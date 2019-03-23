Жо: «Не помню Гинера без сигары»

Бывший игрок ЦСКА Жо рассказал о своих впечатлениях от президента клуба Евгения Гинера.
Бразилец выступал за ЦСКА с 2006-го по 2008 год, после чего был продан в «Манчестер Сити».
Президент клуба всегда заботился о команде, всегда искал игроков, чтобы усилить состав. Только так можно построить стабильный клуб, лучший в России за последние 15 лет. ЦСКА выиграл множество титулов за эти годы, включая Кубок УЕФА. Есть президенты, которые вспоминают о команде время от времени, но Гинер всегда был рядом.
Президент открыл мне двери в ЦСКА, который стал моей первой командой в Европе. Он всегда любил бразильцев. Гинер говорил, что ему нравится наше отношение к жизни.
Помню нашу первую встречу. Когда я только приехал, Гинер сказал, что голова у меня на месте, несмотря на то, что я очень молод. Пожелал мне всего хорошего и сказал, что у меня будет успешная карьера.
А еще я не помню его без сигары, по-моему, он всегда ее курил.
Сейчас Жо играет в Японии.
Ау, где они???
Ау, где они???