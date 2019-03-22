Чалов: «Казахстан, надо побеждать!»

вчера, 09:50

Нападающий сборной России Федор Чалов прокомментировал поражение от Бельгии (1:3) в отборе к Евро-2020 и поделился ожиданиями от следующей встречи с Казахстаном.

— Поздравляем вас с долгожданным дебютом в сборной. Какие эмоции испытываете, сильно ли огорчил результат?

— Спасибо. Конечно, огорчил результат. Проиграли, наверное, по делу. Нужно уже забыть эту игру и готовиться к Казахстану. Эта встреча уже через два дня, и мы должны быть готовы к ней.

— Два гола в концовках таймов – это потеря концентрации или что?

— Третий гол они забили, когда мы уже сильно раскрылись. Мы хотели забить и оставляли большие зоны. Во втором голе мы хотели прессинговать соперника на чужой половине поля, они смогли грамотно из него выйти, а дальше… Это Азар.

— Какой настрой на игру с Казахстаном? Не пугает ли счет (3:0) во встрече с Шотландией?

— Мы разберем игру. Я думаю, все в наших руках. Мы должны побеждать.