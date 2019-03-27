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Умяров: «В „Спартаке“ нет дедовщины»

вчера, 15:41
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о дебюте за основную команду «красно-белых».

Что сказал Глушаков, когда я его заменил в матче с «Зенитом»? Пожелал удачи, сказал, чтобы не боялся, был посмелее. А после игры все поздравили. Не было разговоров как таковых, потому что я побыстрее отправился в Краснодар, у меня был самолет. Не успел с кем-то поговорить. Вообще, в плане коллектива, общения все в команде отлично. Нет ничего такого, что, вот, он молодой, поэтому надо поменьше с ним общаться. Могу сказать, что дедовщины в «Спартаке» нет.

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Все комментарии
blitz
blitz
   574 / 835
вчера в 23:37
Во как банщик запугал Умярова.
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Пусик тарасовский
   206 / 835
вчера в 23:27
Без глушакова свиньи не свиньи.
Надо его тренером назначить, а фратрию разогнать.
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   206 / 835
вчера в 23:26
В спартаке вообще протоплазма.
Doktor S
Doktor S
   52 / 835
вчера в 20:50
В спартаке нет футбола, точно.
RIR68
RIR68
   163 / 835
вчера в 20:24
    SHMEL
    SHMEL
       49 / 835
    вчера в 19:29
      БеZуМныЙ
      БеZуМныЙ
         496 / 835
      вчера в 18:56
      Кошмарят в свинарнике всех.
      Пусик тарасовский
      Пусик тарасовский ответил Литейный 4
         61 / 835
      вчера в 18:50
      Не трогайте Глушакова. Он идол. Ему скоро Фратрия будет поклонятся. Гыгыгы.
      Без глушакова свиньи не свиньи.
      Тарасовские мы
      Тарасовские мы
         37 / 835
      вчера в 18:39
      В тарасовке не может быть дедовщины, там царит сплошная любовь.
      cska1948
      cska1948
         179 / 835
      вчера в 18:04
      Первое: Если бы в СпаМе не было дедовщины, то этот паренёк и не заикнулся о ней. Второе: Если бы он сказал правду, то его карьера в СпаМе этой, одной, игрой и закончилась.
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 835
      вчера в 18:03
      Не трогайте Глушакова. Он идол. Ему скоро Фратрия будет поклонятся. Гыгыгы.
      Nikola45
      Nikola45
         35 / 835
      вчера в 17:48
      Дедовщина среди ге.еврпейцев быть не может! Кто с верху тот и прав )))))))
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил морозз
         17 / 835
      вчера в 17:41
      Дедовщина это пережиток нашей армии, самая страшная дедовщина...конская! Вспомним в каких железных подковах держали братья Березуцкие и Игнаш с Акинфеевым молодых коней, как их потом захромавших отправляли на бойню! Да и газовая дедовщина, во главе которой стоит дедушка Миллер со своими клевретами Фурсенко и Дюковым...заставляет молодёжь бомжей бежать без оглядки из некогда уважаемого всеми клуба Зенит! Спартак - народная команда, в которой дедовщина исключается и находится под запретом...в отличии от бомжей с конями, где она процветает и пахнет!
      Я видел и слышал людей пытавшихся откосить от армии посредством выдачи себя за сумасшедших...
      Так вот....их безумные речи - ничто по сравнению с твоим трактатом о существовании "конской и газовой дедовщины "....))
      Evilhuman
      Evilhuman
         38 / 835
      вчера в 17:37
      Ну какая среди всяких жигов может быть дедовщина...
      LOKOFAN is Siberia ALTAI
      LOKOFAN is Siberia ALTAI
         261 / 835
      вчера в 17:36
      Это правда дедовщины нет но есть ОПГ РОМАШКА))
      Сетка между ног
      Сетка между ног ответил Footbolista
         15 / 835
      вчера в 17:34
      Там тренеры пристают к женщинам, вратарь встречался с 15летней девушкой, галавин отсутствовал в заявке на матч Монако, когда погиб 15летний парень! Как минимум эти граждане заслуживают полёта в петушатню в полном составе!
      Тарасовские мы
      Тарасовские мы
         37 / 835
      вчера в 17:34
      Спартак пора давно расформировать.
      VV V
      VV V
         186 / 835
      вчера в 16:49
      Как нет ? а как же Глушаков в бане веником из паленьев не парит ?
      Остапчук 67
      Остапчук 67
         254 / 835
      вчера в 16:46
      По уставу живете?
      Sully
      Sully
         382 / 835
      вчера в 16:44
      в спартаке нет дедовщины, но зато в спартаке есть дезеувщина!
      Footbolista
      Footbolista ответил 25процентный клоун
         2 / 835
      вчера в 16:44
      А между ног читать любят в цска)...
      Adonius
      Adonius
         72 / 835
      вчера в 16:42
      Попробовал бы он сказать иначе, залайкали бы сразу.
      Palex
      Palex ответил морозз
         125 / 835
      вчера в 16:32
      Какой несусветный бред.Хотя понимаю-весна.
      cska plus
      cska plus
         9 / 835
      вчера в 16:30
      Губошлёп главный дед в команде а в клубе заместитель рейнгольда.
      Тарасовские мы
      Тарасовские мы
         37 / 835
      вчера в 16:29
      В спартаке есть мафиозная сеть Ромашка.
      cska plus
      cska plus
         9 / 835
      вчера в 16:29
      Ахахах! Раз об этом говорят, значит дедовшина всё-таки есть.
      serh62
      serh62 ответил морозз
         112 / 835
      вчера в 16:28
      Дедовщина это пережиток нашей армии, самая страшная дедовщина...конская! Вспомним в каких железных подковах держали братья Березуцкие и Игнаш с Акинфеевым молодых коней, как их потом захромавших отправляли на бойню! Да и газовая дедовщина, во главе которой стоит дедушка Миллер со своими клевретами Фурсенко и Дюковым...заставляет молодёжь бомжей бежать без оглядки из некогда уважаемого всеми клуба Зенит! Спартак - народная команда, в которой дедовщина исключается и находится под запретом...в отличии от бомжей с конями, где она процветает и пахнет!
      прошу. думай хоть иногда. когда пишешь здесь. на досуге почитай как бывшие легионеры и не только отзываются о вашем сообществе. этот паренек еще поймет куда попал.....
      Багров-брат
      Багров-брат ответил морозз
         63 / 835
      вчера в 16:20
      Видно что ты парень не служил в армии и не можешь быть в тренде этой новости!
      Кстати, "тренд" - не моя тема. Я из "сапогов", у нас один "тренд", Родину защищать...)))
      Багров-брат
      Багров-брат ответил морозз
         63 / 835
      вчера в 16:18
      Видно что ты парень не служил в армии и не можешь быть в тренде этой новости!
      ))) Мило, парень...))) Знал бы, кому ты это пишешь...))) Ну ладно, спасибо, что поднял настроение...)))
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Jeck Denielse
         8 / 835
      вчера в 16:15
      а между строк в любят читать в Ленинграде))
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