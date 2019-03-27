Кошта: «Удивлен адаптацией Пёнтека»

Бывший футболист «Милана» Руй Кошта прокомментировал выступления нападающего Кшиштофа Пёнтека за миланский клуб.

Я был удивлен его адаптацией, он провел всего несколько месяцев в «Дженоа», но уже смог отметиться большим количеством голов.

Все ожидали, что ему будет непросто, понадобится время на адаптацию, ведь «Милан» - уникальный клуб, со своей историей и огромным давлением.

Однако ничего подобного не было. Он просто сразу стал много забивать за «Милан». Такое чувство, что он выступает там всю жизнь. Это впечатляющие результаты.