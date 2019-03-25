Ковтун: «У Черчесова большой выбор защитников»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Ковтун оценил игру защитников сборной России в стартовых поединках отбора Евро-2020.

Может, еще кто-то проявит себя в чемпионате? Хотя, дай бог, чтобы все те игроки, которые сейчас находятся в обойме сборной, были здоровы. Мы можем играть со схемой в три центральных с двумя крайними, а можем действовать в четыре защитника. В зависимости от соперника. В моем понимании схема с четырьмя защитниками больше результата приносит. Некорректно называть по персоналиям, но важно, что на каждую позицию есть по два игрока. Можно ведь выбрать и Жиркова, и Щенникова, и Набабкина на одну и ту же позицию (левого защитника), хотя Набабкин может и центрального сыграть при трех центральных. Всё зависит от выбора тактической схемы. Конечно, оптимально, когда защитник в сборной играет на своей позиции. Как это было продемонстрировано в Казахстане. Если говорить о центральной зоне обороны, то надо помнить еще и о Кутепове. Когда все будут здоровы, у Черчесова будет приятная головная боль при выборе защитников.