Бышовец: «Черышеву не хватало уверенности»

Бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец похвалил полузащитника команды Дениса Черышева после матча против команды Казахстана в рамках отбора Евро-2020.

Черышев - джокер сегодняшней сборной России, что подтверждается забитыми мячами, а начало этому было положено еще на чемпионате мира. К нему пришла уверенность, у него всегда были хорошие физические качества, немного не хватало уверенности, но в завершающей стадии у него, определенно, хорошая школа. Он очень хорошо чувствует свою позицию, что позволяет ему, неожиданно смещаться в наиболее опасные зоны, успешно завершать атаки.