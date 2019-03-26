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Месси покрыл свой телефон золотом в 24 карата

вчера, 18:40

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приобрел новый iPhone XS Max, украсив его золотом в 24 карата.

На задней крышке телефона изображен игровой номер «10» аргентинца, эмблемы «Барселоны» и сборной Аргентины, а также имена его жены и детей.

Напомним, что Месси в своем последнем матче проиграл Венесуэле в составе сборной Аргентины.

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Все комментарии
амурец
амурец
   134 / 850
сегодня в 01:29
Хоть чем то выделился
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   39 / 850
вчера в 23:09
Круто.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   108 / 850
вчера в 21:36
Это ужасно.Нет у людей стыда.Приезжай в Россию Месси,обрадуй бедный народ,чем с ума сходит миллионами.
Поступок сатанинский,мерзкий.
Гавроша
Гавроша
   37 / 850
вчера в 21:06
Глоры роналду сбежались на золото месси, как мухи на .....
Гавроша
Гавроша ответил Зулус из Тарасовки
   37 / 850
вчера в 21:06
У нас в тарасовке у каждого второго такой, федун платит - мы довольны
Скоро у всех будет - лукойл рулит.
ЮЗИК
ЮЗИК
   107 / 850
вчера в 21:03
Детский сад какой то
Belgie2009
Belgie2009
   337 / 850
вчера в 20:57
Небось и ложку золотую себе заказал агы гы гы
League1
League1 ответил serh62
   81 / 850
вчера в 20:44
он бы еще свою задницу золотом заклепал....
Он не знает, что с таким количеством денег делать. Скоро продемонстрирует нам свой пояс верности из золота.
Шишанутый
Шишанутый
   27 / 850
вчера в 20:44
Понтовщик! Лучше бы голодным детям помог. Жадный гном.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Зулус из Тарасовки
   704 / 850
вчера в 20:30
У нас в тарасовке у каждого второго такой, федун платит - мы довольны
Славнов, ты чтоли?
Neymar 10
Neymar 10
   465 / 850
вчера в 19:55
ничоооси . этот айфон десять и без золотого варианта стОит дороже чем трансфер роналду в юве . а теперь так вообще ценник будет космический
Lewa2708
Lewa2708
   519 / 850
вчера в 19:41
Его за это не раскритикуют как за золотой стейк Рибери?
Палыч82
Палыч82
   246 / 850
вчера в 19:38
Рекламодатель скорее всего и покрыл золотом
shur
shur
   178 / 850
вчера в 19:37
...это всего лишь телефон,не яхта,не самолёт,очень скромненько,симпатичненько,может себе позволить!!!
BenderBender
BenderBender ответил Зулус из Тарасовки
   303 / 850
вчера в 19:16
    serh62
    serh62
       127 / 850
    вчера в 19:15
    он бы еще свою задницу золотом заклепал....
    BenderBender
    BenderBender
       303 / 850
    вчера в 19:15
    Вот истинные ценности гнома. Золото)))
    Сантус
    Сантус
       86 / 850
    вчера в 19:10
    К чему эти кавказко-негритянские понты?Ну фифы гламурные ещё наверное..Удивительно)
    ДАША Д
    ДАША Д
       122 / 850
    вчера в 19:10
    Не дай бог сломается.
    eleven LC
    eleven LC
       87 / 850
    вчера в 18:57
    К чему эта новость здесь?
    Ну купил-покрыл и молодец,просто может себе позволить!
    Зулус из Тарасовки
    Зулус из Тарасовки
       135 / 850
    вчера в 18:44
    У нас в тарасовке у каждого второго такой, федун платит - мы довольны
    Lionel Messi-10
    Lionel Messi-10
       287 / 850
    вчера в 18:43
    У богатых свои причуды
    А так дерзко смотрится
    Санкт-Ватутинки
    Санкт-Ватутинки
       19 / 850
    вчера в 18:43
    С Золотых мячей скатился до золотых айфонов! Плохи дела у парня!
    Шанхай Шеньхуа
    Шанхай Шеньхуа
       225 / 850
    вчера в 18:41
    лучше бы изобрёл сыворотку роста
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