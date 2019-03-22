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Бубнов: «Я посмотрел матч Казахстана, их нужно побеждать»

вчера, 10:28
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 17:00 Не начался

Футбольный эксперт Александр Бубнов уверен, что сборная России должна побеждать Казахстан во втором матче отбора к Евро-2020. 

Накануне Казахстан уверенно разобрался с Шотландией (3:0).

Я посмотрел матч Казахстана с Шотландией и считаю, мы должны побеждать в следующем матче. По большому счету хозяева играли «вторым номером» и реализовали все моменты, которые имели. Шотландцы же не оказывали того давления, на которое способна сборная России. Наша команда обязана реализовать преимущество в мастерстве, и тогда с турнирной точки зрения все будет нормально. 

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz
   31 / 998
вчера в 20:16
А матч с Россией смотрел?
Bavaria_M
Bavaria_M
   455 / 998
вчера в 17:42
он еще живой?
про бельгию так же орали в итоге что?
или все еще живут грезами от купленого чм?
Bavaria_M
Bavaria_M ответил Великолепный
   455 / 998
вчера в 17:41
Если не обыгрывать сборную Казахстана то о евро 2020 можно и не мечтать 1/4 финала чемпионата мира так и останется самым ярким воспоминанием последних достижений нашей сборной
так то чм купили вот и разница.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Виталий Козлов
   220 / 998
вчера в 14:37
Всем привет,если честно,хотелось бы что бы,Казахстан занял 2 место,Россия на 1,ну а Бельгия что бы на 3 месте куковала,там им самое место-выскочки,сам я с Казахстана
Заметно, что ты " с Казахстана".
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   190 / 998
вчера в 13:16
Всем привет,если честно,хотелось бы что бы,Казахстан занял 2 место,Россия на 1,ну а Бельгия что бы на 3 месте куковала,там им самое место-выскочки,сам я с Казахстана
Великолепный
Великолепный
   41 / 998
вчера в 12:49
Если не обыгрывать сборную Казахстана
то о евро 2020 можно и не мечтать
1/4 финала чемпионата мира
так и останется самым ярким
воспоминанием последних достижений
нашей сборной
Denkuz
Denkuz
   31 / 998
вчера в 12:43
Пустобрехи тарасовские надоели.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   283 / 998
вчера в 12:02
обязана не означает что сможет
galem72
galem72
   210 / 998
вчера в 11:58
"...я посмотрел матч Казахстана с Шотландией и считаю, мы должны побеждать в следующем матче..."

Ну всё, Сашка подписал казахам приговор! Видимо, матч с Бельгией он не смотрел, поэтому и проиграли. ))
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 998
вчера в 11:50
Они тоже посмотрели матч с Бельгией.
papic337
papic337 ответил cska plus
   119 / 998
вчера в 11:33
В принципе Казахстан дал нам первый шанс разобравшись с шотландцами и поэтому бубень прав, что нам нужно побеждать сб. Казахстана.
У этих пешеходов побеждалка ещё не выросла.
papic337
papic337
   119 / 998
вчера в 11:32
Кто будет побеждать казахов? Дзюба, Набабкин и иже с ними? Нашему бы теляти да волка бы съесть.
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
   335 / 998
вчера в 11:30
Буба прав, надо убивать, тут без вариантов
Doktor S
Doktor S
   140 / 998
вчера в 11:22
Не нужно слушать ботов спартака.
PITER_1
PITER_1
   598 / 998
вчера в 11:09
ха-ха-ха, мы поборемся за 3-е 4-е место
kolpankolpan
kolpankolpan
   152 / 998
вчера в 11:00
Казахстан бежал, а скоты были полумертвые.Однако Казахстан дырявый по любому,правда бегают неплохо.
mondial18
mondial18
   429 / 998
вчера в 10:54
а если бы ты не смотрел ?
КЭТиК
КЭТиК
   151 / 998
вчера в 10:49
Как-то уверенности уже нет.
Знатог
Знатог
   181 / 998
вчера в 10:47
Аршавина поставим, он спец.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   352 / 998
вчера в 10:45
Не к добру Бубнов выполз.
STVA 1
STVA 1
   72 / 998
вчера в 10:36
Казахстан думаю против .Надо будет постараться.
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 10:33
В принципе Казахстан дал нам первый шанс разобравшись с шотландцами и поэтому бубень прав, что нам нужно побеждать сб. Казахстана.
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