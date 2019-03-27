Умер журналист, выживший во время крушения самолета «Шапекоэнсе»

вчера, 17:18

Журналист Рафаэль Хенцель, переживший крушение лайнера с бразильской командой «Шапекоэнсе» на борту в 2016 году, скончался во время игры в футбол. У 45-летнего Хенцеля остановилось сердце.

Напомним, что в ноябре 2016 года случилась авиакатастрофа, в которой погибла практически вся бразильская команда «Шапекоэнсе». Выжили только 6 человек, в том числе и Хенцель. Тогда он отделался переломом семи ребер, в то время как погибли 20 его коллег, а в целом крушение унесло жизни 71 человека.

«Шапекоэнсе» выразил соболезнования в связи со смертью журналиста.