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Жо: «Не помню Гинера без сигары»

вчера, 10:29

Бывший игрок ЦСКА Жо рассказал о своих впечатлениях от президента клуба Евгения Гинера.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2006-го по 2008 год, после чего был продан в «Манчестер Сити».

Президент клуба всегда заботился о команде, всегда искал игроков, чтобы усилить состав. Только так можно построить стабильный клуб, лучший в России за последние 15 лет. ЦСКА выиграл множество титулов за эти годы, включая Кубок УЕФА. Есть президенты, которые вспоминают о команде время от времени, но Гинер всегда был рядом.

Президент открыл мне двери в ЦСКА, который стал моей первой командой в Европе. Он всегда любил бразильцев. Гинер говорил, что ему нравится наше отношение к жизни.

Помню нашу первую встречу. Когда я только приехал, Гинер сказал, что голова у меня на месте, несмотря на то, что я очень молод. Пожелал мне всего хорошего и сказал, что у меня будет успешная карьера.

А еще я не помню его без сигары, по-моему, он всегда ее курил.

Сейчас Жо играет в Японии. 

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Все комментарии
Doktor S
Doktor S ответил Суеверный
   104 / 979
вчера в 18:50
Сигара это просто атрибут. У хрюшек - желуди, у Динамо - жезлы ГИБДД, у ЛОКО - "ссаженная с поезда проводница"... Получается, что сигара - самый приятный вариант.
У хрюшек корыто с желудями.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Суеверный
   179 / 979
вчера в 18:07
Сигара это просто атрибут. У хрюшек - желуди, у Динамо - жезлы ГИБДД, у ЛОКО - "ссаженная с поезда проводница"... Получается, что сигара - самый приятный вариант.
Это смотря, куда он ее сует.
Суеверный
Суеверный
   322 / 979
вчера в 16:12
Сигара это просто атрибут. У хрюшек - желуди, у Динамо - жезлы ГИБДД, у ЛОКО - "ссаженная с поезда проводница"... Получается, что сигара - самый приятный вариант.
cska plus
cska plus
   5 / 979
вчера в 15:15
Никогда не слышал о федуне нечто подобное.
Kuprin
Kuprin
   227 / 979
вчера в 13:00
Парень не забывает хорошее отношение, а где то вспоминают Федуна как страшный сон
Т34
Т34
   62 / 979
вчера в 12:47
А какой мафиози без сигары? Это фирменный знак. Надо же как-то свой имидж вора в законе завуалировать.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Дед за ЦСКА
   20 / 979
вчера в 12:27
Согласен, а вот чего либо подобного от бывших легионеров СпаМа я не слышал. Ау, где они???
Там своих то вышвыривать не гнушаются , а про легов и говорить нечего.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил Leha-ha50
   33 / 979
вчера в 12:08
О ЦСКА и Гинере все бывшие хорошо отзываются - это нормально.
Согласен, а вот чего либо подобного от бывших легионеров СпаМа я не слышал.
Ау, где они???
Сетка между ног
Сетка между ног ответил Leha-ha50
   17 / 979
вчера в 11:50
Потому что иначе киллеры выехать наготове
dino-hsv
dino-hsv
   184 / 979
вчера в 11:26
ну насчет успешной карьеры слукавил немножко)
galem72
galem72
   213 / 979
вчера в 11:15
Такой дон гинер с конюшни! ))
Великолепный
Великолепный
   83 / 979
вчера в 10:42
Жо:"ЦСКА всегда выигрывал трофеи, не помню Федуна с трофеем"
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   41 / 979
вчера в 10:39
Гинер с сигарой, Федун с бананом!
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 979
вчера в 10:35
О ЦСКА и Гинере все бывшие хорошо отзываются - это нормально.
Colchoneros
Colchoneros
   143 / 979
вчера в 10:33
Жо: «Не помню Гинера без пальца!
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