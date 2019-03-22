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Чалов: «Казахстан надо побеждать»

вчера, 09:50
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Нападающий сборной России Федор Чалов прокомментировал поражение от Бельгии (1:3) в отборе к Евро-2020 и поделился ожиданиями от следующей встречи с Казахстаном.

— Поздравляем вас с долгожданным дебютом в сборной. Какие эмоции испытываете, сильно ли огорчил результат?

— Спасибо. Конечно, огорчил результат. Проиграли, наверное, по делу. Нужно уже забыть эту игру и готовиться к Казахстану. Эта встреча уже через два дня, и мы должны быть готовы к ней.

— Два гола в концовках таймов – это потеря концентрации или что?

— Третий гол они забили, когда мы уже сильно раскрылись. Мы хотели забить и оставляли большие зоны. Во втором голе мы хотели прессинговать соперника на чужой половине поля, они смогли грамотно из него выйти, а дальше… Это Азар.

— Какой настрой на игру с Казахстаном? Не пугает ли счет (3:0) во встрече с Шотландией?

— Мы разберем игру. Я думаю, все в наших руках. Мы должны побеждать.

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Все комментарии
Bagula
Bagula
   243 / 998
вчера в 19:09
Не его, так кого?
Balanenok
Balanenok
   91 / 998
вчера в 17:18
Пустобрёх.
112910415
112910415
   106 / 998
вчера в 13:03
вот МакГрегор тоже думал...
Великолепный
Великолепный
   41 / 998
вчера в 12:53
Давай Федор, вся надежда на тебя
Дзюба не забивает, Миранчук по полю пешком ходит
Головин удалился.Ну а нападающих зулусов из пищевика
в сборную точно не пригласят.
Байкал-38.
Байкал-38.
   42 / 998
вчера в 12:38
Вы главное победите, а то, что надо побеждать, это мы и так знаем.
Морозовский
Морозовский ответил сулейман шлагбаум
   9 / 998
вчера в 12:03
Ты намекаешь на драку ?
Нет
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Морозовский
   220 / 998
вчера в 11:58
У казахов руки тоже есть, и не из 63 растут! Болтать меньше надо, а больше готовиться.
Ты намекаешь на драку ?
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   103 / 998
вчера в 11:43
Перед Бельгией говорили, что с ней можно играть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   26 / 998
вчера в 11:21
Шотландцы тоже так говорили...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   22 / 998
вчера в 11:09
Не смеши Федя, сидя на лавке побеждать невозможно. Кто забивать будет нулевой Миранчук?
LOpp
LOpp ответил Литейный 4
   13 / 998
вчера в 11:02
С казахами будут бодаться. Походу уровень равноценный.
да, Аршавин научил казахов играть в футбол на нашу голову.
Сетка между ног
Сетка между ног
   17 / 998
вчера в 10:56
Что ты делал на поле?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   313 / 998
вчера в 10:44
У Шотландии не получилось.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   116 / 998
вчера в 10:28
Надо брать три очка и Баста.
Знатог
Знатог
   181 / 998
вчера в 10:26
Чалов: «Казахстан, надо побеждать!»
iri13
iri13
   206 / 998
вчера в 10:19
..угу..шотландцы тоже так думали...нш..удачи нашим!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Питермен
   112 / 998
вчера в 10:14
С усатым спартачем побеждать? Ахахахаххха
Как в анекдоте - " А у тебя есть мечта ? - конечно есть ! - А какая ? - Победить Казахстан ! -Ну так возьми и победи ! - А как потом без мечты-то жить ??? " )))))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 998
вчера в 10:06
С казахами будут бодаться. Походу уровень равноценный.
Морозовский
Морозовский
   9 / 998
вчера в 10:00
У казахов руки тоже есть, и не из 63 растут! Болтать меньше надо, а больше готовиться.
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 09:59
Нельзя разбрасываться словами, мы вчера видели, что натворил Казахстан, кстати, с чем их поздравляю.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   234 / 998
вчера в 09:59
"Мы должны побеждать". Видимо, Федора настроило на лирический лад то, что играть будет нужно "всего лишь" со сб. Казахстана. Уж у нее - то мы должны выиграть, это не бельгийцы во главе с Азаром - очевидно, именно так подумал Чалов, когда произносил свою фразу, обозначенную в начале. Не выиграете...
Питермен
Питермен
   37 / 998
вчера в 09:56
С усатым спартачем побеждать? Ахахахаххха
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 09:56
Конечно надо побеждать
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