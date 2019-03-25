Ковтун: «Потеря очков в Брюсселе была почти неизбежной»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Ковтун прокомментировал игру сборной России в стартовых матчах отбора Евро-2020.

Изначально было известно: с бельгийцами придется очень трудно. Потеря очков в Брюсселе была почти неизбежной. Хотя вопросы к игре появились и в процессе матча, и по окончании встречи. После стартового поражения в Казахстане не то что не было права на ошибку - просто необходимо требовалось брать очки. Наша сборная все-таки уровнем повыше воскресного соперника. Да, казахи обыграли шотландцев, после этого проводили с нами домашний матч, но тут надо было подвести правильно команду к игре, что Черчесову сделать удалось. Он направил футболистов нужным образом, помог им понять, что здесь нельзя уступить. Казахи проявили себя неуступчивой командой, особенно это касается единоборств. Но наши также были здорово настроены, сконцентрированы во всех линиях. Качественно были реализованы созданные голевые моменты - отсюда забитые мячи.