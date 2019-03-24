Нападающий Эдин Джеко сыграл 100 матчей за сборную Боснии и Герцеговины. Юбилейной для Джеко стала игра отборочного турнира Евро-2020 с командой Армении.
Я «умер» 100 раз, чтобы сборная жила. Я люблю тебя, Босния и Герцеговина.
|Босния и Герцеговина2 : 1Армения
|Матч завершен
Нападающий Эдин Джеко сыграл 100 матчей за сборную Боснии и Герцеговины. Юбилейной для Джеко стала игра отборочного турнира Евро-2020 с командой Армении.
Я «умер» 100 раз, чтобы сборная жила. Я люблю тебя, Босния и Герцеговина.
или победим или завершу карьеру в сборной
или победим или завершу карьеру в сборной