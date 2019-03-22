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Бубнов: «У России были серьезные проблемы с контролем мяча»

вчера, 10:05
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвел итоги матча отбора к Евро-2020 с Бельгией (1:3).

Тактика, выбранная Станиславом Черчесовым, меня не удивила. Схема с тремя центральными защитниками была призвана создать плотность в середине обороны и центре поля. Здесь у бельгийцев собраны классные футболисты, с которыми надо играть максимально внимательно. За счет плотности необходимо было создавать сопернику трудности и не давать ему контролировать мяч с помощью высокого прессинга. В целом можно сказать, что эту часть тактического плана россияне выполнили, так как гол стал следствием оказанного давления.

Другое дело, что у бельгийцев настолько классная команда, что они преодолевали и такой прессинг. Хозяева забили три хороших гола, имели еще моменты — Джикия вынес мяч с линии, попадание в штангу и так далее. А все потому, что у нас, как и на чемпионате мира, были серьезные проблемы с контролем мяча. Если в первом тайме еще наблюдалось примерное равенство, то после перерыва преимущество Бельгии стало ощутимым. Вплоть до последней минуты она держала нити игры в своих руках.

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Все комментарии
alex074
alex074
   292 / 998
вчера в 21:56
У Сборнаяй Рашки, проблемы с тренером и составом. Но и конечно же с местом проведения матчей, это уже не ЧМ в России, так что всё вернулось на круги своя, Рашка по футболу в опе....
112910415
112910415
   106 / 998
вчера в 13:09
казахи тоже посмотрели
не испугались, поди
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   335 / 998
вчера в 11:34
А когда у нас мяч держался, надежда на шальняки и плюхи от черышева
Erlov
Erlov
   265 / 998
вчера в 11:26
Будто бы их раньше не было.
cska1948
cska1948 ответил Zimmer
   118 / 998
вчера в 10:59
Проблемы с контролем мяча, с приёмом мяча, и от обороны в атаку надо переходить быстрее.
Всё вами перечисленное можно назвать одним словом - проблема с техникой. Это извечная проблема нашего футбола.
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 998
вчера в 10:48
Изначально надежда была только на чудо.
Zimmer
Zimmer
   884 / 998
вчера в 10:41
Проблемы с контролем мяча, с приёмом мяча, и от обороны в атаку надо переходить быстрее.
drug01
drug01
   86 / 998
вчера в 10:21
Общий уровень игры как ФНЛ!!
борька
борька
   425 / 998
вчера в 10:20
Наша сборная за матч владела мячом 12 минут, а в остальное время,искала мяч в своих воротах! Если бы бельгийцы забили сами себе четыре мяча, то наша сборная победила бы 4-3!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   112 / 998
вчера в 10:07
Саша , у России проблемы с ФУТБОЛОМ !!!!!!
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 10:07
Наконец то и бубень забубнил.
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