Жо: «Не помню Гинера без сигары»

Бывший игрок ЦСКА Жо рассказал о своих впечатлениях от президента клуба Евгения Гинера.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2006-го по 2008 год, после чего был продан в «Манчестер Сити».

Президент клуба всегда заботился о команде, всегда искал игроков, чтобы усилить состав. Только так можно построить стабильный клуб, лучший в России за последние 15 лет. ЦСКА выиграл множество титулов за эти годы, включая Кубок УЕФА . Есть президенты, которые вспоминают о команде время от времени, но Гинер всегда был рядом.

Президент открыл мне двери в ЦСКА , который стал моей первой командой в Европе. Он всегда любил бразильцев. Гинер говорил, что ему нравится наше отношение к жизни.

Помню нашу первую встречу. Когда я только приехал, Гинер сказал, что голова у меня на месте, несмотря на то, что я очень молод. Пожелал мне всего хорошего и сказал, что у меня будет успешная карьера.

А еще я не помню его без сигары, по-моему, он всегда ее курил.