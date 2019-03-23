Дюгарри - о Люка Эрнандесе: «Чего ждет ПСЖ?»

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри не понимает, почему ПСЖ не интересуется защитником «Атлетико» Люка Эрнандесом, которого очень хочет приобрести «Бавария».

Когда я увидел новости о Эрнандесе, то спросил у себя: «Чем занимается ПСЖ ?»

Именно такой игрок и нужен парижанам. Он может играть слева, он может играть в центре обороны, он очень психологически устойчив. В конце концов, он француз. Чего они ждут?