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Стадион «Енисея» допущен к проведению матчей чемпионата России

вчера, 18:10
ЕнисейЛоготип футбольный клуб Енисей (Красноярск)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин30.03.2019 в 11:30 Не начался

Стадион «Центральный» в Красноярске решением комиссии РФС допущен к проведению матчей РПЛ. Об этом рассказал председатель комиссии Александр Зорков.

Комиссия только недавно закончила свою работу, эксперты из Красноярска доложили, что все более-менее соответствует. Поэтому было принято решение повысить категорию стадиона «Центральный» до первой. С газоном там тоже все хорошо, так что матч между «Енисеем» и «Рубином» пройдет в Красноярске.

Матч 21-го тура РПЛ «Енисей» - «Рубин» состоится 30 марта. 

Напомним, что в последнем туре красноярцы уступили «Арсеналу» (0:2).

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Все комментарии
handreb
handreb
   67 / 850
вчера в 21:12
Это уже лишнее.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   49 / 850
вчера в 19:04
Путь в пердив открыт.
Питермен
Питермен
   13 / 850
вчера в 18:36
Федун допустил
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   292 / 850
вчера в 18:29
Скоро о "Енисее" и не вспомнят.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда ответил EAGuar As
   2 / 850
вчера в 18:21
Будут в ФНЛ играть на нем .
А ты думаешь тульский филиал пищевика в вышке будет постоянно? На арендованных игроках и догах с пищевиком выезжать постоянно не получится!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 850
вчера в 18:19
Отлично!
ermak6848
ermak6848
   162 / 850
вчера в 18:18
приятная новость
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 850
вчера в 18:16
Будут в ФНЛ играть на нем .
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