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Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

вчера, 13:09

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил руководству клуба о том, что он хочет покинуть команду.

Французский хавбек желает вернуться обратно в Италию, либо переехать в Испанию. 

Ранее отмечалось, что агент игрока Мино Райола уже начал работать на переходом футболиста в мадридский «Реал».

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Зураб Маргалитадзе 1
Зураб Маргалитадзе 1
сегодня в 11:35
Погба вписался бы в Юве
Генадий Павлович
Генадий Павлович
   304 / 850
вчера в 18:32
Пусть катится на все четыре - от таких игроков-простт-туток только и разлагается командная игра. А если откажешь, то начнет гадить все на поле как было с мауром...

Так что урок извлечен - пусть пысдует - будет пример другим.
Санчо Панса
Санчо Панса
   68 / 850
вчера в 18:17
Если хочет, то его не стоит насильно удерживать руководству Манчестер Юнайтед! Иначе он будет крайне не мотивирован, а что еще хуже - начнет делать ошибки на ровном месте.
kolpankolpan
kolpankolpan
   130 / 850
вчера в 18:04
Главное заплатите,а потом кто некто покажет ему банан и он заорет что хочет снова в Англию или в Италию.Этот фрукт хорошо играет, но имеет в голове черный вирус неполноценности.Это вам не Дрогба!
kust07
kust07
   259 / 850
вчера в 16:58
ну и флаг ему в руки)
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   263 / 850
вчера в 16:51
Не нужны в команде такие игроки , которые не могут своих жирных агентов успокоить . Да и сам зулус не отличается примерным поведением . Вообщем нужно драть за него лямов 200 и инвестировать их в состав .
Игорь Волков
Игорь Волков
   355 / 850
вчера в 16:38
В Мадриде он абсолютно не к месту
t2k
t2k
   560 / 850
вчера в 16:33
Райоле выгодно, каждый переход ему монетка падает. Если хочет уйти пусть валит к ебеням, не нужен человек который не хочет за тебя играть.. никому такой не нужен..

Были игроки как Гиггз,Сколз,Джерард,Терри,Лэмпард,Дель Пьерро,Тотти.. всегда били в грудь с нашивкой клуба и отдавали себя на поле... а теперь шлакоблры.. хочу туда, хочу сюда.. если передан то до конца..

Что бы не было погбов,пайетов,арнаутовичей в наших поддержиааемых командах и не важно,кто за кого!
Romeo 777
Romeo 777
   322 / 850
вчера в 16:14
Что-то не особо в это верится...да и в случае чего МЮ запросит 100+ миллионов за него, но найдётся ли тот, кто захочет платить столько, и ещё ЗП не маленькую.
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   219 / 850
вчера в 15:07
Лучше подписать бесплатного рабьо, или Эриксена. Но не погба. Вообще общего с Райолой дело иметь нельзя.
ДАША Д
ДАША Д
   122 / 850
вчера в 14:08
Все ему не так, научили, блин, негров торговаться.
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 850
вчера в 13:48
Эти слухи уже надоели. То уйду, то все устраивает.....агенты что ль стараются???
sparxx2
sparxx2
   449 / 850
вчера в 13:36
Где эта заратустра ?
Очень хочется прочитать комент от эксперта "как все бегут из дна" )))))))))
STVA 1
STVA 1
   60 / 850
вчера в 13:34
Райола во всей красе(((
cska plus
cska plus
   10 / 850
вчера в 13:29
Не нужно удерживать это чёрное дерево да и в Реале ему делать нечего.
allemz
allemz
   61 / 850
вчера в 13:25
Хочется больше трофеев)
WildKem
WildKem
   593 / 850
вчера в 13:22
Сейчас похоже так и будет продолжаться вся эта эпопея и каждый день и будем видеть по 100500 новостей, что Реал хочет купить Погба и Юве хочет вернуть Погба и типа он сам хочет уйти. Или то что его все устраивает и никуда он не собирается. Обычная ромашка перед летним ТО.
la_masia
la_masia
   204 / 850
вчера в 13:13
Уж лучше Реал, чем в Италию)
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 850
вчера в 13:13
Райола умеет делать деньги из воздуха
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