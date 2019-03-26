Стадион «Енисея» допущен к проведению матчей чемпионата России

Стадион «Центральный» в Красноярске решением комиссии РФС допущен к проведению матчей РПЛ . Об этом рассказал председатель комиссии Александр Зорков.

Комиссия только недавно закончила свою работу, эксперты из Красноярска доложили, что все более-менее соответствует. Поэтому было принято решение повысить категорию стадиона «Центральный» до первой. С газоном там тоже все хорошо, так что матч между «Енисеем» и «Рубином» пройдет в Красноярске.