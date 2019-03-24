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Бышовец: «Черышеву не хватало уверенности»

вчера, 22:39
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 4Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец похвалил полузащитника команды Дениса Черышева после матча против команды Казахстана в рамках отбора Евро-2020.

Черышев - джокер сегодняшней сборной России, что подтверждается забитыми мячами, а начало этому было положено еще на чемпионате мира. К нему пришла уверенность, у него всегда были хорошие физические качества, немного не хватало уверенности, но в завершающей стадии у него, определенно, хорошая школа. Он очень хорошо чувствует свою позицию, что позволяет ему, неожиданно смещаться в наиболее опасные зоны, успешно завершать атаки.

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Все комментарии
mondial18
mondial18
   229 / 906
сегодня в 03:13
на своем месте
EAGuar As
EAGuar As
   37 / 906
сегодня в 00:38
Голы нормально забивает .
Erlov
Erlov
   123 / 906
вчера в 23:21
С чего бы это?
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