Черчесов из-за конфликта не вызывает игроков «Рубина» в сборную.

Сообщается, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов вступил в конфликт с казанским «Рубином».
У специалиста возникло недопонимание с генеральным директором клуба Рустемом Саймановым. В конце января на совещании клубов РПЛ и руководства лиги Черчесов начал активно интересоваться выплатой долгов вратарю Сослану Джанаеву и защитнику Федору Кудряшову (около 60 млн на двоих). Сайманову не понравилось поведение тренера, поэтому между ними состоялся разговор на повышенных тонах.
Отмечается, что Черчесов после конфликта с Саймановым обратился с жалобой на «Рубин» к вице-премьеру правительства РФ по вопросам культуры и спорта Ольге Голодец. В ситуацию также был вовлечен министр спорта Татарстана Владимир Леонов. В связи с давлением РФС клуб быстрее обычного рассмотрел дела Кудряшова и Джанаева – «Рубин» рассчитался с футболистами в полном объеме.
Имеет полное право отстаивать права игроков сборной!
Рубину надо своевременно выплачивать игрокам их деньги, а не кормить обещаниями и копить долги.
Конфликты не нужны НИКОМУ!
РФС надо держать на контроле это и заставлять клубы ВОВРЕМЯ выплачивать игрокам деньги.
Это работа РФС следить, чтобы клубы не плодили долги перед футболистами.
Надо принять закон - раз и навсегда прикрыть эту ДОЛГОВУЮ криминальную лавочку.
Пусть Дюков этим займётся, а не пивным спаиванием молодёжи!!!
Дюкову есть чем заняться, а он полез пиво рекламировать, а игроки сидят без денег.
Благодарим Станислава Черчесова за помощь игрокам сборной.
Им повезло, за них заступились, а за других некому замолвить слово в ПРАВИТЕЛЬСТВЕ и в министерстве спорта.
Дюков! ЗАСТУПИСЬ и ЗАСТАВЬ выплатить другим игрокам.
Имеет полное право отстаивать права игроков сборной!
Рубину надо своевременно выплачивать игрокам их деньги, а не кормить обещаниями и копить долги.
Конфликты не нужны НИКОМУ!
РФС надо держать на контроле это и заставлять клубы ВОВРЕМЯ выплачивать игрокам деньги.
Это работа РФС следить, чтобы клубы не плодили долги перед футболистами.
Надо принять закон - раз и навсегда прикрыть эту ДОЛГОВУЮ криминальную лавочку.
Пусть Дюков этим займётся, а не пивным спаиванием молодёжи!!!
Дюкову есть чем заняться, а он полез пиво рекламировать, а игроки сидят без денег.
Благодарим Станислава Черчесова за помощь игрокам сборной.
Им повезло, за них заступились, а за других некому замолвить слово в ПРАВИТЕЛЬСТВЕ и в министерстве спорта.
Дюков! ЗАСТУПИСЬ и ЗАСТАВЬ выплатить другим игрокам.
Да и шумиха вокруг клуба не позволяет молчать.
Короче инфы никакой нет, через все каналы пробивали внутри - стена.
Походу действительно серьёзный замут и СНГ строит бастионы внутри и выстраивает позицию для общественности - дело то не шуточное - Таракан!
(ну если серьёзно, ну кто бы сомневался что едрос усатый отстанет от своих сородичей и не станет рвать на части используя служебную должность?)
Вот имхо как показательно Коко и Пабло выпороли, так и должны Таракана посадить в бутырку!
Да и шумиха вокруг клуба не позволяет молчать.
Короче инфы никакой нет, через все каналы пробивали внутри - стена.
Походу действительно серьёзный замут и СНГ строит бастионы внутри и выстраивает позицию для общественности - дело то не шуточное - Таракан!
(ну если серьёзно, ну кто бы сомневался что едрос усатый отстанет от своих сородичей и не станет рвать на части используя служебную должность?)
Вот имхо как показательно Коко и Пабло выпороли, так и должны Таракана посадить в бутырку!
Ну мало ли со сборной не заладится, а тут перспективная хлебная профессия )
Ну мало ли со сборной не заладится, а тут перспективная хлебная профессия )
".... А ты не путай свою личную шерсть с государственной....".
".... А ты не путай свою личную шерсть с государственной....".