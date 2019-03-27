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Умер журналист, выживший во время крушения самолета «Шапекоэнсе»

вчера, 17:18

Журналист Рафаэль Хенцель, переживший крушение лайнера с бразильской командой «Шапекоэнсе» на борту в 2016 году, скончался во время игры в футбол. У 45-летнего Хенцеля остановилось сердце.

Напомним, что в ноябре 2016 года случилась авиакатастрофа, в которой погибла практически вся бразильская команда «Шапекоэнсе». Выжили только 6 человек, в том числе и Хенцель. Тогда он отделался переломом семи ребер, в то время как погибли 20 его коллег, а в целом крушение унесло жизни 71 человека.

«Шапекоэнсе» выразил соболезнования в связи со смертью журналиста.

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Все комментарии
Akatsuki72
Akatsuki72
   724 / 835
вчера в 23:40
Да уж, жизнь непредсказуема. Можно выжить после ядерной войны, но умереть от того, что подавился вишнёвой косточкой. Пусть земля ему будет пухом!!
офигенный
офигенный
вчера в 23:38
офигеть
LOpp
LOpp
   12 / 835
вчера в 19:16
Судьба была умереть.
Кстати, мы все умрем.
EAGuar As
EAGuar As
   30 / 835
вчера в 19:00
Даже фильмы были сняты .
Пункт назначения 1 , 2 , 3 ....
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил legendsofsails
   56 / 835
вчера в 18:56
комментировать ничего не следует.
но ты не удержался
legendsofsails
legendsofsails
   570 / 835
вчера в 18:36
комментировать ничего не следует.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   292 / 835
вчера в 17:58
Жил футболом и умер с ним.
Аксинья
Аксинья
   23 / 835
вчера в 17:40
Выжить в такой страшной катастрофе и через два с лишним года умереть от сердца...От судьбы не уйдешь...Пусть земля будет ему пухом...
ДСА
ДСА
   136 / 835
вчера в 17:37
Значит так предопределено было судьбой.
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