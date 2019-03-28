Ван дер Варт: «Чтобы преуспеть, Бэйл временами должен быть м****ом»

Экс-игрок «Реала» Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о том, чего не хватает нынешнему хавбеку «сливочных» Гарету Бэйлу, чтобы быть более стабильным. Голландец считает, что его бывший одноклубник по «Тоттенхэму» должен быть более эгоистичным на поле.

Это прозвучит странно, но в Голландии мы говорим, что иногда ты должен быть м****ом. Он стоит 100 млн евро. Они заплатили за него большие деньги, и он должен это сделать. В его последнем сезоне в «Тоттенхэме» Гарет исполнял каждый штрафной и решал на поле всё.

Это то, что он должен делать сейчас. Я понимаю, что это непросто, потому что у него есть так много сильных одноклубников, но он должен делать больше.

Гарет – потрясающий футболист, но он должен чувствовать уверенность в себе. Он должен чувствовать, что ему рады. Хотя я понимаю, что в «Реале» становится тяжело, если ты не показываешь хорошей игры. Не имеет значения, Роналду ты, Бэйл или ван дер Варт, они выкинут тебя уже через год.