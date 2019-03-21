Черчесов из-за конфликта не вызывает игроков «Рубина» в сборную.

вчера, 11:33

Сообщается, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов вступил в конфликт с казанским «Рубином».



У специалиста возникло недопонимание с генеральным директором клуба Рустемом Саймановым. В конце января на совещании клубов РПЛ и руководства лиги Черчесов начал активно интересоваться выплатой долгов вратарю Сослану Джанаеву и защитнику Федору Кудряшову (около 60 млн на двоих). Сайманову не понравилось поведение тренера, поэтому между ними состоялся разговор на повышенных тонах.



Отмечается, что Черчесов после конфликта с Саймановым обратился с жалобой на «Рубин» к вице-премьеру правительства РФ по вопросам культуры и спорта Ольге Голодец. В ситуацию также был вовлечен министр спорта Татарстана Владимир Леонов. В связи с давлением РФС клуб быстрее обычного рассмотрел дела Кудряшова и Джанаева – «Рубин» рассчитался с футболистами в полном объеме.