Ковтун: «Выбор в пользу Гильерме выглядит предпочтительным»

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун похвалил голкипера «Локомотива» Гильерме после матча против команды Казахстана в рамках отбора Евро-2020.

Сложно давать советы вратарям. Футболист должен за клуб играть постоянно и качественно. Тогда появляется уверенность. Понятно, что без ошибок никто не играет, но пока выбор в пользу Гильерме выглядит предпочтительным. Надо понимать, что есть такие футболисты, которые удачно играют за клуб, но, попадая в сборную, испытывают сложности - им не удается там проявить себя. Сейчас у Черчесова и на вратарской позиции есть выбор, но Гильерме отдали предпочтение по той причине, что в играх за клуб он выглядит увереннее, чем другие кандидаты.