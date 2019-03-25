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Ковтун: «Выбор в пользу Гильерме выглядит предпочтительным»

вчера, 08:59

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун похвалил голкипера «Локомотива» Гильерме после матча против команды Казахстана в рамках отбора Евро-2020.

Сложно давать советы вратарям. Футболист должен за клуб играть постоянно и качественно. Тогда появляется уверенность. Понятно, что без ошибок никто не играет, но пока выбор в пользу Гильерме выглядит предпочтительным. Надо понимать, что есть такие футболисты, которые удачно играют за клуб, но, попадая в сборную, испытывают сложности - им не удается там проявить себя. Сейчас у Черчесова и на вратарской позиции есть выбор, но Гильерме отдали предпочтение по той причине, что в играх за клуб он выглядит увереннее, чем другие кандидаты.

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Все комментарии
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед ответил Leha-ha50
   29 / 851
вчера в 19:24
Лучше Гильерме, чем "агент 07" !!!
Пусть в тарасовке веселит.
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
   352 / 851
вчера в 15:27
Гильерме отдали предпочтение по той причине, что он напоминает Акинфеева. Может совершить легендарную ошибку, как и спасти ворота в невозможной ситуации.
beefs
beefs
   99 / 851
вчера в 14:27
Нормальный вратарь, но можно было найти своего...
Leha-ha50
Leha-ha50
   22 / 851
вчера в 13:34
Лучше Гильерме, чем "агент 07" !!!
Юрниекс
Юрниекс
   95 / 851
вчера в 13:08
Ха- ха- ха!Посмотрите голосование! Свиньи предлагают....селихова!!!!! Да нет крючкохвостые, семерочка,пусть будет вашим,клубным результатом.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 851
вчера в 11:33
Согласен..неплохо играет...стоит...выкидывает...выбивает...отбивает...ловит...кричит...
Короче хороший кипер...
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Аксинья
   185 / 851
вчера в 11:29
зато на выходах косячит исправно
Sadjon
Sadjon
   721 / 851
вчера в 11:22
Удачи Гильерме, сборной России нужен сильный вратарь.....
Аксинья
Аксинья
   28 / 851
вчера в 11:00
Гилерме не пропускает ни промеж ног ни промеж ушей...Стабильность признак мастерства...
Великолепный
Великолепный
   71 / 851
вчера в 10:44
Нет пока достойной замены Акинфееву в нашей сборной!
амурец
амурец ответил Kresi frok
   135 / 851
вчера в 10:38
И кто?
Kresi frok
Kresi frok
   234 / 851
вчера в 10:13
Абсурд! Нормальные и руские варотчики есть, смыс ставить брозилеца?
Палыч82
Палыч82 ответил yrasikos22
   225 / 851
вчера в 10:01
В мАТЧЕ с Бельгией Гильерме уже показал свой низкий уровень,если его и выпускать то только в матче с аутсайдерами, или вообще убрать с команды так как есть много вратарей гораздо выше классом,тот же Селихов к примеру.
С Бельгией,))) Почему не с Сан-Марино?)) Расстреливали наши ворота вполне с убойных позиций бельгийцы, вряд ли кто там спас бы.
P.S. Был бы тренером в сборной, Гильерме бы не вызывал, чтобы не создавать прецедент. Но раз уж вовсю "идет такая пляска" и играют новые граждане страны, вижу, что бразилец не хуже остальных кандидатов по уровню. А потому среди прочих равных, он единственный может контактировать с неговорящим по-русски Марио Фернандесом, подсказывать и переводить армейцу
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   272 / 851
вчера в 09:56
Смешно приводить в пример матч со сб. Казахстана. Гильерме ничем не лучше и не хуже Шунина, Лунева, Селихова. И вообще - где вы видели абсолютно надежных вратарей ? Нет таких и не будет. Даже в мировом футболе.
Ruslik1982
Ruslik1982
   58 / 851
вчера в 09:51
как выглядит этот выбор показал матч с Бельгией, а так Игорек за 20 игр в чемпионате пропустил 10, а Гильерме 20, вот и весь выбор
ДАША Д
ДАША Д
   124 / 851
вчера в 09:23
Поддержим позицию Погребняка: за сборную должны играть россияне
yrasikos22
yrasikos22
   374 / 851
вчера в 09:09
В мАТЧЕ с Бельгией Гильерме уже показал свой низкий уровень,если его и выпускать то только в матче с аутсайдерами, или вообще убрать с команды так как есть много вратарей гораздо выше классом,тот же Селихов к примеру.
kolpankolpan
kolpankolpan
   133 / 851
вчера в 09:08
Перекаченные плечи Лунева явно тянут его вниз.Результаты в воротах Зенита отрицательные.Прыжок очень плохой.Очень стал бояться за вратарскую позицию.В общем для сборной не годится, а у Зенита скоро откроется еще одна спелая вакансия.
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