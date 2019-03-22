Черчесов: «Нет смысла устраивать разнос в раздевалке»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал комментарий после поражения от Бельгии (1:3) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

Разноса в раздевалке устраивать не надо никогда. Нет смысла. Другое дело, что сегодня увидели интересный матч, игра держала в напряжении болельщика, какие-то моменты нам удались, какие-то не сделали как надо. Предупреждали ребят, что Бельгия опасна в быстрых атаках, мы им позволили несколько раз, и это привело к поражению. Игроки знают, что проиграли, и теперь надо выправить ситуацию.

Почему после второго гола показывал на левый фланг? Я не помню. Надо посмотреть повтор. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Сейчас что-то скажешь, потом это выйдет в газетах, и уже не вернёшь.