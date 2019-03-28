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Ван дер Варт: «Чтобы преуспеть, Бэйл временами должен быть м****ом»

вчера, 02:10

Экс-игрок «Реала» Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о том, чего не хватает нынешнему хавбеку «сливочных» Гарету Бэйлу, чтобы быть более стабильным. Голландец считает, что его бывший одноклубник по «Тоттенхэму» должен быть более эгоистичным на поле.

Это прозвучит странно, но в Голландии мы говорим, что иногда ты должен быть м****ом. Он стоит 100 млн евро. Они заплатили за него большие деньги, и он должен это сделать. В его последнем сезоне в «Тоттенхэме» Гарет исполнял каждый штрафной и решал на поле всё.

Это то, что он должен делать сейчас. Я понимаю, что это непросто, потому что у него есть так много сильных одноклубников, но он должен делать больше.

Гарет – потрясающий футболист, но он должен чувствовать уверенность в себе. Он должен чувствовать, что ему рады. Хотя я понимаю, что в «Реале» становится тяжело, если ты не показываешь хорошей игры. Не имеет значения, Роналду ты, Бэйл или ван дер Варт, они выкинут тебя уже через год.

Недавно появился слух о том, что «Реал» решил продать Бэйла этим летом.

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Все комментарии
Dmitriy Q
Dmitriy Q ответил Van Vanovich
   401 / 804
вчера в 21:52
тем более сколько Реал талантов загубил
А С Барселоной как все происходит? они сделали сумасшедшие трансфер,в итоге Коунтиньо за 26 игр 4 гола а он хороший игрок и даже очень,теперь хочет в АПЛ,он не единственный,тот же Артуро Видаль тоже не доволен,а ты как хотел в топовых клубах? В МЮ Лукаку играл под руководством Мауриньо всегда в основе - он ушел сел на скамейку, тоже хороший игрок с хорошим дриблингом тому пример матч с ПСЖ
Bayern Best
Bayern Best
   91 / 804
вчера в 15:11
А он прав. Тем более сам играл в Мадриде.
Van Vanovich
Van Vanovich
   307 / 804
вчера в 11:35
тем более сколько Реал талантов загубил
Байкал-38
Байкал-38
   68 / 804
вчера в 10:34
Что бы играть в Реале игрок должен быть м****ом!
Хорошая характеристика для клуба!
Robbaggio
Robbaggio ответил fcdnepr
вчера в 09:28
В гейропе это слово уже стает ругательным)
Ros S
Ros S
   775 / 804
вчера в 09:17
Помню смотрел матч Реала, там играл Ван дер Варт и в той игре он был абсолютно лучший, но прошло пол года и его выкинули, так что он тут прав
fcdnepr
fcdnepr
вчера в 09:08
мужиком чтоле? ))
neomessi
neomessi
   163 / 804
вчера в 05:38
Не имеет значения, Роналду ты, Бэйл или ван дер Варт, они выкинут тебя уже через год.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   4 / 804
вчера в 04:08
Глушаков м...к, но никогда не преуспеет!
Сантус
Сантус
   84 / 804
вчера в 03:28
Это называется-иметь яйца.Хвостика не достаточно....
Беспределов
Беспределов
   720 / 804
вчера в 02:39
попал называется
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   46 / 804
вчера в 02:21
Больше отдыхает, чем играет.
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