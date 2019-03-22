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Зинченко: «Если Силва попытается меня обыграть - приедет в Англию без ног»

вчера, 15:45
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 0Логотип футбольный клуб УкраинаУкраинаМатч завершен

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что в преддверии матча с Португалией переписывался со своим одноклубником по «Манчестер Сити» Бернарду Силвой.

Он написал мне: «Скажи, что ты играешь слева в защите. Я хочу тебя проверить».

Я предупредил его еще в Англии, если он попытается меня обыграть – приедет в Манчестер без ног.

Накануне Зинченко также отметил хорошую форму Силвы на данный момент. 

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Все комментарии
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   126 / 998
вчера в 22:27
Ему Пеп сам ноги вырвет тогда
112910415
112910415
   106 / 998
вчера в 21:34
и это правильный настрой
Erlov
Erlov
   265 / 998
вчера в 21:13
Такое можно писать только без головы.
Atababaýew Agajan
Atababaýew Agajan
вчера в 20:27
Трешток в фудболе начелся
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   217 / 998
вчера в 19:17
Вот прикол то будет если Зинченко нанесёт травму Сильве и тот до конца сезона играть не будет.
Конечно ничего весёлого тут нет, но иногда слова и мысли материализуются.
Roman73
Roman73
   212 / 998
вчера в 19:16
Симпатичные ребята, и футболисты хорошие , креативные.
Хорошей игры и тому и другому. И командам тож.
mtv191991
mtv191991
   692 / 998
вчера в 18:10
Он же рофлит. Алло! Додики
Василий 50
Василий 50
   308 / 998
вчера в 18:04
Игра покажет все.
Erlov
Erlov
   265 / 998
вчера в 18:02
Как играет, так и хохмит.
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа
   226 / 998
вчера в 17:55
скоро в АТО отправят обоих
dzvinka
dzvinka
   78 / 998
вчера в 17:20
да эт шутки одноклубников, не более.
В России полночь
В России полночь ответил Башмакоса
   953 / 998
вчера в 17:15
Обычная шутка двух одноклубников. Не думаю что на этл надо обращать внимание.
Так то понятно что "травят" друг друга, но Саше бы язык по-придержать уж точно. Возить то его будут сегодня по полной. Возомнил себя звездой. Тот же Малиновский с Гента на порядок круче.
Башмакоса
Башмакоса
   572 / 998
вчера в 17:05
Обычная шутка двух одноклубников. Не думаю что на этл надо обращать внимание.
Конный кружок по интересам
Конный кружок по интересам
   417 / 998
вчера в 17:05
Сам без ног, да еще и одноклубнику помочь захотел.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   213 / 998
вчера в 17:00
У Зинченко мания величие плохо кончится для него
vovinho11
vovinho11
   293 / 998
вчера в 16:59
Бернарду хорош. Типичный хохолок, с длинным языком, который нужно укоротить
kotmyshka
kotmyshka
   166 / 998
вчера в 16:31
ну и шуточки...
Питермен
Питермен
   37 / 998
вчера в 16:05
Типичный майданутый
Bayern Best
Bayern Best
   84 / 998
вчера в 15:59
Дайте этого майданского "ХЛЮПИКА"на 5 минут Пепе. Думаю потом он закончит карьеру и вернется к дяде Арсену Авакову чтобы строить евроукраину.
Erlov
Erlov
   265 / 998
вчера в 15:57
Глупость то какая.
Capitan555
Capitan555
   286 / 998
вчера в 15:55
Это шутка у него такая,,,?Петросян он еще тот....
Багров-брат
Багров-брат
   93 / 998
вчера в 15:54
Красавчик! Сломай одноклубника, и папа-хозяин скажет "Спасибки"...))) Кто им там такую логику в подкастрюльник вводит?...)))
pavkur
pavkur
   29 / 998
вчера в 15:51
Разве так можно даже шутить?
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