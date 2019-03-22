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Черчесов: «Нет смысла устраивать разнос в раздевалке»

вчера, 01:31
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий после поражения от Бельгии (1:3) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

Разноса в раздевалке устраивать не надо никогда. Нет смысла. Другое дело, что сегодня увидели интересный матч, игра держала в напряжении болельщика, какие-то моменты нам удались, какие-то не сделали как надо. Предупреждали ребят, что Бельгия опасна в быстрых атаках, мы им позволили несколько раз, и это привело к поражению. Игроки знают, что проиграли, и теперь надо выправить ситуацию.

Почему после второго гола показывал на левый фланг? Я не помню. Надо посмотреть повтор. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Сейчас что-то скажешь, потом это выйдет в газетах, и уже не вернёшь.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил handreb
   63 / 998
вчера в 07:29
Бесполезно, если тренера нужно менять.
А другой тренер выбежит и будет тащить этих инвалидов??? Сильные победили слабых и от этого никуда не деться,выше головы не прыгнешь.
SHMEL
SHMEL
   58 / 998
вчера в 07:26
Не считаю,что произошло что-то очень страшное.Мы играли против первой сборной мира по рейтингу,даже забить сумели,ну а с вратарём нам просто не повезло или усач ошибся,остальные сыграли на своём привычном уровне,и положительные действия и привозы были практически у всех.
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 04:20
Прав усач-спартач.
handreb
handreb
   38 / 998
вчера в 01:35
Бесполезно, если тренера нужно менять.
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