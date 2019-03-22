ГлавнаяНовости

Рейнгольд - о матче сборной России: «Это был просто позор!»

вчера, 11:06
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал итоги игры отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Бельгии и России (3:1).

Хотел бы начать с комментаторов встречи: это просто безобразие! Кто доверил им микрофон, никак не могу понять, они ведь абсолютно не разбираются в футболе. Или они считают, что российский народ в футболе вообще не разбирается? Они находили в игре сборной какой-то позитив, хвалили Дзюбу...

Наши футболисты не смогли создать ни одного толкового момента своими силами, ни одного! Я сейчас не про реализацию, а про создание хотя бы какого-то момента у ворот бельгийцев. И это позитив что ли?! Я сидел в первом тайме и думал: «Сколько бельгийцы нам забьют?» Потому что я не увидел в игре россиян никакой идеи, никакой мысли, никакой дисциплины... ничего, кроме старания, не было!

А второй тайм провалили полностью, игра шла в одни ворота. Понимающие в футболе люди зададут вопрос игрокам: «Вы в Бельгию зачем приехали вообще?» Ни одного момента ведь не создали! И если ошибку Куртуа считать за созданный командой момент... ну, ребята, тогда тут комментировать нечего.

В целом сборная подошла к важнейшей игре в таком плохом состоянии, что становится стыдно за отечественный футбол. Да, мы уступаем бельгийцам в классе, но неужели настолько сильно, что даже ни одного момента сами создать не смогли?! Ну хотя бы к штрафной чужой можно подойти! Это же безобразие! Может, я в футболе ничего не понимаю, но это был просто позор! Мы-то тут думаем, что выходить на Евро нужно с первого места и мы будем за него бороться, но как с таким футболом занимать первое место... ничего в игре нашей сборной нет. О каком позитиве говорили комментаторы матча?

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Федун: «Алекс не раскрылся до конца из-за ситуации в семье»
Сегодня, 13:12 Комментарии5
Баринов: «Очень рад приехать в сборную России»
Сегодня, 13:01 Комментарии1
Самедов: «В молодости прогуливал всё, что зарабатывал»
Сегодня, 10:52 Комментарии3
Самедов: «Невозможно быть хорошим человеком и при этом тренером „Спартака“»
Сегодня, 10:43 Комментарии38
Жо: «У меня была возможность вернуться в ЦСКА»
Сегодня, 10:37 Комментарии8
Бородюк: «Головин подвел команду, так делать ему недопустимо»
Вчера, 16:17 Комментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Valdo Brunetti 9
Valdo Brunetti 9
   674 / 998
сегодня в 01:52
А кто матч комментировал??
ЮЗИК
ЮЗИК
   242 / 998
вчера в 20:37
Причем уже не в первый раз позор
112910415
112910415
   106 / 998
вчера в 19:46
нет у нас других-то футболистов...
рус фан
рус фан
   461 / 998
вчера в 19:31
Игроки нашей сборной просто ниже классом бельгийских к сожалению, вот это очевидно, хотя хороших налаженных атакующих комбинаций так же не видно.
San Skra
San Skra ответил firewing
   385 / 998
вчера в 18:31
Футбол сборной - лакмусовая бумажка состояния дел во всех сферах деятельности страны без исключения.
А хоккей? Почему именно футбол мирило взаимосвязи экономики и мастерства игроков? В хоккей же вроде Россия умеет играть, хоть и экономика в 63. Я думаю, что сейчас просто какой-то хайп на то, чтобы при любой возможности кричать, что мы живем в 62е.
Dmitriy Q
Dmitriy Q
   387 / 998
вчера в 18:15
С языка снял, я в шоке был как каментаторы хвалили игру России и поражался их бредью,подобное было в ЧМ
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   57 / 998
вчера в 18:10
По сравнению с тарасовкой на Энфилде, сыграли нормально.
Михалыч 75
Михалыч 75
   807 / 998
вчера в 17:32
чего Валера курит ? Он реально надеялся на 1-е место в группе ? У него спартаковский синдром
FRZZ
FRZZ ответил ALBA BARCELONA 21
   707 / 998
вчера в 17:30
Рейн разбирается лучше чем ты.Пишешь,что бельгийцы в каких клубах играют и наши в каких,могли бы играть,как бельгийцы,тогда играли бы,в клубах,где играют бельгийцы.Лучшего игрока России Дзюбу не хотят видит и аутсайдеры Испании,Англии,Франции итд.
Нет, российские футболисты не могли бы играть как бельгийцы, потому, что школа, мастерство, подготовленность, и самое главное МЕНТАЛИТЕТ разные!
RIR68
RIR68
   154 / 998
вчера в 17:28
позор был Ливерпуле!!!
13 RUS
13 RUS
   191 / 998
вчера в 16:38
Стыдно за усатого тренеришку
Гавроша
Гавроша ответил Comench
   28 / 998
вчера в 16:13
Хочет показаться компетентным.
Я хочу, чтобы рейнгольд был компетентным, любому из игроков нынешней сборной он в подметки не годится.

Был запасным спартака, в сборную не вызывался, а корчит из себя будто трехкратный чемпион мира.
Comench
Comench ответил Гавроша
   76 / 998
вчера в 16:11
Почему рейнгольд рассуждает о сборной, будто он сам там играл. Такого не было, и сборная не его уровень, ему не дано понять.
Хочет показаться компетентным.
Garrincha58
Garrincha58
   531 / 998
вчера в 16:02
а зачем вообще футбол на Первом на хрена создали Матч ТВ а теперь ещё какой то Матч страна что ли они там бабло отмывают зарплаты себе аховые устраивают а комментировать вообще не умеют я уже несколько лет смотрю наш футбол без звука потому что без матершины смотреть и слушать наших горе-комментаторов не возможно да ещё их по двое или трое лясы точат
ALIEV AA
ALIEV AA
   480 / 998
вчера в 15:33
А он прав, ни одного момента не создали. Даже полумомента.
Букмекер920
Букмекер920
вчера в 15:02
Рейнгольд старый моросяга, постоянно чем-то недоволен, а вечером у подъезда обсуждает наркоманов и проституток.
Гавроша
Гавроша
   28 / 998
вчера в 14:50
Почему рейнгольд рассуждает о сборной, будто он сам там играл. Такого не было, и сборная не его уровень, ему не дано понять.
vovinho11
vovinho11
   293 / 998
вчера в 14:06
Хорош публиковать деда, надоел уже
Adonius
Adonius
   262 / 998
вчера в 13:42
Это же безобразие! Может, я в футболе ничего не понимаю, но это был просто позор!
Какая классика!!!!!
Багров-брат
Багров-брат
   93 / 998
вчера в 13:16
Валериана опять не похмелили...))) Не заботятся спартачи о своём ветеране...)))
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   103 / 998
вчера в 12:44
Рейнгольд с горя опять в ауте оплеванный.
firewing
firewing
   977 / 998
вчера в 12:38
Футбол сборной - лакмусовая бумажка состояния дел во всех сферах деятельности страны без исключения.
Великолепный
Великолепный
   41 / 998
вчера в 12:23
Опять расстроили деда
То его пищевик огорчает
в еврокубках, теперь и сборная
Рейнгольду можно свой текст с возмущениями
Не менять, он одинаковый что для пищевика
что для сборной
anfield1984
anfield1984
   192 / 998
вчера в 12:20
Лайк, если хотите чтоб следующий матч с Казахстаном комментировали Соловьев и Киселев!)
anfield1984
anfield1984 ответил Dinamo
   192 / 998
вчера в 12:19
Нечаянно на жалобу ткнул, сорри.
anfield1984
anfield1984 ответил Морозовский
   192 / 998
вчера в 12:17
Божественно)))
anfield1984
anfield1984 ответил Betman
   192 / 998
вчера в 12:16
Они в перерыве читали по бумажке о том, что происходило на поле, причем бумажку писали с момента забитого пенальти и до конца рекламы. По негласным правилам первый тайм резюмируют сразу после свистка, а не после рекламных блоков и тп
Vave666
Vave666
   555 / 998
вчера в 12:11
Из сборной можно отметить только Джикию и Ахметова! У остальных не заметил рвения и игры! Жирков, Гилерме -Зачем??? Набабкина видел только когда он указания раздавал партнёрам, в то время как самого на попу сажали! Вроде у ребят это основной вид деятельности, но какого уровня все, это беда!
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 998
вчера в 12:10
комментаторов я давно задвинул,потому и эксперт
kolpankolpan
kolpankolpan
   152 / 998
вчера в 12:09
Рейнгольд , мне за сборную давно не стыдно, я смотрю ее с откровением.А по поводу контроля мЯча так есть специальность --контролер.Как бы там пе.дунки -Газики не говорили что не знают игрока по имени плеймейкер, по сути отсутствие Дзагоева который немножко может, полностью парализовало подкорку команды.Отсутствие мозга знаете-ли большой убыток.Может для Газика конечно это и не беда.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100