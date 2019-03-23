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Дюгарри - о Люка Эрнандесе: «Чего ждет ПСЖ?»

вчера, 16:54

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри не понимает, почему ПСЖ не интересуется защитником «Атлетико» Люка Эрнандесом, которого очень хочет приобрести «Бавария».

Когда я увидел новости о Эрнандесе, то спросил у себя: «Чем занимается ПСЖ

Именно такой игрок и нужен парижанам. Он может играть слева, он может играть в центре обороны, он очень психологически устойчив. В конце концов, он француз. Чего они ждут?

Мы должны увидеть Люка в ПСЖ. Это будущее мирового футбола, вы должны его подписать.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   473 / 979
вчера в 23:25
ну если верить журналюгам то Люк уже в Баварии,
а летом уже после открытия ТО будет офицалка
так что псж в пролете как фанера над парижем)
Neymar 10
Neymar 10
   335 / 979
вчера в 22:20
летом весь трансферный рынок захватим . потерпите
Пусик тарасовский
Пусик тарасовский
   88 / 979
вчера в 19:53
В ПСЖ не понятно чем интересуются.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   191 / 979
вчера в 18:56
Дюгари прав
grisser
grisser
   67 / 979
вчера в 18:04
ПСЖ потерял доверие.
Брулин
Брулин
   22 / 979
вчера в 17:34
С учетом их возможностей, я бы думал про Сауля, Коке, Хаверца, Невеша, Аллана, Торрейру - классических полузащитников, которые хороши и впереди, и сзади.
STVA 1
STVA 1
   71 / 979
вчера в 17:34
А нужен ли самому Люка ПСЖ?Спросили его!?
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