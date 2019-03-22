Бубнов: «Я посмотрел матч Казахстана, их нужно побеждать»

Футбольный эксперт Александр Бубнов уверен, что сборная России должна побеждать Казахстан во втором матче отбора к Евро-2020.
Накануне Казахстан уверенно разобрался с Шотландией (3:0).
Я посмотрел матч Казахстана с Шотландией и считаю, мы должны побеждать в следующем матче. По большому счету хозяева играли «вторым номером» и реализовали все моменты, которые имели. Шотландцы же не оказывали того давления, на которое способна сборная России. Наша команда обязана реализовать преимущество в мастерстве, и тогда с турнирной точки зрения все будет нормально.
про бельгию так же орали в итоге что?
или все еще живут грезами от купленого чм?
про бельгию так же орали в итоге что?
или все еще живут грезами от купленого чм?
то о евро 2020 можно и не мечтать
1/4 финала чемпионата мира
так и останется самым ярким
воспоминанием последних достижений
нашей сборной
то о евро 2020 можно и не мечтать
1/4 финала чемпионата мира
так и останется самым ярким
воспоминанием последних достижений
нашей сборной
Ну всё, Сашка подписал казахам приговор! Видимо, матч с Бельгией он не смотрел, поэтому и проиграли. ))
Ну всё, Сашка подписал казахам приговор! Видимо, матч с Бельгией он не смотрел, поэтому и проиграли. ))