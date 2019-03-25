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Ковтун: «У Черчесова большой выбор защитников»

вчера, 09:16
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший игрок «Спартака» Юрий Ковтун оценил игру защитников сборной России в стартовых поединках отбора Евро-2020.

Может, еще кто-то проявит себя в чемпионате? Хотя, дай бог, чтобы все те игроки, которые сейчас находятся в обойме сборной, были здоровы. Мы можем играть со схемой в три центральных с двумя крайними, а можем действовать в четыре защитника. В зависимости от соперника. В моем понимании схема с четырьмя защитниками больше результата приносит. Некорректно называть по персоналиям, но важно, что на каждую позицию есть по два игрока. Можно ведь выбрать и Жиркова, и Щенникова, и Набабкина на одну и ту же позицию (левого защитника), хотя Набабкин может и центрального сыграть при трех центральных. Всё зависит от выбора тактической схемы. Конечно, оптимально, когда защитник в сборной играет на своей позиции. Как это было продемонстрировано в Казахстане. Если говорить о центральной зоне обороны, то надо помнить еще и о Кутепове. Когда все будут здоровы, у Черчесова будет приятная головная боль при выборе защитников.

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Все комментарии
Denkuz
Denkuz
   56 / 851
вчера в 20:14
Толку от них, все бревна.
Aчиститель
Aчиститель ответил LOpp
   138 / 851
вчера в 18:09
Степка, нужно еще больше раз написать мне про Украину!
У вас на украине что поддерживать некого, если вы позорный спартак предпочли борьбе за незалежность.
LOpp
LOpp ответил Aчиститель
   12 / 851
вчера в 14:59
Нужно на украине нанять, как спартак там нанимает болельщиков, типа Loppа.
Степка, нужно еще больше раз написать мне про Украину!
Aчиститель
Aчиститель ответил LOpp
   138 / 851
вчера в 13:46
У Черчесова большой выбор плохих защитников.
Нужно на украине нанять, как спартак там нанимает болельщиков, типа Loppа.
kotmyshka
kotmyshka
   106 / 851
вчера в 11:41
Вот и думай, кого же выбрать... Куда ни кинь, всюду клин...
Морозовский
Морозовский
   6 / 851
вчера в 09:57
Черчесов на любого защитника пальцем тыкнет - страна тут же выдаст паспорт!
LOpp
LOpp ответил vinyardrip
   12 / 851
вчера в 09:54
Васин?
vinyardrip
vinyardrip ответил LOpp
   428 / 851
вчера в 09:49
У Черчесова большой выбор плохих защитников.
Плохой к счастью травмирован
КЭТиК
КЭТиК
   182 / 851
вчера в 09:35
Соперник просто ничего не показал.
LOpp
LOpp
   12 / 851
вчера в 09:27
У Черчесова большой выбор плохих защитников.
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