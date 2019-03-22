Дивеев сможет сыграть за ЦСКА в матче против «Уфы»

«Уфа» не будет препятствовать участию в матче с ЦСКА защитника «армейцев» Игоря Дивеева, права на которого принадлежат башкирскому клубу. Об этом сообщил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.
Высока вероятность, что Игорь Дивеев выйдет за ЦСКА против «Уфы». Конечно, это будет решать тренерский штаб «армейцев», но с руководством мы достигли договоренности.
Удачи ЦСКА.
Удачи ЦСКА.
Но этого не дано понять, любителям совсем запрещать или любителям нагреть карман на этом ))
Но этого не дано понять, любителям совсем запрещать или любителям нагреть карман на этом ))
Так что удачи и лёгкой победы дружескому клубу. Уфа это не пердив ростов или филиальной арсенал
Так что удачи и лёгкой победы дружескому клубу. Уфа это не пердив ростов или филиальной арсенал
А самое прикольное, что некоторые глоры соккеровские, болеющие за армейский клуб, наверняка даже в армию не ходили))) А тем кто еще комиссию проходит, нужно показать свои комментарии и их тоже комиссуют.
А самое прикольное, что некоторые глоры соккеровские, болеющие за армейский клуб, наверняка даже в армию не ходили))) А тем кто еще комиссию проходит, нужно показать свои комментарии и их тоже комиссуют.
Сергей Ткачёв (в Арсенале до 30.06.2019)
Александр Макаров (в Авангарде до 30.06.2019)
Константин Базелюк (в СКА-Хабаровске до 30.06.2019)
Астемир Гордюшенко (в Тюмени до 30.06.2019)
Тимур Жамалетдинов (в Лехе до 30.06.2019)
Хетаг Хосонов (в Тамбове до 30.06.2019)
у цска в принципе не может возникнуть такой ситуации, потому-что игроки цска годятся только для ФНЛ
Сергей Ткачёв (в Арсенале до 30.06.2019)
Александр Макаров (в Авангарде до 30.06.2019)
Константин Базелюк (в СКА-Хабаровске до 30.06.2019)
Астемир Гордюшенко (в Тюмени до 30.06.2019)
Тимур Жамалетдинов (в Лехе до 30.06.2019)
Хетаг Хосонов (в Тамбове до 30.06.2019)
у цска в принципе не может возникнуть такой ситуации, потому-что игроки цска годятся только для ФНЛ