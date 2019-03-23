Дюгарри - о Люка Эрнандесе: «Чего ждет ПСЖ?»

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри не понимает, почему ПСЖ не интересуется защитником «Атлетико» Люка Эрнандесом, которого очень хочет приобрести «Бавария».
Когда я увидел новости о Эрнандесе, то спросил у себя: «Чем занимается ПСЖ?»
Именно такой игрок и нужен парижанам. Он может играть слева, он может играть в центре обороны, он очень психологически устойчив. В конце концов, он француз. Чего они ждут?
Мы должны увидеть Люка в ПСЖ. Это будущее мирового футбола, вы должны его подписать.
а летом уже после открытия ТО будет офицалка
так что псж в пролете как фанера над парижем)
а летом уже после открытия ТО будет офицалка
так что псж в пролете как фанера над парижем)