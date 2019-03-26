Месси покрыл свой телефон золотом в 24 карата

вчера, 18:40

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приобрел новый iPhone XS Max, украсив его золотом в 24 карата.

На задней крышке телефона изображен игровой номер «10» аргентинца, эмблемы «Барселоны» и сборной Аргентины, а также имена его жены и детей.

Напомним, что Месси в своем последнем матче проиграл Венесуэле в составе сборной Аргентины.