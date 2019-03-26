Мбаппе побил рекорд Бензема, сыграв к 20 годам 30 матчей за сборную

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе в матче против Исландии установил рекорд национальной команды, проведя 30 матчей к 20 годам и 3 месяцам. Предыдущий рекорд принадлежал Кариму Бензема, который отыграл 30 встреч за сборную к 22 годам и 9 месяцам.
А этому парню, без разницы вообще где забивать.
А этому парню, без разницы вообще где забивать.
Мбаппе будущий обладатель ЗМ, единственный его конкурент это Неймар, именно поэтому один из них летом окажется в Реале.
Ну а тем временем Дембеле подучится у великого...
Мбаппе будущий обладатель ЗМ, единственный его конкурент это Неймар, именно поэтому один из них летом окажется в Реале.
Ну а тем временем Дембеле подучится у великого...
"Ой как так можно, ведь Мбаппе только и умеет что забивать в слабой Лиге1"
Как же он тогда забивает в сборной, то есть в другой команде и в других условиях?!
"Ой как так можно, ведь Мбаппе только и умеет что забивать в слабой Лиге1"
Как же он тогда забивает в сборной, то есть в другой команде и в других условиях?!