Умяров: «В „Спартаке“ нет дедовщины»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о дебюте за основную команду «красно-белых».

Что сказал Глушаков, когда я его заменил в матче с «Зенитом»? Пожелал удачи, сказал, чтобы не боялся, был посмелее. А после игры все поздравили. Не было разговоров как таковых, потому что я побыстрее отправился в Краснодар, у меня был самолет. Не успел с кем-то поговорить. Вообще, в плане коллектива, общения все в команде отлично. Нет ничего такого, что, вот, он молодой, поэтому надо поменьше с ним общаться. Могу сказать, что дедовщины в «Спартаке» нет.