 200 млн), наймут Конте и выиграют ЛЧ.
Кого они купят? 210 млн за шестерых - поможет скинуть Боруссию, не более.
Купят каких-нибудь Товенов с перспективными зулусами из Франции или Англии, лишь бы фанаты отъе34ись. Уж поверь, они не будут тратиться на игроков уровня "Роббери", просто зажмотятся. Будут также уничтожать Майнцы с Вольфсбургами.
RMUKMU
RMUKMU ответил allemz
   158 / 1015
вчера в 22:42
Вот же маразматик старый. МС не выложит за одного игрока сотку или больше. Вон даже при Пепке столько за одного игрока не тратит. Самая дорогая покупка при нем за 3 года - 65 млн (Ляпорт). Отдел фиксированных доходов, смешно. Руководство жмотится потратить больше 30-35 лямов. Самый дорогой трансфер Баварии - Толиссо (35 млн). Продолжай дальше скупать по дешевке у конкурентов (хотя какие они уже конкуренты), при этом показывать футбол среднего уровня. Скупать молодняк из США и при этом требовать у Анчи и Ковача топ-результата в ЛЧ может только жмот-консерватор. Просто этот старый пес сдулся, поэтому ноет.
Хённес всё по делу сказал, хоть и назвал условную цифру за которую вы все зацепились.
В том и состоит некая прелесть Баварии, что они не разбрасываясь деньгами имеют отличный состав.уровня 1/2 ЛЧ. Да, уже который раз руководство Баварии не в состоянии пригласить подходящего тренера, да жёстко прокололись с Саншешом и да, начав обновление состава почему то оставили стариков на лишние 2 года, но на фоне других топов трансферная политика Баварии кажется эффектной, хоть и не совсем эффективной.
Вот проводят летом Роббена, Рибери, Рафинью и никчёмного португала, купят фланговых защей, атакеров, опорника и напа (причём потратив на 6 игроков около 200 млн), наймут Конте и выиграют ЛЧ.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   262 / 1015
вчера в 22:26
Разве это плохо иметь собственный вентиль ?
ariec93
ariec93 ответил vale46
   595 / 1015
вчера в 22:18
Бред несёт!По правилам же финансового фейр плей такие деньги нельзя брать на трансферы!
Это по тем же правилам, по которым Неймар перешел в ПСЖ?
Горожане
Горожане
   814 / 1015
вчера в 22:17
🤣
Artuom
Artuom ответил sihafazatron
   263 / 1015
вчера в 22:01
сити ни разу за 100 лямов игрока не покупал))
Ну ясно же что он утрировал...) Под 100 лямами подразумевается любая огромная сумма.
allemz
allemz
   37 / 1015
вчера в 22:01
Вот же маразматик старый.
МС не выложит за одного игрока сотку или больше. Вон даже при Пепке столько за одного игрока не тратит. Самая дорогая покупка при нем за 3 года - 65 млн (Ляпорт).

Отдел фиксированных доходов, смешно. Руководство жмотится потратить больше 30-35 лямов. Самый дорогой трансфер Баварии - Толиссо (35 млн). Продолжай дальше скупать по дешевке у конкурентов (хотя какие они уже конкуренты), при этом показывать футбол среднего уровня.
Скупать молодняк из США и при этом требовать у Анчи и Ковача топ-результата в ЛЧ может только жмот-консерватор.

Просто этот старый пес сдулся, поэтому ноет.
KaiserRM
KaiserRM
   381 / 1015
вчера в 22:00
Бомбит у старого уголовника,ты бы сам подкручивал с удовольствием эти вентили будь они у тебя.
Bayern Best
Bayern Best
   92 / 1015
вчера в 22:00
Что есть то,есть.
vale46
vale46
   278 / 1015
вчера в 21:51
Бред несёт!По правилам же финансового фейр плей такие деньги нельзя брать на трансферы!
рус фан
рус фан
   483 / 1015
вчера в 21:43
Деньги шэйхов никому не жалко, Гварди еще Леонида на пенсии прикупит, Мансур все оплатит.
sir_Alex
sir_Alex
   51 / 1015
вчера в 21:42
Хенессу мозги бы подкрутить немного! 😂😂😂
dino-hsv
dino-hsv
   265 / 1015
вчера в 21:40
неплохо так подставил друга)
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
   942 / 1015
вчера в 21:34
Не че так жить, я с таким успехом тоже мог пару кубков взять, попробовал бы лучше какой нибудь клуб из нашего чемпионата потренировать
sihafazatron
sihafazatron
   113 / 1015
вчера в 21:34
сити ни разу за 100 лямов игрока не покупал))
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