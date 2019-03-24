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Джеко сыграл 100 матчей за сборную Боснии и Герцеговины

вчера, 17:52
Босния и ГерцеговинаЛоготип футбольный клуб Босния и Герцеговина2 : 1Логотип футбольный клуб АрменияАрменияМатч завершен

Нападающий Эдин Джеко сыграл 100 матчей за сборную Боснии и Герцеговины. Юбилейной для Джеко стала игра отборочного турнира Евро-2020 с командой Армении.

Я «умер» 100 раз, чтобы сборная жила. Я люблю тебя, Босния и Герцеговина.

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Все комментарии
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   89 / 904
сегодня в 02:20
Круто.
pavkur
pavkur
   28 / 904
сегодня в 01:14
Хороший результат.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   33 / 904
вчера в 21:13
С юбилеем.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил cevin cigan
   99 / 904
вчера в 18:43
Вот с каким настроем нужно выходить в матчах за сборную!!! PS Д.Марадона..Италия 90 1/8 Аргентина-Бразилия "Мы сегодня умрём,или победим!" 1-0! гномяра такого никогда не говорил и....никогда не скажет!
он иначе говорит
или победим или завершу карьеру в сборной
cevin cigan
cevin cigan
   66 / 904
вчера в 18:01
Вот с каким настроем нужно выходить в матчах за сборную!!! PS Д.Марадона..Италия 90 1/8 Аргентина-Бразилия "Мы сегодня умрём,или победим!" 1-0! гномяра такого никогда не говорил и....никогда не скажет!
Erlov
Erlov
   121 / 904
вчера в 17:56
Не каждому футболисту дано.
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