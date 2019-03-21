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Черчесов из-за конфликта не вызывает игроков «Рубина» в сборную

вчера, 11:33

Сообщается, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов вступил в конфликт с казанским «Рубином».

У специалиста возникло недопонимание с генеральным директором клуба Рустемом Саймановым. В конце января на совещании клубов РПЛ и руководства лиги Черчесов начал активно интересоваться выплатой долгов вратарю Сослану Джанаеву и защитнику Федору Кудряшову (около 60 млн на двоих). Сайманову не понравилось поведение тренера, поэтому между ними состоялся разговор на повышенных тонах.

Отмечается, что Черчесов после конфликта с Саймановым обратился с жалобой на «Рубин» к вице-премьеру правительства РФ по вопросам культуры и спорта Ольге Голодец. В ситуацию также был вовлечен министр спорта Татарстана Владимир Леонов. В связи с давлением РФС клуб быстрее обычного рассмотрел дела Кудряшова и Джанаева – «Рубин» рассчитался с футболистами в полном объеме.

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Все комментарии
Sysanin101
Sysanin101
   582 / 1015
вчера в 22:05
Черчесов поступил ВЕРНО!
Имеет полное право отстаивать права игроков сборной!
Рубину надо своевременно выплачивать игрокам их деньги, а не кормить обещаниями и копить долги.
Конфликты не нужны НИКОМУ!
РФС надо держать на контроле это и заставлять клубы ВОВРЕМЯ выплачивать игрокам деньги.
Это работа РФС следить, чтобы клубы не плодили долги перед футболистами.
Надо принять закон - раз и навсегда прикрыть эту ДОЛГОВУЮ криминальную лавочку.
Пусть Дюков этим займётся, а не пивным спаиванием молодёжи!!!
Дюкову есть чем заняться, а он полез пиво рекламировать, а игроки сидят без денег.
Благодарим Станислава Черчесова за помощь игрокам сборной.
Им повезло, за них заступились, а за других некому замолвить слово в ПРАВИТЕЛЬСТВЕ и в министерстве спорта.
Дюков! ЗАСТУПИСЬ и ЗАСТАВЬ выплатить другим игрокам.
pomor45
pomor45
   188 / 1015
вчера в 21:17
Черчесов прав. Игроки под давлением судебных разбирательств не могут полностью отдаваться футболу.
Wolf77785
Wolf77785
   53 / 1015
вчера в 19:25
стыдно за спартак!
mars6791
mars6791
   472 / 1015
вчера в 19:07
Если это так , то это явно глупо из-за этого не вызывать игроков Рубина. В общем тренер сборной снова сморозил. Потому что крайние оказались игроки, которых перестали вызывать в сборную, но никак не руководство Рубина, "не вызывают наших , ну и ладненько нам то что от этого" . Да это дело и не тренера сборной вообще, короче дурдом с усами.
alexamit
alexamit
   528 / 1015
вчера в 17:35
Очередной дурдом!И в Рубине нормальных игроков по пальцам пересчитать можно,а уж во всей РФПЛ и тем более!
Faustello
Faustello
вчера в 17:23
Эх соскучился по вам ))
Да и шумиха вокруг клуба не позволяет молчать.
Короче инфы никакой нет, через все каналы пробивали внутри - стена.
Походу действительно серьёзный замут и СНГ строит бастионы внутри и выстраивает позицию для общественности - дело то не шуточное - Таракан!
(ну если серьёзно, ну кто бы сомневался что едрос усатый отстанет от своих сородичей и не станет рвать на части используя служебную должность?)
Вот имхо как показательно Коко и Пабло выпороли, так и должны Таракана посадить в бутырку!
Kresi frok
Kresi frok
   260 / 1015
вчера в 15:50
Не красит усатого фезрука не в коем мере такое поведение! Стыдно должно быть.
OLESOCC
OLESOCC ответил Степка питерский
   500 / 1015
вчера в 15:43
а у Рубина если игроки уровня сборной?
А в РПЛ есть?!.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   154 / 1015
вчера в 15:38
Чабан знает кого брать, не нужно ему советовать.
Footbolista
Footbolista ответил cska plus
   6 / 1015
вчера в 15:13
Уборщицу...
Bagula
Bagula
   330 / 1015
вчера в 14:39
Из рубина можно брать только в сборную пердива.
LOpp
LOpp ответил Scuderia Ferrari
   14 / 1015
вчера в 14:13
Перед Казанским выслуживаешься?
ты слышал такое слово - сарказм?
wingback
wingback
   367 / 1015
вчера в 13:48
Пёс любит заработок на стороне...
Заполярный
Заполярный
   112 / 1015
вчера в 13:42
КОНЕБОМЖАМ ТРУДНО ПОНЯТЬ ПОСТУПОК ЧЕРЧЕСОВА. У НИХ ПОРЯДОЧНОСТЬ НЕ В ЧЕСТИ
311
311
   41 / 1015
вчера в 13:39
Пока не наедут сверху, можно не платить зарплату!)
alexando1974
alexando1974
   857 / 1015
вчера в 13:37
кто и кому что должен не его дело нех лезть! у тебя есть сборная занемайся а рубин не твой огород впрочем как и остальные клубы рпл!
Caniggia
Caniggia
   29 / 1015
вчера в 13:36
Странная причина не вызова рубиновых в сборную! А футболисты то здесь при чем?
FROBI
FROBI
   55 / 1015
вчера в 13:32
Саламыч в коллекторы пошел?
Ну мало ли со сборной не заладится, а тут перспективная хлебная профессия )
pavkur
pavkur
   26 / 1015
вчера в 13:30
Если уже из рубина вызывать в сборную, то грош ей цена.
Байкал-38
Байкал-38
   109 / 1015
вчера в 13:08
А кого там вызывать то, что за бред? Сайманчик опять какую то аферу замутил видать. Скоро опять посадят однако, с барыгой вместе на пару.
Питермен
Питермен
   42 / 1015
вчера в 13:07
Стыдно за рубин пора в пердив. Если уже даже физрука тарасовского довели
ДАША Д
ДАША Д
   192 / 1015
вчера в 13:04
Спасибо Стасу - помог.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 1015
вчера в 12:57
Мда, ещё один привет Колясику от 10кратного чемпиона =) Тренер Рубина жаловался на спартак, Черчесов (которого многие называют усачом-спартачом) не вызывает Казань в сборную. Опять отмазывать федунятник будем?))))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил LOpp
   4 / 1015
вчера в 12:56
Перед Казанским выслуживаешься?
ALIEV AA
ALIEV AA ответил Ruslik1982
   516 / 1015
вчера в 12:44
Как эт никого, а как же надежда всей сборной в защите в лице Джикии?
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 12:41
Хоть усач и спартак но он правильно построил туркменский проект.
zamsb
zamsb
   653 / 1015
вчера в 12:38
Черчесов из-за конфликта не вызывает игроков «Рубина» в сборную.
".... А ты не путай свою личную шерсть с государственной....".
cska plus
cska plus
   7 / 1015
вчера в 12:37
А кого из Рубина можно пригласить.
Garrincha58
Garrincha58
   495 / 1015
вчера в 12:33
что то он много на себя берёт и пусть не лезет в клубные дела посмотрим как он из сборной сам скоро вылетит
mangoх12
mangoх12
   20 / 1015
вчера в 12:23
За своего сосланчика вписался , вообще то это не его дело, тем более джанаев не в сборной
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