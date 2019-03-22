Зинченко: «Если Силва попытается меня обыграть - приедет в Англию без ног»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что в преддверии матча с Португалией переписывался со своим одноклубником по «Манчестер Сити» Бернарду Силвой.
Он написал мне: «Скажи, что ты играешь слева в защите. Я хочу тебя проверить».
Я предупредил его еще в Англии, если он попытается меня обыграть – приедет в Манчестер без ног.
Накануне Зинченко также отметил хорошую форму Силвы на данный момент.
Конечно ничего весёлого тут нет, но иногда слова и мысли материализуются.
Конечно ничего весёлого тут нет, но иногда слова и мысли материализуются.
Хорошей игры и тому и другому. И командам тож.
Хорошей игры и тому и другому. И командам тож.