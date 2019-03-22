Бубнов: «У России были серьезные проблемы с контролем мяча»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча отбора к Евро-2020 с Бельгией (1:3).

Тактика, выбранная Станиславом Черчесовым, меня не удивила. Схема с тремя центральными защитниками была призвана создать плотность в середине обороны и центре поля. Здесь у бельгийцев собраны классные футболисты, с которыми надо играть максимально внимательно. За счет плотности необходимо было создавать сопернику трудности и не давать ему контролировать мяч с помощью высокого прессинга. В целом можно сказать, что эту часть тактического плана россияне выполнили, так как гол стал следствием оказанного давления.

Другое дело, что у бельгийцев настолько классная команда, что они преодолевали и такой прессинг. Хозяева забили три хороших гола, имели еще моменты — Джикия вынес мяч с линии, попадание в штангу и так далее. А все потому, что у нас, как и на чемпионате мира, были серьезные проблемы с контролем мяча. Если в первом тайме еще наблюдалось примерное равенство, то после перерыва преимущество Бельгии стало ощутимым. Вплоть до последней минуты она держала нити игры в своих руках.