На проведение матча за Суперкубок России претендуют три стадиона

вчера, 09:18

Президент РПЛ Сегрей Прядкин заявил, что на проведение матча за Суперкубок следующего сезона претендуют три российские арены.

Поступило три заявки. От Ростова-на-Дону, от стадиона «Динамо» в Москве и от арены в Саранске. Планируем обсудить эти предложения на общем собрании лиги.

Согласно проекту структуры календаря сезон в РПЛ начнется 14 июля, а неделей раньше – 6-7 июля – состоится матч за Суперкубок.