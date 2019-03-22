Бубнов: «Я посмотрел матч Казахстана, их нужно побеждать»

Футбольный эксперт Александр Бубнов уверен, что сборная России должна побеждать Казахстан во втором матче отбора к Евро-2020.

Накануне Казахстан уверенно разобрался с Шотландией (3:0).

Я посмотрел матч Казахстана с Шотландией и считаю, мы должны побеждать в следующем матче. По большому счету хозяева играли «вторым номером» и реализовали все моменты, которые имели. Шотландцы же не оказывали того давления, на которое способна сборная России. Наша команда обязана реализовать преимущество в мастерстве, и тогда с турнирной точки зрения все будет нормально.