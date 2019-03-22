Рейнгольд - о матче сборной России: «Это был просто позор!»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал итоги игры отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Бельгии и России (3:1).

Хотел бы начать с комментаторов встречи: это просто безобразие! Кто доверил им микрофон, никак не могу понять, они ведь абсолютно не разбираются в футболе. Или они считают, что российский народ в футболе вообще не разбирается? Они находили в игре сборной какой-то позитив, хвалили Дзюбу...

Наши футболисты не смогли создать ни одного толкового момента своими силами, ни одного! Я сейчас не про реализацию, а про создание хотя бы какого-то момента у ворот бельгийцев. И это позитив что ли?! Я сидел в первом тайме и думал: «Сколько бельгийцы нам забьют?» Потому что я не увидел в игре россиян никакой идеи, никакой мысли, никакой дисциплины... ничего, кроме старания, не было!

А второй тайм провалили полностью, игра шла в одни ворота. Понимающие в футболе люди зададут вопрос игрокам: «Вы в Бельгию зачем приехали вообще?» Ни одного момента ведь не создали! И если ошибку Куртуа считать за созданный командой момент... ну, ребята, тогда тут комментировать нечего.

В целом сборная подошла к важнейшей игре в таком плохом состоянии, что становится стыдно за отечественный футбол. Да, мы уступаем бельгийцам в классе, но неужели настолько сильно, что даже ни одного момента сами создать не смогли?! Ну хотя бы к штрафной чужой можно подойти! Это же безобразие! Может, я в футболе ничего не понимаю, но это был просто позор! Мы-то тут думаем, что выходить на Евро нужно с первого места и мы будем за него бороться, но как с таким футболом занимать первое место... ничего в игре нашей сборной нет. О каком позитиве говорили комментаторы матча?