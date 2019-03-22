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Дивеев сможет сыграть за ЦСКА в матче против «Уфы»

вчера, 12:36
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб УфаУфа31.03.2019 в 16:30 Не начался

«Уфа» не будет препятствовать участию в матче с ЦСКА защитника «армейцев» Игоря Дивеева, права на которого принадлежат башкирскому клубу. Об этом сообщил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

Высока вероятность, что Игорь Дивеев выйдет за ЦСКА против «Уфы». Конечно, это будет решать тренерский штаб «армейцев», но с руководством мы достигли договоренности.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
   58 / 998
вчера в 14:11
Вот и хорошо что нормально решается этот вопрос между двумя клубами,всё равно мы его выкупать будем.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   22 / 998
вчера в 14:04
Нормально, пусть болельщики Уфы посмотрят на игру бывшего своего игрока.
Удачи ЦСКА.
armeec_♞
armeec_♞
   510 / 998
вчера в 13:56
Нормальный подход к делу, почему и не сыграть против "своих".
Но этого не дано понять, любителям совсем запрещать или любителям нагреть карман на этом ))
Don trambon
Don trambon
   81 / 998
вчера в 13:26
Полноценный трансфер Дивеева - дело в принципе решённое, приставка арендованный - формальность. Хотя всё равно сейчас всё зависит от игрока и его выступлений.
Питермен
Питермен
   37 / 998
вчера в 13:16
Уфа Хороший клуб, очки у честных команд не забирает. Уверен, они уже готовятся к матчу с пупсиками.
Так что удачи и лёгкой победы дружескому клубу. Уфа это не пердив ростов или филиальной арсенал
Багров-брат
Багров-брат
   93 / 998
вчера в 13:13
Как оживились глоры свинобазы. Давно ни каких сериальных скандалов на тарасовской ферме?...)))
ermak6848
ermak6848
   214 / 998
вчера в 13:13
ничего не прописано в контракте - то пусть сыграет против своего клуба не возбраняется
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   107 / 998
вчера в 13:11
этой новости уже неделя
la_masia
la_masia ответил LOpp
   282 / 998
вчера в 13:11
Да игроки ЦСКа, как клуб ЦСКа, как в принципе новости ЦСКа, вообще никому не интересны.
А самое прикольное, что некоторые глоры соккеровские, болеющие за армейский клуб, наверняка даже в армию не ходили))) А тем кто еще комиссию проходит, нужно показать свои комментарии и их тоже комиссуют.
Jum13
Jum13 ответил LOpp
   12 / 998
вчера в 13:06
Игроки в аренде Сергей Ткачёв (в Арсенале до 30.06.2019) Александр Макаров (в Авангарде до 30.06.2019) Константин Базелюк (в СКА-Хабаровске до 30.06.2019) Астемир Гордюшенко (в Тюмени до 30.06.2019) Тимур Жамалетдинов (в Лехе до 30.06.2019) Хетаг Хосонов (в Тамбове до 30.06.2019) у цска в принципе не может возникнуть такой ситуации, потому-что игроки цска годятся только для ФНЛ
Эта загавар!
LOpp
LOpp ответил cska plus
   13 / 998
вчера в 12:59
Только хрющи препятствуют в таких ситуациях.
Игроки в аренде

Сергей Ткачёв (в Арсенале до 30.06.2019)
Александр Макаров (в Авангарде до 30.06.2019)
Константин Базелюк (в СКА-Хабаровске до 30.06.2019)
Астемир Гордюшенко (в Тюмени до 30.06.2019)
Тимур Жамалетдинов (в Лехе до 30.06.2019)
Хетаг Хосонов (в Тамбове до 30.06.2019)

у цска в принципе не может возникнуть такой ситуации, потому-что игроки цска годятся только для ФНЛ
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил cska plus
   276 / 998
вчера в 12:58
Только хрющи препятствуют в таких ситуациях.
Питерские тоже не брезгують... ;)
Великолепный
Великолепный ответил cska plus
   41 / 998
вчера в 12:39
У них всё по свински
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 12:37
Только хрющи препятствуют в таких ситуациях.
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