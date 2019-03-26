Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил руководству клуба о том, что он хочет покинуть команду.
Французский хавбек желает вернуться обратно в Италию, либо переехать в Испанию.
Ранее отмечалось, что агент игрока Мино Райола уже начал работать на переходом футболиста в мадридский «Реал».
Так что урок извлечен - пусть пысдует - будет пример другим.
Так что урок извлечен - пусть пысдует - будет пример другим.
Были игроки как Гиггз,Сколз,Джерард,Терри,Лэмпард,Дель Пьерро,Тотти.. всегда били в грудь с нашивкой клуба и отдавали себя на поле... а теперь шлакоблры.. хочу туда, хочу сюда.. если передан то до конца..
Что бы не было погбов,пайетов,арнаутовичей в наших поддержиааемых командах и не важно,кто за кого!
Были игроки как Гиггз,Сколз,Джерард,Терри,Лэмпард,Дель Пьерро,Тотти.. всегда били в грудь с нашивкой клуба и отдавали себя на поле... а теперь шлакоблры.. хочу туда, хочу сюда.. если передан то до конца..
Что бы не было погбов,пайетов,арнаутовичей в наших поддержиааемых командах и не важно,кто за кого!
Очень хочется прочитать комент от эксперта "как все бегут из дна" )))))))))
Очень хочется прочитать комент от эксперта "как все бегут из дна" )))))))))