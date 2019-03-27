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Кошта: «Удивлен адаптацией Пёнтека»

вчера, 14:29

Бывший футболист «Милана» Руй Кошта прокомментировал выступления нападающего Кшиштофа Пёнтека за миланский клуб.

Я был удивлен его адаптацией, он провел всего несколько месяцев в «Дженоа», но уже смог отметиться большим количеством голов

Все ожидали, что ему будет непросто, понадобится время на адаптацию, ведь «Милан» - уникальный клуб, со своей историей и огромным давлением.

Однако ничего подобного не было. Он просто сразу стал много забивать за «Милан». Такое чувство, что он выступает там всю жизнь. Это впечатляющие результаты. 

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Все комментарии
Comench
Comench
   172 / 835
вчера в 21:04
За такие деньги так и должно быть.
ДСА
ДСА
   136 / 835
вчера в 15:28
Он не адаптировался, он просто сразу вышел и начал забивать.
kotmyshka
kotmyshka
   109 / 835
вчера в 15:12
это точно...
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   55 / 835
вчера в 14:53
ПЁНТЕК НЕ ПЛОХОЙ ИГРОК, НАПОМИНАЕТ ЗАБОЛОТНОГО ПО МАНЕРЕ ИГРЫ !

ГЫ-ГЫ
la_masia
la_masia
   184 / 835
вчера в 14:45
Пёнтек дорожает...
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