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На проведение матча за Суперкубок России претендуют три стадиона

вчера, 09:18

Президент РПЛ Сегрей Прядкин заявил, что на проведение матча за Суперкубок следующего сезона претендуют три российские арены.

Поступило три заявки. От Ростова-на-Дону, от стадиона «Динамо» в Москве и от арены в Саранске. Планируем обсудить эти предложения на общем собрании лиги.

Согласно проекту структуры календаря сезон в РПЛ начнется 14 июля, а неделей раньше – 6-7 июля – состоится матч за Суперкубок.

Действующим победителем Суперкубка является московский ЦСКА, переигравший «Локомотив» (1:0).

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Россия. Суперкубок 2019  Россия: мнение  Мордовия  Динамо М  Ростов  Прядкин Сергей
Источник: Sport-express.ruРедакция: Александр Акулич
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Все комментарии
Bagula
Bagula
   120 / 804
вчера в 15:46
Заявки от несуществующих стадионов могут поступать только в РФС.
kastites
kastites
   582 / 804
вчера в 15:32
Три стадиона и поляна у моего дома
cska plus
cska plus
   10 / 804
вчера в 14:29
Динамовский стадион к этому времени может быть не готов поэтому Ростов.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки ответил Jeck Denielse
   28 / 804
вчера в 13:16
Наверное Ростов главный претендент на победу в Кубке...финал которого и так пройдёт в Москве.....целесообразней было бы провести матч за Суперкубок в Ростове на Дону....... Да и Зенит в Ростове уже 5 лет не выигрывал....)) Пора бы....
А причем тут зенит и Суперкубок?
Морозовский
Морозовский
   8 / 804
вчера в 13:10
"Динамо" выберут - коню понятно.
Zenit_84
Zenit_84
   88 / 804
вчера в 12:48
Все достойны
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   73 / 804
вчера в 11:42
Главное - не спешить! Чуток подождать и отбоя не будет от всяких там камп ноу, сан-сиро и прочих олд траффордов ! Это же СУПЕРКУБОК РОССИИ, куда там финалам всяких Лиг ! Вот тогда и бабок наварено будет вволюшку Прядкиным&Ко.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   23 / 804
вчера в 11:28
Москву выберут. Ментам надо отбивать строительство, да и столичным проще взять СК...
Аксинья
Аксинья ответил Ваня лучший
   21 / 804
вчера в 11:02
Ты уже знаешь пару участников суперкубка? А если там не будет Зенита, то???
Тогда Ростов будет играть с ЦСКА - армейцам тоже нужен реванш...
parallels
parallels
   13 / 804
вчера в 10:33
за саранск.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
   42 / 804
вчера в 10:26
Ты уже знаешь пару участников суперкубка? А если там не будет Зенита, то???
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   149 / 804
вчера в 10:23
В Саранске самое то
311
311
   37 / 804
вчера в 10:04
Если выберут Динамо, придется играть в Химках!)
КЭТиК
КЭТиК
   119 / 804
вчера в 09:58
Ещё не факт что Динамо поле успеет подготовить. Их нужно вычеркивать.
Иван Котовский
Иван Котовский
   793 / 804
вчера в 09:38
Ростовский клуб имеет неплохие шансы на участие в этой встрече - так что финал в Ростове-на-Дону символичен...К тому же в Саранске будет играть сборная на ЧЕ, а Динамо еще не привело стадион в порядок...Слово за кабинетом...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 804
вчера в 09:34
Наверное Ростов главный претендент на победу в Кубке...финал которого и так пройдёт в Москве.....целесообразней было бы провести матч за Суперкубок в Ростове на Дону.......

Да и Зенит в Ростове уже 5 лет не выигрывал....))
Пора бы....
Igo0rek
Igo0rek ответил LOpp
   1 / 804
вчера в 09:33
К июлю натуральная трава вырастет
Ну да, она еще к матчу со Спартаком должна была вырасти.
LOpp
LOpp ответил Igo0rek
   12 / 804
вчера в 09:31
К июлю натуральная трава вырастет
beefs
beefs
   111 / 804
вчера в 09:30
Я за Саранск...
Igo0rek
Igo0rek
   1 / 804
вчера в 09:29
Динамо еще газон не перестелили, а уже претендуют.
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