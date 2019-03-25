Ковтун: «Выбор в пользу Гильерме выглядит предпочтительным»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун похвалил голкипера «Локомотива» Гильерме после матча против команды Казахстана в рамках отбора Евро-2020.
Сложно давать советы вратарям. Футболист должен за клуб играть постоянно и качественно. Тогда появляется уверенность. Понятно, что без ошибок никто не играет, но пока выбор в пользу Гильерме выглядит предпочтительным. Надо понимать, что есть такие футболисты, которые удачно играют за клуб, но, попадая в сборную, испытывают сложности - им не удается там проявить себя. Сейчас у Черчесова и на вратарской позиции есть выбор, но Гильерме отдали предпочтение по той причине, что в играх за клуб он выглядит увереннее, чем другие кандидаты.
Короче хороший кипер...
Короче хороший кипер...
P.S. Был бы тренером в сборной, Гильерме бы не вызывал, чтобы не создавать прецедент. Но раз уж вовсю "идет такая пляска" и играют новые граждане страны, вижу, что бразилец не хуже остальных кандидатов по уровню. А потому среди прочих равных, он единственный может контактировать с неговорящим по-русски Марио Фернандесом, подсказывать и переводить армейцу
P.S. Был бы тренером в сборной, Гильерме бы не вызывал, чтобы не создавать прецедент. Но раз уж вовсю "идет такая пляска" и играют новые граждане страны, вижу, что бразилец не хуже остальных кандидатов по уровню. А потому среди прочих равных, он единственный может контактировать с неговорящим по-русски Марио Фернандесом, подсказывать и переводить армейцу