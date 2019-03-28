На проведение матча за Суперкубок России претендуют три стадиона

Президент РПЛ Сегрей Прядкин заявил, что на проведение матча за Суперкубок следующего сезона претендуют три российские арены.
Поступило три заявки. От Ростова-на-Дону, от стадиона «Динамо» в Москве и от арены в Саранске. Планируем обсудить эти предложения на общем собрании лиги.
Согласно проекту структуры календаря сезон в РПЛ начнется 14 июля, а неделей раньше – 6-7 июля – состоится матч за Суперкубок.
Действующим победителем Суперкубка является московский ЦСКА, переигравший «Локомотив» (1:0).
Да и Зенит в Ростове уже 5 лет не выигрывал....))
Пора бы....
Да и Зенит в Ростове уже 5 лет не выигрывал....))
Пора бы....