ГлавнаяНовости

Мбаппе побил рекорд Бензема, сыграв к 20 годам 30 матчей за сборную

вчера, 00:13
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция4 : 0Логотип футбольный клуб ИсландияИсландияМатч завершен

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в матче против Исландии установил рекорд национальной команды, проведя 30 матчей к 20 годам и 3 месяцам. Предыдущий рекорд принадлежал Кариму Бензема, который отыграл 30 встреч за сборную к 22 годам и 9 месяцам.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рамос догнал Касильяса по победам за сборную Испании
Сегодня, 09:09 Комментарии4
Квальярелла стал самым возрастным бомбардиром в истории сборной Италии
Сегодня, 00:04 Комментарии1
Джуджак сыграл 100-й матч за сборную Венгрии
24 марта Комментарии8
Эден Азар сыграл 100 матчей за сборную Бельгии
24 марта Комментарии2
Дзюба обогнал Карпина в списке лучших бомбардиров отечественного футбола
24 марта Комментарии37
Черчесов сравнялся с Капелло по матчам во главе сборной России
24 марта Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   102 / 850
вчера в 10:12
молодец
ДСА
ДСА
   141 / 850
вчера в 08:21
Тут теперь каждый матч рекорд.
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland ответил NGY
   333 / 850
вчера в 07:13
Так фанаты Барселоны, они же персофаны Месси упрекают Килиана что тот забивает только в "слабой" Лиге1! А этому парню, без разницы вообще где забивать.
В отличие, кстати, от Месси. А ведь не скажешь, что у сборной Франции состав гораздо лучше Аргентины, и проблемы были немалые. Но Франция не играет на Мбаппе, в отличие от Аргентины, поэтому побеждает. И это я говорю как человек, симпатизирующий Аргентине, а не Франции.
Armyan4eG
Armyan4eG ответил NGY
вчера в 03:19
Так фанаты Барселоны, они же персофаны Месси упрекают Килиана что тот забивает только в "слабой" Лиге1! А этому парню, без разницы вообще где забивать.
Ты прав, но насчет болел Барсы - нет, посмотри мой профиль...
Caniggia
Caniggia
   30 / 850
вчера в 03:04
Этому негру ещё много рекордов предстоит побить.
NGY
NGY ответил Armyan4eG
   42 / 850
вчера в 01:17
Причем тут болелы Барсы?? Мбаппе будущий обладатель ЗМ, единственный его конкурент это Неймар, именно поэтому один из них летом окажется в Реале. Ну а тем временем Дембеле подучится у великого...
Так фанаты Барселоны, они же персофаны Месси упрекают Килиана что тот забивает только в "слабой" Лиге1!

А этому парню, без разницы вообще где забивать.
Armyan4eG
Armyan4eG ответил NGY
вчера в 01:06
Фанатки Барселоны: "Ой как так можно, ведь Мбаппе только и умеет что забивать в слабой Лиге1" Как же он тогда забивает в сборной, то есть в другой команде и в других условиях?!
Причем тут болелы Барсы??
Мбаппе будущий обладатель ЗМ, единственный его конкурент это Неймар, именно поэтому один из них летом окажется в Реале.
Ну а тем временем Дембеле подучится у великого...
NGY
NGY
   42 / 850
вчера в 00:34
Фанатки Барселоны:
"Ой как так можно, ведь Мбаппе только и умеет что забивать в слабой Лиге1"

Как же он тогда забивает в сборной, то есть в другой команде и в других условиях?!
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 850
вчера в 00:27
Молодец .
mondial18
mondial18
   114 / 850
вчера в 00:24
бензин к тому же еще и деревянный
Pancher_95
Pancher_95
вчера в 00:20
Бенз в те годы был не менее талантлив чем чебурашка жаль что так и не раскрыл свой талант
95-shishani-95
95-shishani-95
   247 / 850
вчера в 00:18
Вот кого тогда упустил тупой маразматик Перес!!!
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   92 / 850
вчера в 00:14
Шикарно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100